Surréalistes : leur jeu de cartes plus célèbre que Varian Fry, leur sauveteur longtemps oublié

Dans son Journal du métèque qui trouvera le chemin des librairies un demi-siècle plus tard (chez Phébus), le romancier Jean Malaquais, natif de Varsovie, grinçait. À la date du 17 novembre 1940, il ironisait : "Villa Air-Bel, André Breton et les cartes à jouer. Il en rebaptise les reines et les rois, inaugure un tarot dit de Marseille, en fait redessiner l’imagerie, bref de quoi vous sauver du déluge." Pas sûr que ces cartes à jouer détournées par la fine fleur du surréalisme en péril aient vraiment fait office de sésame et permis au petit groupe d'avant-garde réfugié dans une villa de l'est de Marseille de quitter l'Europe. Cibles privilégiées du régime nazi, les pensionnaires de la villa "Air-Bel" - à l'origine de ce qui restera comme "le jeu de Marseille" - feront beaucoup en revanche pour que l'histoire de ce sauvetage réchappe de la grande lessiveuse de l'amnésie. Car longtemps, c'est d'abord d'eux qu'on a parlé, et parfois de leur jeu de cartes où les valeurs traditionnelles cédaient la place à des figures révolutionnaires, des mages, des poètes ou des penseurs. Et beaucoup moins de ce qui s'était vraiment joué là, entre les hauts de la Canebière et une bastide du 11e arrondissement verdoyant de la ville, prisé des riches négociants marseillais.

Dès 1943, l'histoire du "jeu de Marseille" avait commencé à voyager tandis que la France était encore administrée par le régime de Vichy, et qu'à Marseille en janvier cette année-là, les autorités ne s'étaient pas trop fait prier pour céder aux demandes de l'occupant nazi et faire évacuer le Panier, arrêter les juifs et les indésirables par centaines, et finalement dynamiter les contreforts du Vieux-Port mal famé comme si c'était une aubaine . À la Libération, cette histoire de "la rafle de Marseille" sera tue rapidement, emportant dans son silence celle de l'occupation nazie de la ville, et aussi l'empreinte de Varian Fry.

Varian Fry est mort aux Etats-Unis, en 1967, à 59 ans d'une hémorragie cérébrale. © Getty - Fred Stein Archives

C'est pourtant grâce à cet Américain, né en 1907 bien loin de Marseille et de ses courants migratoires, qu'André Breton et le groupe d'artistes surréalistes à l'origine du "jeu de Marseille" avaient échappé au pire. Le contraste est dérisoire, évidemment : comment une œuvre collective fabriquée avec trois bouts de ficelle et quelques flacons de couleurs par de grands noms de la peinture des années Trente saurait-elle avoir une postérité plus prolixe que celui qui pouvait s'enorgueillir d'avoir mis à l'abri la fine fleur de la vie intellectuelle et artistique de l'entre-deux-guerres ? Et pourtant l'histoire a longtemps entretenu une mémoire défaillante sur le sauvetage des réfugiés à Marseille, deux ans avant la rafle du Vieux-Port. Peu après l'arrivée de Fry à Marseille, à l'été 1940 - qui est aussi celui de la débâcle - Vichy avait ordonné le bouclage du port pour complaire à la Wehrmacht. Porte de salut, la ville portuaire était devenue un trou de souris, puis un piège.

"Château-espère-visa"

C’est à Air-Bel, cette grosse villa à l’est de la ville, en contrebas des derniers contreforts du massif des Calanques qui finit de dégringoler dans l'agglomération, à deux pas désormais du magasin Ikea de La Valentine, qu’une poignée d’artistes surveillés par l'occupant et ses nervis ont tué le temps. Ont vécu là Marcel Duchamp , André Breton avec sa compagne, la décoratrice Jacqueline Lamba et leur fille Aube, mais encore Jean Arp, Max Ernst , Jean Malaquais, René Char , Tristan Tzara, et quelques autres dont Marc Chagall , qui mettra un temps fou à se décider à quitter l’Europe, pourvu toutefois qu'il puisse emporter ses toiles. Ces artistes hébergés dans la bastide n’étaient pas seuls : des intellectuels ont aussi compté parmi les pensionnaires provisoires, à l’instar d’ Hannah Arendt , Heinrich Mann, Alma Mahler ou Stéphane Hessel , de l’écrivain Pierre Dac, qui y passera en septembre 1941, ou de l’écrivain russe révolutionnaire Victor Serge. Expulsé de Russie soviétique en 1936, ce dernier écrivait désormais en français et avait rebaptisé les lieux “Château-espère-visa”.

