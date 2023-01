"The Last of Us" : comment des parasites peuvent-ils prendre le contrôle de leurs hôtes ?

“Il suffit d’une mutation pour que les champignons réussissent à se frayer un chemin jusqu’à notre cerveau, prennent le contrôle de milliards d’entre nous. Des milliards de marionnettes, à l’esprit empoisonné, avec un seul objectif : disséminer l’infection chez chaque être humain”, annonce le personnage — heureusement fictif — du Dr Neuman, en préambule de la nouvelle série HBO, The Last of Us, dont la diffusion a débuté ce lundi sur Prime Vidéo. Elle raconte l'histoire de deux personnages, Joël et Ellie, et de leur périple dans un monde apocalyptique, où la civilisation s'est effondrée après la contamination de l'immense majorité de la population par un champignon transformant ses victimes en zombies.

La série s'annonce d'ores et déjà comme un succès et pour cause : elle est adaptée d'un des jeux vidéo les plus appréciés de ces dernières années, The Last of Us, encensé sans relâche à sa sortie en 2013 pour la qualité de sa narration et de sa mise en scène, quasi cinématographique. Déjà à l'époque, la critique avait loué le twist bienvenu qu'apportait le jeu sur le poncif du zombie : il n'était plus question d'un virus ni d'une malédiction transformant les cadavres en morts-vivants, mais bel et bien d'un champignon parasite, capable de prendre le contrôle de son hôte. Et l'idée semblait d'autant plus réaliste que, comme l'explique le Dr Neuman au début de la série, elle puise ses sources dans la nature même : chez les insectes, il existe bel et bien des champignons capables de prendre le contrôle de leur hôte, se substituant à leur volonté propre.

Les développeurs de Naughty Dogs, le studio qui produit le jeu vidéo The Last of Us, ne s'en sont pas cachés : l'inspiration leur est venue après avoir visionné un documentaire de la BBC intitulé "Jungles", dans lequel on peut observer l'Ophiocordyceps unilateralis prendre possession du corps d'une fourmi. "Ces [insectes] infectés continuent de faire les choses qu'ils savent faire, mais d'une façon complètement pervertie par la présence du champignon", racontait à l'époque le directeur créatif de Naughty Dogs. "La nature est bien plus effrayante que tout ce que nous pourrions imaginer."

Le cordyceps, ce parasite marionnettiste

À regarder le documentaire de la BBC, on ne s'étonne pas qu'il ait marqué les créateurs de The Last of Us : observer le champignon contrôler une fourmi, lui imposer d'aller à un point précis pour mourir, avant d'entamer sa croissance pour mieux répandre ses spores, peut laisser une certaine impression d'impuissance.

"Le cordyceps est un champignon entomopathogène, c'est-à-dire qu'il est le pathogène d'insectes", précise Pierre Kerner , maitre de conférence en génétique évolutive du développement à l’Institut Jacques Monod de l’université Paris Cité et auteur du passionnant blog Strange Stuff and Funky Things (SSAFT). "En gros, ce champignon s'attaque à son hôte : il pousse à l'intérieur, puise dans les ressources de celui-ci via son mycélium qui croît à l'intérieur des fluides vitaux de son hôte".

Lorsque le champignon est en passe d'épuiser les ressources de sa victime vient alors le moment de disperser ses spores. "Pour réaliser cela, doit s'opérer une manipulation comportementale de l'hôte", poursuit le biologiste. "Celle-ci est particulièrement impressionnante avec les fourmis : à l'aube ou au crépuscule, la fourmi, qui durant toute la journée semble normale, se met au-dessus de sa fourmilière et se place tête en bas. Le champignon va alors croître vers le bas afin de disperser ses spores et saupoudrer la fourmilière en-dessous. C'est la gravité qui va porter les spores."

Une fourmi tuée par un champignon Ophiocorcydeps. - Katja Schulz - Flickr

Pendant des années, les scientifiques pensaient que le champignon avait la capacité de prendre le contrôle du cerveau de son hôte. Mais de récentes études ont prouvé que le parasite contrôlait en réalité les muscles de sa victime : grâce à une coopération entre cellules fongiques, le Cordyceps parviendrait à obtenir un contrôle périphérique des muscles de la fourmi et à la guider, une fois celle-ci sur le point de mourir, jusqu'à sa destination finale. En somme : la fourmi est prisonnière de son propre corps, avant que le champignon ne poursuive son développement et ne la tue définitivement.

