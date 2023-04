Suzanne Valadon : la peintre moderne n'est plus seulement une muse

"Il faut avoir le courage de regarder le modèle en face si l'on veut atteindre l'âme. Ne m'amenez jamais une femme qui cherche l'aimable ou le joli - je la décevrai tout de suite." Cette citation de Suzanne Valadon (1865-1938) mise en exergue de l'exposition qui lui est consacrée au Centre Pompidou-Metz à partir du 15 avril, dit à peu près tout des raisons pour lesquelles on l'expose enfin seule. Un discours autour de la redécouverte des artistes femmes de l'histoire de l'art, bien sûr, mais aussi le caractère frondeur d'une figure de l'art moderne, dont l'œuvre ne cherche ni à être agréable ni simplement belle.

Au-delà du discours labellisant sur les artistes femmes, de sa biographie fantasque et de l'influence de son entourage artistique, comment définir Suzanne Valadon ? Plongée dans quelques œuvres de la peintre de Montmartre.

Suzanne Valadon, dans son Salon autonome

Suzanne Valadon avec Maurice Utrillo, André Utter, boivent un apéritif dans leur atelier à Montmartre. © Getty - Bettman

L'exposition du Centre Pompidou-Metz s'inscrit dans ce long mouvement de rééquilibrage salutaire des figures de l'histoire de l'art mises à l'honneur par les grandes institutions muséales depuis une dizaine d'années, quitte à regrouper parfois des artistes sans grand lien les unes avec les autres, sinon de les présenter comme "pionnières" ou "combattantes". Suzanne Valadon en est-elle ? Outre son inscription dans la modernité naissante de l'entre-deux siècles, pour le grand public, son parcours a l'avantage de pouvoir être accolé à un récit clair - voire pratique - sur les femmes à qui l'on accorde encore difficilement le statut d'artiste à cette époque : l'histoire d'une muse de grands peintres qui, un jour, est passée de l'autre côté du chevalet.

Exposer son œuvre seule, c'est aussi marquer le souci de l'extraire de ses présentations habituelles, à savoir qu'elle a été le modèle de Puvis de Chavannes, Renoir , Toulouse-Lautrec , Herner, qu'elle a été aimée par Erik Satie , conseillée par Degas , épouse d'André Utter et mère du peintre Maurice Utrillo... Et mettre en avant son indépendance au sein de ce grand atelier qu'est alors Montmartre au début du XXe siècle. Car si son art s'inscrit pleinement dans ce qu'on appelle, par convenance, l'art moderne (entre les années 1860 et 1950), il n'appartient en propre à aucun de ses mouvements-phares. Suzanne Valadon a vu naître et se développer l'impressionnisme, le fauvisme ou encore le cubisme, mais elle n'a pris part à aucun de ces courants.

Par commodité de la comparaison, peut-être par goût, les critiques d'art ont vu dans son œuvre des échos aux thèmes picturaux de Degas et à la mise en place de ses compositions (on le voit avec sa Chambre bleue, version moderne de la déjà moderne Olympia de Manet), ou à ceux de Gauguin, un même goût des aplats de couleurs par exemple. Mais à l'inverse de ses pairs, Suzanne Valadon exprime son authenticité par une peinture qui ne se revendique d'aucun style, sans discours autre que celui d'une dictée de l'inspiration sensible : "La nature m'apporte le contrôle de vérité solide pour la construction de mes toiles conçues par moi, mais motivées toujours par l'émotion de la vie." Une "probité artisanale" rare estime le critique Georges Charensol , qui l'avait fréquentée. Affabulatrice et fantasque dans la vie, Suzanne Valadon était dans son œuvre - 276 peintures, 273 dessins, 31 estampes - d'une constance exemplaire.

Muse devenue peintre, l'inversion du regard ?

Suzanne Valadon, Autoportrait aux seins nus, 1931. Huile sur toile, 46 × 38 cm. Paris, Collection Bernardeau. - Copyright : © akg-images

Arrivée de Haute-Vienne à la capitale avec sa mère, Marie-Clémentine Valadon devient modèle à l'âge de 15 ans. Elle se fait d'abord appeler Maria (les modèles italiens sont alors très prisés) avant d'adopter Suzanne, le prénom que lui donne Toulouse-Lautrec en référence à l’épisode biblique de "Suzanne et les Vieillards" - métaphore du modèle face au regard déshabillant du peintre ?