En cet hiver 1940-1941, tous espéraient encore un visa en leur nom pour quitter légalement la France de Vichy en direction des Etats-Unis. Dans cette attente, c’est à la bastide aux tapisseries rappelant un âge d’or fané, où il fallait ramasser le bois dans la pinède pour se chauffer et faire son affaire des privations en tout genre qu’eux tous se sont obstinés à peindre encore, à jouer, à fabriquer des cadavres exquis dont les surréalistes venaient d'inventer le principe dans les années 20. Et puis à élaborer ces cartes qu’on appellera “le jeu de Marseille” et qu’ils seront plus d’une dizaine à créer. Tandis qu’en même temps, ils angoissaient et parfois s'enivraient entre les murs de cette propriété qui, bien plus tôt, du temps de la Révolution française, s'était appelée la "Bastide des boissons". C'est au cours de cette attente qu’André Breton et ces compagnons d’infortune puiseront dans leurs références pour détourner le jeu. De carte en carte, c'est un langage commun qui se dessine. Pancho Villa, “Mage de Révolution” (crayon noir et crayons de couleurs, sur papier, par Max Ernst) ; Sade, “génie de Révolution” (par le peintre Jacques Hérold), Charles Baudelaire, “Génie d’amour” , “Flamme” (par la plasticienne Jacqueline Lamba, à l’encre de Chine et à la gouache), Hegel “Génie de connaissance” (par le peintre dadaïste d’origine roumaine Victor Brauner), Sigmund Freud, “Mage de rêve” , à l’aquarelle (par l'artiste espagnol Oscar Dominguez) ont chacun leur effigie dans le jeu. Le roi, la reine et le valet cèdent la place à trois figures qui deviennent “génie”, “sirène”, “mage”.

Édité seulement après-guerre à partir des planches fabriquées sur place, cet objet de collection restera “le jeu de cartes des surréalistes”, et parfois, bien que les règles n'aient rien à voir avec le tarot, on dira "le tarot surréaliste" tant les figures qui s'y trouvent dessinées ouvrent à un monde onirique. C'est en effet un petit Panthéon qui tient dans la poche et raconte à la fois l’imaginaire de ces colocataires de hasard, acculés devant la Méditerranée, et une attente à se ronger les sangs. Parce qu'il encapsule dans une trace ironiquement rieuse le destin de ces grandes figures du 20e siècle, le "jeu de Marseille" charrie aussi l'empreinte de l’arbitraire, et témoigne qu'eux tous avaient malgré tout de meilleures chances que d'autres, plus anonymes, de sauver leur peau. À cette époque où les Etats-Unis n’étaient pas encore entrés en guerre, et préservaient de bons rapports avec l’Allemagne nazie, une liste avait vu le jour tant bien que mal. Le département d'Etat (équivalent du ministère des Affaires étrangères) avait cédé, poussé notamment par les Américains libéraux, et quelques mécènes, décidés à aider à faire exfiltrer la crème de la vie artistique et intellectuelle harcelée par le Troisième Reich ou ses alliés. Parce que juifs, ou opposants notoires à Hitler, voire les deux à la fois, leur nom avait été inscrit sur un fichier - celui des gens à sauver.

Trois mille dollars et deux cents noms

Dans la torpeur trompeuse de la mi-août 1940, Varian Fry avait ainsi rallié l'Europe avec, dans sa manche, 3 000 dollars et le nom de deux cents Européens éminents, figures du monde des arts, de la culture ou des idées, menacés par le Troisième Reich. Journaliste à New York, ce polyglotte connaît déjà bien l’Europe lorsqu'il débarque à Marseille : il racontera que son déclic avait eu lieu dès les premières années de l’hitlérisme, alors qu'il avait assisté, à Berlin durant l'été 1935, à l’agression d’un Juif par deux S.A., la police nazie. Puis en juillet, au cours du même séjour, il avait été témoin d'un pogrom que l'on retrouve décrit ainsi dans son journal : "Les nazis scandaient des chants de haine. Ils faisaient une fouille systématique des automobiles. La foule semblait en liesse pendant les attaques." Avant d'autres, Fry avait repéré en Allemagne l'antisémitisme, et le totalitarisme en train de prendre forme. Mais aux Etats-Unis, quelques années plus tôt, c’est sur fond de krach à Wall Street, en 1929, et dans les années de marasme qui suivront, que ce fils de courtier, qui avait grandi dans l’Etat de New York, avait découvert la politique, l’engagement, et la nécessité de témoigner.