Bien conscientes de la menace que représentent ces champignons, les fourmis, lorsqu'elles réalisent que l'une de leurs congénères est infectée par le champignon, se chargent de l'emmener le plus loin possible de la fourmilière afin d'éviter une contamination totale. "Parfois, des Cordyceps peuvent détruire l'intégralité d'une fourmilière", assure néanmoins Pierre Kerner.

Avec plus de 400 espèces différentes, chacune ciblant une espèce d'insecte spécifique, tels les fourmis, les mouches, les coléoptères ou encore les scarabées, les Cordyceps sont parmi les champignons les plus étudiés. Au point de devenir un élément de la culture populaire, comme le prouve la série The Last of Us.

Ces parasites qui transforment leurs hôtes en zombies

Mais en réalité, tous les Cordyceps ne modifient pas le comportement de leurs victimes. La plupart d'entre eux se contentent d'utiliser leur hôte comme une ressource pour se développer. Globalement, les organismes parasitaires ont tendance à exploiter leur victime, sans induire nécessairement un changement de "personnalité". "Un parasite au sens général du terme, c'est quelque chose qui apporte un détriment à son hôte, avec lequel il vit dans une symbiose", rappelle Pierre Kerner. "Parfois, on se heurte au sens commun, car les gens associent au mot symbiose quelque chose de positif mais pas du tout : stricto sensu, ça signifie "qui vit avec". Pour résumer, un parasite, c'est un organisme qui vit étroitement et durablement avec un autre en lui portant préjudice pour lui-même en bénéficier."

Dès lors, de manière un peu surprenante, la plupart des bactéries, des virus ou encore des organismes unicellulaires qui nous portent préjudice relèvent du parasite, précise le biologiste : "Le parasitisme est une stratégie évolutive, et on la retrouve dans tous les règnes du vivant. Chaque organisme a ses parasites. On peut donc imaginer que près de la moitié des organismes vivants sur Terre en soient."

Pour autant, dans le règne des espèces parasitoides, celles capables d'induire une modification de comportement ne sont a priori pas majoritaires. Et parmi ces dernières, les plus connues appartiennent au règne des insectes, à l'image des guêpes parasitaires. Au Costa Rica, par exemple, la Hymenoepimecis argyra , aussi appelée "guêpe vaudou", a une victime particulière : l'araignée Plesimetra argyra. Lorsqu'elle veut pondre, elle trouve une de ces araignées et la paralyse temporairement pour pondre ses œufs dans son abdomen. Une fois que les œufs éclosent et que les larves arrivent à maturité, elles sécrètent un produit chimique qui oblige l'arachnide à créer un cocon autour d'elle. Une fois cette opération réalisé et l'araignée morte, les larves la consomment pour assurer leur croissance.

Une autre espèce de guêpe, les Glyptapanteles, raconte Pierre Kerner, pondent quant à elles leurs œufs dans des chenilles Geometridae : "Les larves de la guêpe vont éclore, sortir de la chenille, et tisser un cocon pour pouvoir réaliser leur métamorphose. La chenille survit à cet horrible procédé, mais vu qu'elle a été infectée par le venin de la guêpe, son comportement est altéré. Elle va alors rester autour des cocons et les garder. S'il y a des prédateurs, elle va même leur donner des coups. Alors que la chenille ne fait jamais ça ! C'est un comportement complètement fou. On peut véritablement parler de chenille zombifiée au service de la guêpe."

Des systèmes complexes

La capacité des parasites à prendre le contrôle de leurs hôtes, et plus encore dans le cas des champignons, interroge : comment ces derniers peuvent-ils manipuler les faits et gestes de leurs victimes ? Tout vient "essentiellement de ce qu'on appelle la co-évolution", explique Pierre Kerner. Lorsque vous avez des interactions entre des organismes — que ce soit des symbioses mutualistes ou des symbioses parasitaires d'ailleurs, vous avez nécessairement un emballement : de génération en génération, la pression de sélection est gigantesque. Il s'agit d'une véritable compétition entre parasites pour être celui qui infestera le mieux, et réussira le mieux à se reproduire."