Cette expérience de modèle l'a sûrement aidée par la suite. Elle observe les gestes des peintres, récupère les chutes de papier pour les recouvrir de croquis, dessine les passants à la craie et au charbon de bois sur les trottoirs de la place Vintimille. Cependant, Suzanne se forme en autodidacte, sous l'œil désapprobateur de sa mère qui ne la laissera pas fréquenter d'académie. Très tôt, elle se positionne en artiste, réalisant plusieurs autoportraits comme se doit de le faire un grand peintre. Un jour où elle est en retard pour une séance de pose avec Renoir, ce dernier va la chercher chez elle, et la surprend en train de faire son autoportrait : "Vous aussi, et vous le cachiez ?", lui lance-t-il, admiratif. Au critique d’art Gustave Coquiot, Suzanne Valadon confie en 1925 son plaisir à poser pour Renoir : "Je posais tantôt habillée, en plein soleil, dans l'herbe, tête nue ou coiffée de chapeaux très fleuris. Tantôt nue. Ce fut une période très colorée". Mais aux portraits enjoués, aimables, gracieux du vieux Renoir, Suzanne Valadon oppose des représentations d'elle à l'air farouche, défiant et fatigué. Certainement moins flatteurs, mais pas moins accrocheurs.

Sur cet Autoportrait aux seins nus (1931) (image ci-dessus), le caractère prend le pas sur l'idéalisation, et les contrastes sont assumés. Le regard bleu pastel est perçant, la bouche pincée est comme tue, les nuances colorées expriment une peau vive, mais qui se flétrit par endroits, la sévérité du visage, et l'exposition sans ambages d'une poitrine haute. "Il faut être dur avec soi, avoir une conscience, se regarder en face, disait Suzanne Valadon. Ce surplus, cette haine et cet excès d'amour, il faut le déverser". Il s'agit de son dernier autoportrait, réalisé à l'âge de soixante-six ans. On y retrouve des éléments stylistiques caractéristiques de son œuvre : l'influence de l'espace cloisonniste de l'École de Pont-Aven, effet sans doute accentué par l'utilisation constante de cernes. Ce pourquoi Degas disait que le trait de Valadon était "dur et souple".

Le recours à l’autoportrait a été un moyen détourné par les femmes de peindre le nu féminin. Le genre était en effet traditionnellement réservé aux hommes, notamment à l’École nationale des Beaux-Arts qui n'autorisa la représentation du nu pour les femmes qu’en 1900. Suzanne Valadon en réalisa de nombreux, respectant la représentation habituelle de l'autoportrait tourné de trois-quarts, mais rompant avec certains codes traditionnels de la féminité en peinture.

L'odalisque du nouveau siècle

À propos de cette représentation du féminin, La Chambre bleue (1923) (illustration en tête d'article), nous interpelle. Sous des aplats denses d'un camaïeu bleu-vert, se révèle une odalisque confortablement allongée, l'air nonchalant, plus avachie qu'alanguie, habillée presqu'à la mode d'aujourd'hui avec ce débardeur rose à doubles bretelles et ce pantalon fluide, taille haute à rayures. Dans un décor de draperies bleues où courent des rinceaux de vignes, elle fume une cigarette, ses mains sont larges et expressives, deux livres posés sur le lit… Des rideaux ouverts sur la scène d'une femme dans le confort de son espace intime, plongée dans ses pensées, imperturbable à notre regard. De l'Olympia moderne, elle a peut-être la pose et le caractère frondeur, mais elle n'offre pas son corps, ni au peintre, ni au spectateur.

Chiara Parisi, la commissaire de l'exposition Suzanne Valadon au Centre Pompidou-Metz s'en est inspirée pour son titre : "Suzanne Valadon. Un monde à soi". Clin d'œil à l'œuvre de Virginia Woolf , Une chambre à soi (1929), essai de revendication de la liberté intellectuelle des femmes. "Tout en renvoyant à La Chambre bleue que Valadon peint en 1923, le titre de l’exposition suggère l’éloge de l’espace 'à soi' de cette grande peintre de la modernité, explique Chiara Parisi. Son champ d’expression s’étend en effet bien au-delà de son espace intérieur, longtemps associé à l’espace féminin, comme en témoigne la série des grands nus en extérieur que Valadon peint à partir de 1912, consacrant l’ultime plaisir de peindre aux yeux de tous. L’exposition défend une forme de conquête de territoire que l’histoire a traditionnellement assignée au masculin. La conquête d’un monde 'à soi'".