Sécuriser pour ses protégés un havre à l'abri des cinq cèdres de l'allée qui menait à la bastide en location n'était pas tout. Le gros de son action consistait à retourner avec acharnement tous les couloirs officiels et bien des contre-allées de la diplomatie de Vichy. À la vue de tous à la villa, ou dans les cafés du bas de la Canebière comme "Le Brûleur de loups" qu'ils affectionnaient, les pensionnaires d'Air-Bel étaient à la fois à découvert, et à l'abri d'un réseau qui mêlait actions clandestines et vitrine diplomatique. Et pour Varian Fry, c'était une forme d'engagement autant qu'une transgression : alors que l'horizon se rétrécira à mesure que les semaines passeront, il bravera les consignes, finira par se faire révoquer par le consulat, puis renvoyer pour de bon par le régime du maréchal Pétain en 1941. Lui qui devait rester trois semaines passera treize mois à Marseille, et son nom demeure indissociable de la mission du “Centre américain de secours”. Bien connu des réfugiés qui ne cessent de rallier Marseille, le Centre de secours ne parviendra pas à exfiltrer tous les candidats, loin s'en faut. Mais aidera au moins quelque 2 000 personnes avec du soutien administratif ou matériel, et pour les plus chanceux d’entre eux, un sésame pour l’autre côté de l'Atlantique.

Cette liste consentie du bout des lèvres par les autorités américaines était une exception : officiellement, les Etats-Unis avaient fermé leur frontière aux réfugiés. C’est seulement après l’intervention d’Eleanor Roosevelt, la femme du président américain, que Varian Fry avait pu compter sur la promesse d’un traitement de faveur pour ceux qu'à Washington, on avait bien voulu reconnaître à la fois comme la fine fleur des arts et lettres en Europe, et un avenir à préserver. Mais encore les visas arrivaient-ils au compte-goutte pour eux aussi. Faute de solution, Hannah Arendt ou Heinrich Mann seront exfiltrés par voie terrestre vers l'Espagne, comme Walter Benjamin qui se suicidera, épuisé, à Port-Bou. Les autres parviendront à s'extirper à bord du Capitaine Paul-Lemerle, au mois de mars 1941, pour une traversée d’un mois jusqu’à Fort-de-France, que vous racontait ce documentaire en deux volets dans “Une histoire particulière” en décembre 2018 sur France Culture, alors que des photos du sauvetage allaient bientôt être exposées à Arles dans le cadre des Rencontres de la photo par Adrien Bosc et Olivier Assayas.

Sur la pellicule de Germaine Krull , on distingue, parmi d’autres, Victor Serge, Claude Levi-Strauss , André Breton.., Ce sont parmi les rares traces d’une histoire impensable si l’on songe à la densité de grands noms au mètre carré. Mais ce serait oublier que c’est précisément parce qu’ils avaient été listés, nommés, sélectionnés que ceux et celles-là étaient éligibles à l’exode. Quelques photos restent aussi, d’André Breton assis dans la bibliothèque richement décorée de la villa Air-Bel, ou sa serre lumineuse par exemple. Des clichés de vie quotidienne et de potager aussi. De Varian Fry lui-même, beaucoup moins en revanche : longtemps, il fut très méconnu, bien qu’une association ait vu le jour pour saluer sa mémoire et raconter son action. Le prestige de ces pensionnaires, et leur inscription dans une histoire de l’art au long cours, restaure aussi son histoire à lui, et la trace de cette bastide dont les propriétaires, fils et filles d’un riche négociant, se sont éteints les uns après les autres, célibataires et sans enfants.

Le portail comme seule trace

Longtemps, seules les pierres d'enchâssement du portail de la Villa Air-Bel ont survécu, à une époque où le nom de Varian Fry ne disait plus rien à grand monde, à Marseille. Les lieux, que personne n’avaient songé à classer pour l’histoire et le patrimoine, ont été rasés un peu avant que Gaston Deferre, ancien maire socialiste de Marseille, ne pulvérise le destin d’Air-Bel en faisant de ces quelques hectares une grande cité. Deux cents logements allaient rapidement voir le jour et en 1969, une cérémonie officielle marquait la pose de la première pierre. Deux ans plus tard, les premières familles s'installaient dans les logements sociaux, et rapidement cette nouvelle histoire allait oblitérer le souvenir de ce qui s’était joué dans la villa moins de trente ans auparavant : le sort d’une petite partie de l’avant-garde européenne.

