TikTok : BookTok relance les ventes de livres, un "scénario de rêve pour les maisons d'édition et les auteurs"

On ne trouve pas que des vidéos de danse sur TikTok, plateforme de partages de vidéos, mais aussi de nombreux conseils de lectures : le hashtag #BookTok, avec environ 90 milliards d'occurrence, est une communauté à part entière sur le réseau social. TikTok, appartenant au géant chinois des technologies ByteDance, compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels à travers le monde. La tendance pour la lecture est telle qu'en octobre 2022, la plateforme était partenaire du salon du livre de Francfort, en Allemagne, la plus grande foire internationale dans ce domaine. En France, les "tiktokeurs" parmi les plus suivis sur #BookTok s'appellent Josh (@letempledumanga) , passionné de manga avec 1,7 million d'abonnés et Gallianne Goural (@urfrenchbookworm) qui recommande des romances à 184 000 jeunes. #BookTok, sorte de club de lecture planétaire, relance parfois les ventes de titres dits "de fonds" (sortis il y a plusieurs années), un "scénario de rêve pour les maisons d'édition et les auteurs", comme l'explique le groupe Editis.

Des titres de fonds propulsés en tête des ventes

Le ton est spontané, décomplexé. Dans des vidéos tantôt drôles, tantôt émouvantes, mais toujours addictives, les "booktokeuses" - beaucoup sont de jeunes femmes - partagent face caméra leurs coups de cœur et leurs déceptions. De la romance pour ado à la littérature en apparence moins accessible, tout y passe. Une seule règle : être plutôt concis et créatif, défi relevé haut la main par une influenceuse comme Victoire Ducluzeaud (alias @nous_les_lecteurs ), 173 000 abonnés. Résultat : des jeunes se réconcilient avec la lecture.

Si les réseaux sociaux riment avec immédiateté et consommation perpétuelle de contenu, #BookTok ne prône pas que la nouveauté, mais fait régulièrement ressurgir des livres dits de fonds, des ouvrages sortis il y a plusieurs années. Début janvier, chez Pocket, le nom d'un auteur "frémit, explique Fanny Ruph, directrice marketing et digital du groupe Editis, dont fait partie Pocket. C'est Yasmina Khadra, notamment 'Ce que le jour doit à la nuit', paru en poche en 2009. Il y a eu un engouement autour du film, qui n'est pas récent non plus, puis une influenceuse TikTok a dit qu'il y avait un livre génial et bouleversant. On commence à voir, depuis quelques jours, un impact sur les ventes du fond poche et aussi sur 'L'Attentat', puisqu'une autre 'tiktokeuse' a rebondi", en mentionnant cet autre livre du célèbre auteur algérien.

La preuve, aussi, avec trois succès de #BookTok qui font le bonheur d'Editis, le groupe aux 53 maisons d'édition : Le Chant d'Achille, de Madeline Miller (2015, Pocket) qui revisite la mythologie, des recueils de poèmes féministes de Rupi Kaur (depuis 2019 chez Pocket), ou encore Et ils meurent tous les deux à la fin, roman d'Adam Silvera (2018, Robert Laffont). Ces livres "vendaient, au moment de leur sortie, entre 8 000 et 10 000 exemplaires. Suite au phénomène #BookTok, ils ont passé la barre des 100 000 exemplaires à l'année, souligne Fanny Ruph. Autant vous dire que c'est un scénario de rêve pour les maisons d'édition, pour les auteurs et pour nous." D'autres communautés de lecteurs existent sur Facebook et Instagram, mais "pour la première fois avec TikTok, on peut le mesurer de façon extrêmement précise sur les ventes de nos livres."

"Le Chant d'Achille avait été critiqué très positivement dans le Monde des Livres , par exemple. On ne se serait pas dit que ça deviendrait le phénomène #BookTok" des années après, fait remarquer Fanny Ruph. "Des ouvrages qui ont beaucoup de succès sur TikTok sont par ailleurs des coups de cœur de la librairie", confirme Anne-Laure Vial, cofondatrice de la librairie Ici, à Paris. Il y a un vrai recoupement, avec d'excellents livres prescrits dans ce cadre."

Un marché à conquérir

Les réseaux sociaux, TikTok en particulier, sont "de formidables prescripteurs", un "élément essentiel dans l'édition", assure Fanny Ruph, ce qui nécessite d'être réactif. "Nous sommes extrêmement vigilants sur les ventes de e-commerce qui sont souvent les premières concernées quand il se passe un phénomène d'emballement sur les réseaux sociaux."

Certes, le digital prend une part importante dans les investissements médias d'Editis, mais "TikTok, en termes de budget reste pour l'instant assez mesuré". "Nous faisons plutôt de l'amplification. Quand il se passe quelque chose autour d'un livre, nous mettons un peu de budget pour rendre plus visible un post ou une vidéo autour du livre." Le groupe mise sur des collaborations avec certains influenceurs. "Ce qui compte dans tous les cas, c'est qu'il y ait une vraie affinité entre l'influenceur et le livre qu'il va défendre. Si on fait de la simple publicité, ça ne marche pas. Nous créons des relations privilégiées avec certains influenceurs qui ont un vrai intérêt pour une thématique."

Editis propose même aux libraires de se former à TikTok, "une soixantaine" y ont déjà participé, selon Fanny Ruph. D'autres sessions sont prévues début 2023, avec comme objectif premier de découvrir la tendance #BookTok sur le réseau social, voire d'apprendre à sponsoriser un post, pour les sessions les plus avancées. "Tous les libraires ne sont pas prêts et n'ont pas nécessairement envie de se créer un compte, de prendre la parole, mais tous bien conscients qu'il est important de savoir ce qui s'y passe et de pouvoir proposer les livres qui sont en train de devenir des phénomènes sur TikTok."

Sur le livre "Les sept maris d'Evelyn Hugo" (publié chez Hauteville), une vignette indique qu'il s'agit d'un "phénomène TikTok". © Radio France - Margot Delpierre

L'application chinoise très critiquée

Anne-Laure Vial, de la librairie Ici, n'a pas suivi cette formation et son commerce ne possède pas de compte TikTok, "par prudence". Elle se dit "partagée, parce que notre volonté est de faire entrer des jeunes lecteurs dans la librairie", mais préfère rester "en retrait", car la plateforme, appartenant au géant chinois ByteDance, a mauvaise presse, tant en France qu'à l'étranger .

Les inquiétudes portent notamment sur la protection des données personnelles, la sécurité des mineurs et les risques de désinformation. Début janvier, TikTok a été sanctionné par la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) d’une amende de 5 millions d’euros pour n’avoir pas permis aux utilisateurs de son site web de refuser simplement les cookies. Aux États-Unis, des élus conservateurs aimeraient même que l'application, qu'ils accusent de diffuser de la propagande, soit interdite. Une loi interdit déjà aux fonctionnaires américains de l'utiliser sur leurs smartphones professionnels.

"Les réseaux sociaux sont des entreprises mondiales et nous travaillons à un niveau local", ajoute Anne-Laure Vial, qui privilégie désormais l'envoi d'une newsletter à ses clients, dont elle maîtrise le contenu "puisque nous la rédigeons intégralement". "On cherche à communiquer et à créer un lien avec une communauté de lecteurs qui est avant tout sur notre territoire, en l'occurrence le centre de Paris. Nous sommes moins dans l'instantané, et plus dans le temps long. Et c'est aussi une maîtrise des données de nos clients."