Suzanne Valadon, Nu sortant du bain, vers 1909. Fusain, sanguine et craie blanche sur papier, 25,5 x 19,8 cm. Legs Robert Le Masle. Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne. - © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

La question du regard proprement féminin qui émanerait des portraits de Suzanne Valadon, voire de son féminisme, a passionné jusqu'aux historiennes de l'art contemporaines. Pour la Britannique Rosemary Betterton, les nus de Valadon s'inscrivent dans une rupture avec le regard masculin qui dominait l'iconographie du genre. Betterton estime aussi que le trait de Valadon est plus "abrupt, nerveux et agressif" que celui de Degas. (“How Do Women Look? The Female Nude in the Work of Suzanne Valadon”, Feminist Review, 1983). Dans une réponse adressée à l'historienne à l'art , la chercheuse Tracy Brunt, rappelant que Valadon reprend tout de même les codes de composition de cette tradition, considère qu'il faut se garder de faire d'elle une peintre de la femme moderne, précurseure d'une forme de "body positive".

Pour autant, il est vrai que ces nus ont quelque chose de détonnant - au point d'agacer certains critiques, hermétiques à la sensibilité de cet œil de femme, comme l'essayiste Jean Vertex : "Elle déteste les femmes et se venge du charme qu'elles peuvent avoir en les condamnant par le trait, par une ressemblance d'autant plus fidèle que pas un détail n'est négligé pour les idéaliser le moins possible." Bien sûr, tous n'étaient pas de cet avis. "La peinture d'aujourd'hui peut la considérer comme la femme peintre la plus réaliste du nu", jugeait au contraire le poète Francis Carco, qui était son contemporain.

La couleur et les grands nus dans ses filets

Suzanne Valadon, Le lancement de filet, 1914. Huile sur toile, 201 x 301 cm. Achat de l’État, 1937. Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne. - © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jacqueline Hyde/Dist. RMN-GP

Mais Suzanne Valadon ne peint pas que des nus de femmes. En 1909, alors qu'elle se consacre désormais presqu'exclusivement à la peinture, elle présente Été , aussi appelée Adam et Ève, une toile dans laquelle elle se représente aux côtés de son futur mari André Utter, de 21 ans son cadet. Pour la première fois dans l’histoire de l’art, une artiste peint le corps d’un homme nu. Le geste est presque ostentatoire ! Une photographie d’époque montre que les feuilles de vigne recouvrant le sexe d’Utter ont été rajoutées tardivement, sans doute en 1920, à l’occasion du conventionnel Salon d’Automne. André Utter sera à nouveau le modèle de Valadon dans une œuvre monumentale : Le Lancement du filet (1914) (image ci-dessus). Une toile de deux mètres sur deux à la composition classique sur un thème académique, où l'on trouve à la fois une construction géométrique (position des corps et des filets), un portrait réaliste (Utter), une étude de mouvement qui rappelle La Danse de Matisse, le tout dans un paysage de montagnes roses et de lac bleu, inspiré à l'artiste par un séjour en Corse…

C'est aussi la grande maîtrise picturale qui s'expose dans ces portraits d'hommes au jardin d'Eden, entre naturalisme et stylisation. Un trait toujours précis mais à l'épaisseur caractéristique, des proportions harmonieuses, et puis des couleurs que Valadon avoue avoir eu du mal dompter. "J'étais tellement sauvage et orgueilleuse que je ne voulais pas peindre", confiait l'artiste, citée par la critique Jeanine Warnod dans la monographie qu'elle consacre à l'artiste (Flammarion, 1981). Alors que le dessin est comme une écriture que Valadon possède, avec son goût du cerne marqué, la peinture est plus difficile à faire sienne : il faut faire vivre la matière, l'animer et se l'approprier.