Alors qu’à Marseille, cette histoire s'effrite rapidement, dès 1943, le jeu de cartes surréaliste s’imprime pour la postérité, à la faveur d’un tout premier article publié dans VVV, la revue surréaliste imprimée à New-York. André Breton explique leur démarche, et précise par exemple qu’il s’agissait de substituer “de nouvelles images” aux vieux symboles du jeu traditionnel. Aux couleurs habituelles (pique, cœur, carreau, trèfle), les pensionnaires d’Air-Bel avaient substitué des ordres symboliques tout neufs : “la flamme d’amour, “l’étoile de rêve”, “la roue de révolution”, “la serrure de connaissance”. Il précise aussi : "Pour que l'ensemble ainsi constitué garde un caractère collectif, aussi anonyme que possible, elles ont été reprises scrupuleusement d'un seul trait par Robert Delanglade."

Le MOMA, le Musée d’art moderne de New-York expose en 1943 le jeu de cartes surréalistes. Qui finit par retraverser l’Atlantique, en 1983, lorsqu’André Dimanche le réédite à Marseille. En 1986, une exposition voit le jour à Marseille, dans le quartier du Panier, qui s’intitule “La Planète affolée”, d’après le titre d’un tableau de Max Ernst en exil, en 1942. À la Vieille Charité, se trouvent exposées durant deux mois, au printemps 1986, des œuvres surréalistes produites entre 1938 et 1947, qui jalonnent cette histoire percutée par le nazisme, parmi lesquelles le “jeu de Marseille”.

Premier Américain "Juste parmi les nations"

Varian Fry serait-il tombé pour de bon dans l’oubli si n’avait rejailli sur cet Américain discret un peu du prestige de ses ouailles triées sur le volet ? La curiosité et l’intérêt que suscite l’histoire des surréalistes, et même cette oeuvre collective produite avec les moyens du bord depuis leur refuge ont fini par l’éclairer, lui qui jusqu'au bout aura tenté d'aider aussi des réfugiés plus anonymes - en dépit des consignes. Bien des années plus tard, en 2003, Aube Breton-Elléouët, la fille de Breton et Lamba, offrira au Musée Cantini de Marseille les dessins à l’origine du jeu. Mais non sans rappeler qu’elle les transmettait à la ville en mémoire de Varian Fry dont le souvenir s'était effrité dans la mémoire collective régionale. Il faut dire que c'est seulement en 2000 qu’un monument sera inauguré par la mairie en l’honneur de Fry, qui pourtant depuis 1994 était le tout premier Américain jamais consacré “ Juste parmi les nations” par Yad Vashem .

En guise de joker, André Breton avait choisi de reprendre Ubu, tel qu'Alfred Jarry l'avait dessiné à la plume, en 1897, car Jarry fascinait Breton. Si le "jeu de Marseille" charriait une bonne dose d’humour, la vie de Varian Fry après-guerre sera plutôt solitaire et pas très drôle à vrai dire. De retour aux États-Unis après avoir été renvoyé par le consulat et expulsé par Vichy, il sera surveillé par le FBI des années durant, tandis qu’il enseigne le latin à des élèves américains et paraît suspect aux enquêteurs maccarthystes. Et c’est profondément isolé qu'il mourra en 1967, à 59 ans, sans qu’en France on sache quel avait été son rôle. Peu avant sa mort, il avait bien été décoré in extremis Chevalier des Arts et Lettres, mais cet hommage était passé largement inaperçu.

En 1999, c’est sous la plume de l’historien Jean-Marie Guillon dans ce qui s’appelait encore la "Revue d’histoire du XXe siècle” qu’on mesure le silence qui a longtemps entouré l’action de ce journaliste américain en Provence. C’était, cette année-là, la toute première fois, trente-deux ans après sa mort, que le Conseil général des Bouches-du-Rhône saluait son rôle crucial. Depuis lors, c’est grâce à l’opiniâtreté de quelques-uns, comme Alain Paire, longtemps critique d’art et galeriste-libraire à Aix-en-Provence, désormais journaliste à La Marseillaise, que le trace de Varian Fry s’est stabilisée dans le paysage mémoriel marseillais. Vous pouvez par exemple découvrir, accessible en ligne via Vimeo , le beau film contre l’amnésie que Paire consacrait en 2018 à Fry, Breton, et tous ceux de la Villa Air-Bel, squattée avant d’être détruite puis oubliée.

