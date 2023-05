The Line : ville du futur ou dystopie ?

C'est la plus grande construction jamais édifiée sur notre planète... en tout cas sur le papier. The Line est un projet de ville ultra-moderne bâtie dans le désert d’ Arabie saoudite , une structure démesurée de 170 km de long, entourée de deux murs d’enceinte recouverts de miroirs, pour donner l’effet d’un mirage. Mais derrière sa façade réfléchissante, la cité du futur ressemble beaucoup à une dystopie de science-fiction.

Pour l'historien de l'architecture, Eliyahu Keller, ces images révèlent que le pays n’a aucune idée de comment agir face à la crise climatique, "si on en est réduit à revenir à des idées des années 1960 ou 1970, avec ce genre de longues structures et cette idée d’y rassembler toutes les technologies."

C’est un projet titanesque qui a été annoncé en 2021 par le prince héritier Mohammed ben Salmane , comme vitrine du développement économique de son pays. Les travaux, estimés jusqu’à 1 000 milliards de dollars, ont déjà commencé. Mais certains doutent de la viabilité de ce projet démesuré.

Pour l'architecte et urbaniste Etienne Bou-Abdo, "les images 3D présentées ne sont pas des 3D d’architectes au style classique." Les concepteurs du projet "ont plutôt fait appel à des designers de jeux vidéo." Pour lui, parmi les différentes idées présentées, "il y a une grande partie des technologies qu’on ne possède pas aujourd’hui."

La ville bannira les voitures et prévoit de relier les 170 km de la ville grâce à un TGV… en seulement 20 minutes. Elle prévoit de concentrer le résidentiel, le ludique, et le travail en un bloc, façon Le Corbusier avec la cité radieuse. Elle reprend le concept de la ville du quart d’heure, en une version encore plus révolutionnaire.

Une idée qui date... du XIXe siècle

Mais cette ville du futur est en fait un mélange de fantasmes d’architectes et de vieilles utopies du passé. En 1882, l’urbaniste espagnol Arturo Soria imagine déjà une cité linéaire. On est alors en plein développement du tramway et l’ingénieur veut abolir la frontière entre ville et campagne. Il applique son idée à un quartier de Madrid mais ne peut aller plus loin, faute de financement.

Dans les années 1950, Yona Friedman, un architecte français, propose le concept de ville spatiale, modulable et verticale, pour résoudre le problème de l’étalement urbain. Etienne Bou-Abdo explique qu'il proposait "de construire une ville sur une ville en mettant des blocs suspendus dans l’air avec des sortes de structures." Dans les années 1960, le groupe d’avant-garde italien Superstudio présente un projet artistique radical : le monument continu, “un modèle architectural pour une urbanisation totale”, censé recouvrir toute la Terre.

Mais dans l’esprit des architectes, il s’agit plutôt d’une dystopie, comme le rappelle Eliyahu Keller, "c’était une critique du capitalisme et du modernisme. Cette structure n’a jamais été imaginée pour être réellement construite. Mais elle utilise des images architecturales pour critiquer les valeurs de la culture de l’époque." La version saoudienne de la cité linéaire est un amalgame de toutes ces utopies inabouties du siècle passé.

La tour Montparnasse + la tour Eiffel

Selon ses concepteurs, la ville pourrait accueillir 9 millions d’habitants, soit un quart de la population actuelle du pays. Mais le prince-héritier développe une vision élitiste du projet, comme l'explique Etienne Bou-Abdo, ce projet a vocation "à attirer les plus grands chercheurs, penseurs, développeurs de technologie autour du monde pour venir s’installer."

La ville devrait s’élever sur des dizaines de niveaux jusqu’à 500 mètres de haut, soit quasiment la tour Montparnasse et la tour Eiffel additionnées. À cette profondeur, les étages les plus bas ne verraient quasiment pas la lumière du jour. Une répartition qui pose question. Etienne Bou-Abdo se demande "qui habitera le niveau haut et qui habitera le niveau bas. Ce seront certainement les élites de la société qui vont habiter là-haut, où il y a des terrasses, où il fait beau, et ça va se dégrader en descendant sur l’échelle des classes sociales."

Pour Eliyahu Keller, la question intéressante n’est pas de savoir qui vivra là mais "qui va être au service de ceux qui vivent là. Parce qu’une ville de cette taille, avec cette quantité de ressources et d’infrastructures aura besoin de beaucoup de gens pour y travailler et y assurer la maintenance."

Un coût environnemental immense

Si la ville promet zéro émission de carbone une fois construite, son chantier risque d’avoir un coût environnemental immense, avec l’acheminement de matériaux en quantité astronomique, béton, métaux, terres rares, verre. Mais c’est surtout la destruction d’un environnement naturel qui inquiète, avec une immense zone, certes désertique, mais habitée par une biodiversité fragile et peuplée par des tribus nomades séculaires, menacées dans leur mode de vie.

L'historien de l'architecture Eliyahu Keller rappelle "qu’il y a déjà beaucoup à faire avec les villes existantes. C’est un peu un cliché, mais c’est vrai, la construction la plus écologique, c’est celle qui a déjà été bâtie." Le spécialiste nuance toutefois : "ça ne veut pas dire qu’on ne doit rien détruire, ou qu’on ne doit rien construire de nouveau, ça veut dire qu’on doit vraiment réfléchir à ce qu’on doit ajouter et ce qu’on doit enlever".