Depuis des années, les scientifiques décrivent d'ailleurs ce procédé comme une "course à l'armement" : tous les organismes sont condamnés à évoluer et à acquérir des adaptations, afin que le variant le plus efficace finisse par l'emporter. "Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des organismes qui, de génération en génération, vont de mieux en mieux résister aux parasites, détaille le biologiste. Et du côté des parasites on va donc acquérir des stratégies de plus en plus efficaces pour pouvoir infecter. Pour les Cordyceps, on est arrivés à un équilibre après des centaines de millions d'années d'évolution entre champignon et fourmis. Ça nous semble incroyablement complexe, mais il faut s'imaginer l'énorme "terreau" d'organismes qui n'ont pas pu passer à la génération d'après, qui ont failli. Tout cela repose sur une montagne d'échecs."

Les humains, des marionnettes comme les autres ?

Les insectes ne sont évidemment pas les seuls concernés par les parasites capables d'induire un changement de comportement : les mammifères ne sont pas épargnés. Une des infections parasitaires les mieux identifiées est ainsi la toxoplasmose, dont les humains sont familiers. On considère qu'un tiers de la population mondiale a été contaminé par Toxoplasma gondii, un agent parasitaire unicellulaire. Mais ici, l'être humain n'est qu'une victime collatérale : pour se développer, le cycle du Toxoplasma gondii passe en effet par les félins... ainsi que par leurs leurs victimes, les rongeurs. Ces derniers, une fois infectés, développent un comportement parfaitement suicidaire : non seulement les rongeurs cessent d'avoir peur de leurs prédateurs et sont plus enclins à la prise de risque, mais en prime ils sont irrésistiblement attirés par l'odeur de l'urine de chat. Leur durée de vie, dès lors, semble irrémédiablement compromise. Pour les scientifiques travaillant sur la toxoplasmose, les processus à l'œuvre sont encore bien mystérieux, mais certaines études suggèrent que les êtres humains pourraient ne pas être tout à fait insensibles à cet agent infectieux, et qu'il pourrait avoir une influence sur notre tendance à prendre des risques. Mais les études à ce sujet sont encore très contestées. "Beaucoup d'articles paraissent, mais il n'y a pas de consensus scientifique établi sur le sujet", précise Pierre Kerner.

En revanche, on connait d'ores et déjà des parasites susceptibles de modifier le comportement humain. Le plus connu d'entre eux est le virus de la rage, qui provoque chez les victimes, comme son nom l'indique, des accès de rage, ainsi que pour certaines personnes, une hydrophobie incontrôlable. "J'ai également en tête certains vers, comme le filaire de Médine, ou ver de Guinée, qui provoque la dracunculose", se souvient Pierre Kerner. "C'est une infection du pied très douloureuse, qui procure une sensation de chaleur intense qui pousse les patients à chercher un point d'eau pour pouvoir tremper leur pied. Ça fait partie du cycle de vie du ver : pour disperser ses œufs, il a besoin d'un milieu aquatique. On peut avoir des manipulations comportementales qui nous semblent incroyables pour nous humains, avec juste quelques petites altérations de notre physiologie ou même de nos processus mentaux. Mais ce n'est finalement pas si aberrant qu'on puisse connaître aussi une manipulation comportementale parasitaire."

Un être humain après avoir été infecté par un cordyceps dans la série "The Last of Us". - HBO

Heureusement, peu d'agents parasites sont capables de modifier en profondeur notre comportement. Et encore moins des champignons. Mais l'hypothèse est-elle crédible ? Dans le jeu The Last of Us, les développeurs imaginaient une "infection du cerveau par Cordyceps", et dans la série éponyme, le Dr Neuman prophétise que les humains pourraient être à leur tour contaminés si les champignons venaient à évoluer pour mieux résister à des environnements plus chauds. Les fungi peinent en effet à se développer à l'intérieur d'organismes dont la température corporelle est élevée, à l'image de l'être humain.

En juillet 2022, pourtant, des scientifiques ont découvert le " Candida auris ", une espèce de champignon pouvant déclencher des candidoses, c'est-à-dire des infections fongiques susceptibles d'affecter la circulation sanguine ou encore le système nerveux central. Ce pathogène émergent a été découvert simultanément sur trois continents différents, avant de se répandre dans une trentaine de pays. Multi-résistant aux antifongiques connus, son succès épidémiologique pourrait bien être lié au réchauffement climatique... Preuve que les champignons pourraient, dans les années à venir, s'avérer problématiques.

Qu'on se rassure, pourtant, la venue d'un champignon affectant notre comportement semble dans l'immédiat peu probable. Et jusqu'ici, le Cordyceps, ennemi juré des insectes, et surtout utilisé par les êtres humains en tant que complément alimentaire . L'adage "les petites bêtes ne mangent pas les grosses" semble ainsi toujours d'actualité.