Résistant avant la Résistance : Varian Fry

C’est notamment sous l’impulsion de Jean-Marie Guillon que plusieurs événements ont pu avoir lieu à Marseille, qui ont progressivement redressé le récit historique, et rétabli ce qu’on pouvait savoir sur le rôle décisif de Varian Fry dans l'histoire du nazisme à l'heure où la Résistance était encore dans les limbes. En 1999, surfant sur une exposition consacrée aux œuvres surréalistes, où il était aussi question du fameux jeu de cartes, un comité scientifique avait vu le jour, militant pour qu'une autre histoire voie la lumière. C’est-à-dire un récit qui ne soit pas seulement lié aux œuvres et au prestige des pointures de la vie artistique passées par Marseille en cette année 1941 anxiogène, mais qui comble aussi un vide historiographique et un angle mort collectif. À l'époque, deux expositions complémentaires avaient ouvert, qui ambitionnaient de dépasser le storytelling.

Ce printemps 2023, la série Netflix "Transatlantique" consacrée à Varian Fry rend l’histoire de la liste et ce sauvetage presque aussi romantique qu’un épisode de “Plus belle la vie” et prend des libertés avec l’histoire. L’urgence à faire exister la trajectoire de Varian Fry se précise d'autant plus que les hommages officiels et la reconnaissance ont tardé. En 1996, lorsque son fils avait planté un arbre à Yad Vashem en l’honneur de son père, le secrétaire d’Etat américain avait fait le déplacement. Et présenté les excuses officielles du département d’Etat pour le traitement dont Fry avait fait les frais. Ce dernier lui-même, à l’heure de rédiger ses mémoires, avait résumé sa méthode ainsi : “Il n’y avait aucun moyen de savoir qui était vraiment en danger et qui ne l’était pas. Nous ne pouvions que deviner et la seule méthode sûre pour cela était d’accorder à chaque réfugié le bénéfice du doute. Faute de quoi, nous aurions pu refuser d’aider quelqu’un qui était vraiment en danger et apprendre par la suite qu’il avait été transporté à Dachau ou à Buchenwald parce que nous l’avions refoulé."

En 2008, alors qu’à Paris la Halle-Saint-Pierre consacrait une exposition à l'Américain, la maison d’édition Agone (qui occupe à Marseille un vieil immeuble de la rue des Héros - ça ne s'invente pas) avait réédité un livre crucial, pour l’empreinte de Varian Fry : Livrer sur demande. C'était une nouvelle traduction d’un titre en anglais dont Plon avait d’abord acquis les droits, pour faire paraître La Liste noire en 1999. Mais le livre, pour ainsi dire oublié, était épuisé de longue date. Dans cette réédition de 2017, la dernière, toujours chez Agone, on retrouve en annexe des articles écrits par l’ancien journaliste à son retour aux États-Unis, qui éclairent mieux encore qui il était, et la manière dont lui-même envisageait l’histoire de ce sauvetage. En mai 1942, en décembre 1942 ou encore en mai 1943, Varian Fry avait publié en effet, dans des journaux américains, des textes à charge contre la politique d’asile de son pays. Et dans les archives d'un journal à New-York comme The New Republic, on découvre que dès 1941, Fry avait alerté l'opinion publique américaine en publiant un article intitulé "Le massacre des Juifs".

C'est aussi en lisant Livrer sur demande et en particulier la postface de Charles Jacquier, sociologue à l'origine de cette collection "Mémoires sociales" chez Agone, qu'on comprend que les rapports de Fry avec la diplomatie américaine s'étaient tendus à mesure qu'il avait cherché à dilater la liste d'origine, pour faire sortir de France bien davantage de réfugiés - y compris ceux qui n'auraient pas pour eux le prestige d'un nom que la gauche américaine s'était résolue à sauver. Si la série Netflix, à bien des égards, tire vers la bluette et force le trait en croyant nécessaire d’ajouter ici un amant noir, là un personnage féminin intrépide et sexy qui couche pour sauver des juifs, elle a le mérite de remettre en lumière une histoire longtemps méconnue : à l’automne 2022, la mairie de Marseille organisait trois journées spéciales consacrées à l'action de Varian Fry, avec notamment des expositions au Musée d’histoire de la ville de Marseille, aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône, et un colloque. Le soir de l’inauguration, les enfants du pupitre violons de l’ International Music School of Provence ont joué l’hymne américain, La Marseillaise et le Chant des partisans .