Timothée Chalamet, le futur de la masculinité

Gentil, spontané et dépourvu de muscles : Timothée Chalamet incarne-t-il la masculinité de demain ? C'est ce que défend Aline Laurent-Mayard, journaliste et autrice spécialiste du genre, dans son dernier essai Libérés de la masculinité - Comment Thimothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau (JC Lattès, 2022). Pour l'autrice, il est important de repenser la masculinité aujourd'hui car : "On est dans une phase où on essaye de reconstruire. C’est bien beau de dire que les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes c’est nul, mais qu’est-ce qu’on fait ? Ces acteurs montrent ce que pourrait être une nouvelle façon de vivre la masculinité."

Loin de l'image du bad boy

Depuis des décennies, le cinéma nous propose majoritairement le même type d’homme pour incarner le masculin : du muscle, du courage, du contrôle, de la virilité et parfois de la violence. "Si on pense par exemple à la grande époque d’Hollywood, on a des hommes qui se ressemblaient tous, analyse Aline Laurent-Mayard. Hétéros, les épaules et la mâchoire carrées, ils se tiennent très droit et sont toujours habillés de façon sobre. Il fallait aussi, idéalement, qu’ils aient l’air un peu macho, qu’ils parlent peu, qu’ils n’expriment pas leurs sentiments, qu’ils aient l’air autosuffisant, ce qui fait que les sentiments à l'intérieur explosent. Résultat : on a beaucoup associé aux grands acteurs du XXe siècle des comportements à risque : conduire vite, consommer de l'alcool, et de la drogue aussi bien sûr."

Arnold Schwarzenegger, l'homme d'une autre époque ? © Getty

Dans son livre Libérés de la masculinité, Aline Laurent-Mayard analyse cette masculinité toxique mais surtout, elle met en avant le rôle d’acteur populaire comme Chalamet qui nous apprend comment être un homme autrement.

2021. Le tournant "Dune"

D'après la spécialiste du genre, il y a un moment en particulier qui a marqué ce renouveau : " Dune était une adaptation cinématographique hyper attendue dans le milieu de la science-fiction , dont la majorité du public est masculin, voire masculiniste. Habituellement, dans les films de SF, le héros représente la masculinité bien comme il faut. Et là, le réalisateur Denis Villeneuve a choisi Timothée Chalamet, acteur "gringalet". C'est à dire que tout d'un coup, on s'est dit que le sauveur de l'humanité n'avait pas besoin d'avoir le physique de Bruce Willis."

Dans Dune, sorti en 2021, il est même fait explicitement référence à cet absence de muscles du héros lors d'un bref échange avec l'acteur Jason Momoa qui fait une blague à ce sujet.

Le visuel de l'affiche de "Dune" de Denis Villeneuve (2020) © AFP

"Avec Chalamet, on est plutôt sur un personnage qui réfléchit, reprend la spécialiste, c'est quelqu'un qui va être très à l'écoute, proche des femmes. Finalement ce film nous rappelle la réalité : à l'heure actuelle, les muscles ne servent plus à grand-chose. En dehors de quelques professions dans lesquelles ils sont encore utiles. Mais si on doit sauver la planète d'un champignon qui nous transforme en zombies ou du réchauffement climatique, ce ne sont pas de muscles dont on a besoin."

Timothée Chalamet s'affranchit des codes

Sur les tapis rouges des festivals du monde entier aussi, Timothée Chalamet incarne un autre modèle de masculinité précise Aline Laurent-Mayard : "La spécificité de Chalamet c’est une expression physique qui va au-delà de la masculinité classique. Il porte des tenues qui jusqu'à présent étaient hors-jeu pour les hommes : des bijoux, des vêtements en satin ou encore des coupes ajustées au niveau de la taille par exemple."

L'acteur Timothée Chalamet porte un collier en perles, 2022 © AFP

Bien sûr, avant Chalamet, d’autres stars avaient remis en question ce modèle : Frank Sinatra , par sa silhouette mince, Elvis, Presley par son fameux jeu de hanches sur scène, ou encore David Bowie par ses maquillages et son allure androgyne. Et même parfois par leur gentillesse comme le prouve la réputation d'un Tom Hanks ou d'un Keanu Reeves. "Mais ça n'a jamais été montré comme quelque chose de sexy, de valorisant pour un homme, insiste l'esssayiste. Hormis le fait d'être ultra populaires, notamment auprès des jeunes, Timothée Chalamet, Tom Holland et Harry Styles ont en commun de parler de leurs sentiments. Sans avoir besoin de dire : "Je revendique ma féminité, et le fait de consulter un psy ou d'écrire mes pensées dans un carnet quand ça va mal. Je revendique d'avoir des femmes comme mentors, d'écouter des femmes de tout âge. Timothée Chalamet par exemple entretient des amitiés avec des actrices de 60 ans. Revendiquer ce genre de choses est un phénomène très nouveau."

Ultra populaire, Timothée Chalamet est aussi perçu comme une des stars les plus gentille de sa génération. Ici à la fashion week de Paris, jan. 2023 © Getty

Si Timothée Chalamet incarne une nouvelle façon d’être un homme et peut être un exemple auprès des plus jeunes lui, Harry Styles et Tom Holland ne sont pas non plus des héros, prévient Aline Laurent-Mayard : "On assiste à une reconfiguration de la masculinité : peut-être celle incarnée par Chalamet et consorts deviendra-t-elle la norme. Mais peut-être que dans 20 ans, on aura vu toutes les limites de cette façon d'être un homme et on espérera encore quelque chose de nouveau. C'est une phase nécessaire si on veut venir à bout du patriarcat, mais elle n'est pas l'ultime étape. Il faudra toujours continuer à agir."