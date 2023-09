Subversion, séisme, fureurs et dauphins : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter , et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Ce week-end est celui des Journées européennes du patrimoine . L’occasion de visiter ces lieux qui, en temps normal, ne sont pas ouverts au public. C’est que vous propose de faire la rédaction de France Culture avec "Les lieux cachés du pouvoir" et les Matins avec la visite de la maison de Serge Gainsbourg . C’est aussi le dernier week-end de l’été, profitez-en pour redécouvrir la philosophie des épicuriens, vous évader à bicyclette en suivant l ’histoire de ce véhicule , en découvrant les comportements étonnants des dauphins, en souriant face aux déboires de quelques géants de la tech... Sans oublier de rester connectés à l’actualité, même si celle-ci est loin d’être réjouissante : le tremblement de terre au Maroc et les inondations en Libye nous renvoient à la permanence des catastrophes. Bonnes écoutes 🎧 Yves Besnard

Le zoom de la semaine : subversion à tous les étages

Le peintre français Ernesto Novo peint un portrait de Serge Gainsbourg, sur le mur de sa maison du 5 bis Rue de Verneuil à Paris, le 2 mars 2021. © AFP - Bertrans Guay

Faire bouger les lignes, c'est aussi le rôle des artistes. Chacun est subversif à sa manière. Serge Gainsbourg est un excellent exemple : provocateur et sulfureux de son vivant, il fait à présent partie du patrimoine. L' ouverture au public de sa maison de la rue de Verneuil est non seulement un événement, mais aussi une manière de mieux comprendre la personnalité de l'homme à tête de chou. La subversion s'immisce aussi dans le nouveau film de Catherine Breillat sorti cette semaine. Intitulé L'été dernier , ce film dresse le portrait d'une femme amoureuse de son beau-fils adolescent, rôle incarné par Léa Drucker . Que dire aussi d' Amélie Nothomb qui, avec son nouveau roman Psychopompe, affronte la mort sans détour. Subversive, la peintre mexicaine Frida Kahlo l'était aussi, à sa manière, avec une œuvre qui incarne le projet révolutionnaire mexicain.

➡️ Réouverture de la maison Gainsbourg : avec Charlotte Gainsbourg ( France Culture va plus loin, 22 min )

➡️ Catherine Breillat : "Je pratique l'ultra-intimité" ( Affaires culturelles, 57 min )

➡️ Amélie Nothomb : "Pour moi, la mort n'est pas une terre étrangère" ( Affaires culturelles, 57 min )

➡️ L'économie selon Frida Kahlo ( Entendez-vous l'éco, 25 min )

C'est dans l'actu

Séisme au Maroc : 2122 morts et 2421 blessés (nouveau bilan) © Radio France - Visactu

🌊 Tragédie humanitaire en Libye. À l’est du pays, deux barrages se sont effondrés, emportant la terre sous des villes entières : le bilan est d’une ampleur sans pareille, avec plus de 2 000 morts et 10 000 personnes disparues. Comment les pouvoirs libyens peuvent-ils faire face à une telle tragédie ? ( Les Enjeux internationaux, 10 min )

🌍 Séisme au Maroc. Les autorités marocaines ont limité l'aide internationale, ce qui soulève des questions concernant la stratégie diplomatique du pays. Seuls cinq pays ont été autorisés à fournir une assistance humanitaire. ( France Culture va plus loin, 37 min )

💣 Rencontre entre amis. Les dirigeants nord-coréen Kim Jong-un et russe Vladimir Poutine se sont rencontrés cette semaine, marquant la fin de l'isolement nord-coréen. Une entrevue qui renforce les liens diplomatiques entre les deux pays, avec un intérêt marqué pour la coopération dans le domaine de l'armement. ( Les Enjeux internationaux, 11 min )

💪 Levier anti-inflation. Les débats entre le gouvernement, les entreprises et les distributeurs sur les causes de l'inflation n'ont pas eu d'effet notable sur les prix... Faut-il indexer les salaires sur l'inflation ou contrôler les marges bénéficiaires des entreprises ? ( Le Temps du débat, 38 min )

Fureurs : fiction fantastique et inquiétante

"Fureurs". Illustration de Jean-Michel Tixier. © Radio France

Dans un futur proche, Thomas accepte, pour sept jours, un poste de gardien un peu particulier à la lisière de la forêt. Il remplace le précédent gardien qui serait devenu fou. Son travail ? Interdire quiconque d'entrer ou sortir de la forêt... Seules distractions, ses communications radio avec sa collègue Lucie, qui occupe le même poste de l'autre côté du bois. Témoin d'événements étranges, des lumières visibles chaque nuit près des cabanes, il a ordre de ne jamais les suivre, jusqu'au jour où... il désobéit aux ordres. Une fiction haletante.

🎧 Fureurs (5 x 26 min) : une fiction de Medhi Bayad, réalisée par Baptiste Guiton (à écouter au casque de préférence)

Il est temps

Gros plan sur le visage et la bouche d'un grand dauphin de l'Atlantique (Tursiops truncatus) © Getty - Stephen Frink

Vous avez juste 3️⃣ minutes

📘 Biographie téléguidée. Le 13 septembre sortait la biographie (l'hagiographie ?) d'Elon Musk. Où l'on apprend que le milliardaire aurait coupé son réseau satellitaire Starlink pour éviter une attaque de drones ukrainiens contre la flotte russe dans le port de Sébastopol. ( Un monde connecté, 3 min )

Vous avez 5️⃣ minutes

🖥️ Range ton bureau ! Qui n'a jamais rêvé d'explorer le bureau de son écrivain.e préféré.e ? Nous parlons ici du bureau numérique, celui de l'ordinateur. Une exposition en ligne permet de découvrir les ordinateurs d’une dizaine d’auteurs et autrices francophones. ( Lectures numériques )

Vous avez 5️⃣8️⃣ minutes

🐬 Parlez-vous dauphin ? Les dauphins sont encore plus surprenants qu'on ne le croit. Ils construisent des pièges à poissons, se nomment mutuellement, forment des alliances, maîtrisent l'art de l'acoustique, expérimentent le deuil, et pratiquent même une forme d'éducation sexuelle. Fabienne Delfour, l'une des plus grandes spécialistes de l'animal marin, dévoile ses singularités. ( La Science, CQFD )

Vous avez 4️⃣x5️⃣8️⃣ minutes

🏰 SOS patrimoine en détresse. Alors que se déroulent les Journées européennes du patrimoine, cette semaine le Cours de l'histoire s'intéresse aux sites archéologiques menacés, au patrimoine africain confisqué, au patrimoine religieux en attente de restauration et aux spoliations nazies. ( Le Cours de l’histoire )

Cette Session s'achève ici. Pour terminer, nous vous offrons trois grands bols d'air pur pour trouver le bonheur en redécouvrant les épicuriens , l' histoire de la bicyclette et une question aussi philosophique que poétique : à qui appartiennent les nuages ?