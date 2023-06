Street artiste, architecte, designers : 4 artistes transforment la ville en vidéo

Comment remodeler les centres urbains en incorporant un peu de fantaisie et de nature ? L'artiste Seth a sa réponse. Son univers innocent et poétique maquille les murs du monde entier pour dénoncer la guerre et la misère. En Ukraine, en Palestine ou encore en France, le street artiste Seth prend l’enfance comme prétexte pour aborder des sujets graves.

Seth, street artiste pas si naïf

S’il se rend régulièrement en Ukraine depuis une dizaine d’années, Seth n’est pas seulement inspiré par ce pays. Il a marqué de son empreinte des murs en Corée, en Palestine, au Pérou, ou à Grigny ou Grenoble en France. Avec, le plus souvent, des scènes de l’enfance : “Je voulais m'adresser aux enfants aussi, justifie l’intéressé. Parler de choses compliquées, mais d'une manière qui parait innocente.”

Publicité

Nadège Dauvergne remet des animaux dans la ville

Sangliers, renards, rapaces... Cette street artist incruste des animaux sauvages sur les murs pour sensibiliser à la nature en ville. Une fusion des deux qui crée selon l'artiste "de la poésie et qui crée l'histoire".

Sublimer les gravats avec Anna Saint-Pierre

Amoureuse du patrimoine bâti, la designeuse Anna Saint-Pierre valorise les gravats et autres déblais de chantier pour en faire des revêtements innovants. Durant trois ans, ses recherches ont été développées auprès de l’agence d’architecture SCAU et du laboratoire recherche de l’École des Arts.

Sensible au patrimoine bâti français et à ses déchets, Anna Saint-Pierre faire revivre l’histoire des bâtiments sous une forme décorative. Ses recherches ont bénéficié d’un accès à une large typologie de chantiers SCAU traduits pour certains en terrains d’expérimentation. Ils sont le fruit d’un travail de collaboration avec les architectes de l’agence.

Les façades surréalistes d'un architecte anglais

Une façade de maison qui semble avoir fondu, un pylône posé à l’envers, un bâtiment qui lévite en plein cœur de Londres : voici quelques unes des œuvres surréalistes et monumentales d’Alex Chinneck.

Depuis les années 2010, le Britannique, qui est à la fois sculpteur, architecte, street artist et illusionniste, révolutionne l’art public en remodelant des bâtiments avec fantaisie. Sa dernière œuvre à Brighton est un escalier extérieur de 25 mètres de haut qui semble se disloquer en s’élevant.