D'abord malaisée face à ces "ingrédients salissants et nauséabonds", Valadon s'y met, peut-être inspirée par la façon dont Toulouse-Lautrec, grand coloriste, abordait sa toile avec des tons délayés de térébenthine, avant d'attaquer à coups de matière picturale. A ses débuts, elle n'utilise que quelques couleurs : deux jaunes de chrome, un vermillon, une laque de garance foncée et du blanc de zinc… La palette devait être simple, pour ne pas y penser. Devenue plus habile, la peintre élargit sa gamme à partir de 1909 : ocre jaune, terre de Sienne naturelle, laque fine carminée, rouge de Venise ou brun rouge, bleu de cobalt, outremer foncé, vert anglais foncé, vert émeraude… Pas de blanc ni de noir pur ! A son ami Robert Le Masle qui lui demandait d'expliquer le titre de son tableau Ni blanc ni noir (1909), elle répondait que, selon les préceptes de Renoir, le blanc ou le noir purs n'existent pas en peinture . Ses cernes sont faits d'huile de lin non décolorée, ou des mélanges de bleu et de terre…

De quoi mêler à son art assuré du dessin sa touche vivante : l'animation des corps par la couleur. "Le trait noir qui cerne les nus en précise les contours mais laisse intacte la sensibilité émue de la chair, chair quelquefois molle, quelquefois lasse, décrit l'historien de l'art André Warnod . L'impitoyable trait, précis et ferme, souligne parfois les tares, les plis du ventre, les seins qui s'affaissent - un beau dessin n'est pas toujours un dessin joli - mais toujours chair vivante et belle justement par la vie qui l'anime, fraîche parce qu'on sent le sang circuler à fleur de peau." Ce que Diderot, dans ses essais sur la peinture , appelait l'art de l'incarnat : par simples couches de peinture, savoir faire transpirer la chair et faire ressentir la palpitation du sang qui l'anime.

"De bons dessins, pas de beaux dessins"

Pourquoi l'œuvre de Suzanne Valadon n'a-t-elle pas connu le même succès que celle de ses pairs ? En 1894, elle exposait déjà au Salon de la Nationale (non sans difficulté : "C'est impossible, lui avait alors dit Puvis de Chavannes. De qui êtes-vous l'élève ? Que dira-t-on ?") De son vivant, ses toiles reçoivent une critique élogieuse. Elle est la première femme admise à exposer au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts. D'ailleurs, Suzanne Valadon elle-même ne doutait pas de son talent. A un questionnaire de l'historien de l'art Germain Bazin pour son Histoire de l'art contemporain, la peintre répondit :

"Formation : Libre - Talent inné, exceptionnellement douée. Principales étapes de la vie artistique : Dessina dès 1883, ses débuts, comme une enragée, non pour faire de beaux dessins pour être encadrés, mais de bons dessins pour surprendre un instant de vie, en mouvement, tout en intensité."

Des critiques ont dit que la peinture de Valadon avait été occultée par celle d'Utrillo. Jeanine Warnod avance elle d'autres raisons. Pour la critique d'art, Valadon était très jeune à l'époque où le groupe mené par Gauguin et Émile Bernard, à Pont-Aven, réagissait contre l'impressionnisme, et où Degas et Toulouse-Lautrec bouleversaient le réalisme. Et lorsque les chefs d'écoles fauves et cubistes entraînèrent dans leur sillage les artistes séduits par leur esprit d'avant-garde, Suzanne Valadon ne participa à aucun de ces mouvements. Elle a accompli, seule, une œuvre en marge de tous les courants. Avec un revers à cette médaille : elle a été de ces artistes qui n'ont pas pris part aux grands débats esthétiques de leur temps, qui ont amené sur leurs protagonistes leur lot des querelles, mais aussi de lumière.

L'historien de l'art Bernard Dorival explique ainsi l'originalité de Valadon, qu'on soit ou non sensible à son œuvre : "C'est sans doute l'aisance avec laquelle elle a su concilier ces deux recherches antinomiques qu'elle a menées toute sa vie : celle de la beauté par le décor et du caractère par le laid…". Si elle a réussi cet art des contraires, c'est parce qu'elle ne s'est jamais souciée de concilier ces inconciliables, poursuit-il. "Un dédain de la logique" et une "indifférence aux contradictions" qui font toute la singularité du parcours artistique de Suzanne Valadon.