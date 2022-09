Tout comme Saturne, Neptune est dotée d'anneaux

Ce n'est pas une photo de Saturne, et pourtant la nouvelle image capturée par le James-Webb télescope n'est pas sans la rappeler : on y distingue la planète Neptune, entourée de son anneau, ainsi que sept de ses quatorzr lunes.

Depuis trente ans, avec le passage de la sonde Voyager 2 en 1989, c'est l'aperçu le plus détaillé que les astronomes aient eu de la géante de gaz bleue. Là où, en lumière visible, la huitième planète a une teinte bleutée en raison de la présence de méthane dans son atmosphère, l'instrument NIRcam du télescope, qui travaille dans le proche infrarouge confère cette fois à la dernière planète du système solaire un aspect d'un blanc diaphane.

Neptune, vu par Voyager 2, Hubble et James Webb. - NASA

L'image a fait le bonheur des astronomes : il est possible d'y observer, à même la surface de Neptune, des zones brillantes qui sont probablement de gigantesques tempêtes en formation, ainsi que de distinguer aux alentours de la planète bleue de nombreuses lunes. Clairement visible, le satellite Protée (à droite) est le seul à ne pas être caché dans les anneaux de la géante gazeuse, contrairement à cinq autres satellites Larrisa, Naïade, Thalassa, Despina et Galatée. La lune Triton elle, en haut à gauche de Neptune, est si brillante qu'elle ressemble à une étoile : sa surface, couverte de glace d'azote, réfléchit près de 70 % de la lumière du soleil.

Neptune a 14 satellites identifiés. En haut à gauche, la lune Triton est si brillante qu'elle ressemble à une étoile. - NASA, ESA, CSA, and STScI

Le plus surprenant, pour le profane, reste cependant les anneaux qui entourent la planète. Sur la photographie capturée par James-Webb, il est possible d'en distinguer quatre (de l’intérieur vers l’extérieur, les anneaux Galle, Le Verrier, Lassell et Adams) sur les cinq (le dernier étant Arago) qui composent la ceinture de la géante bleue.

Neptune, Uranus, Jupiter : des anneaux pour les entourer toutes

La vue de ces anneaux n'a pourtant rien d'une découverte : leur existence, supposée dès le milieu du XIXe siècle, avait déjà été confirmée par la sonde Voyager 2, puis par le télescope Hubble. Leurs observations avaient permis de confirmer l'existence de cinq anneaux d'une largeur oscillant entre 100 et 5 000 km pour le plus grand d'entre eux.

Pourtant, malgré ces échelles, et contrairement à ceux de Saturne , les anneaux de Neptune sont extrêmement difficiles à observer en raison de leur très faible albédo, c'est-à-dire la quantité de lumière solaire réfléchie par une surface. Probablement composés pour l'essentiel d'un mélange de poussières de glace et de composés organiques, les anneaux de la géante bleu peinent d'autant plus à réfléchir la lumière du Soleil (à peine 5%) que Neptune en est éloignée de 4,3 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 30 fois plus loin que la Terre. A titre de comparaison, un soleil de midi chez nous ressemble peu ou prou à un crépuscule sur Neptune.

C'est également en raison de leur faible albédo que les anneaux d' Uranus et de Jupiter restent la plupart du temps invisibles. La plus grosse planète du système solaire possède pourtant bel et bien trois anneaux : le halo, l'anneau principal et l'anneau Gossamer qui sont, tout comme pour Neptune, composés de poussières. Découverts le 4 mars 1979 par les caméras de la sonde Voyager-1, leur faible densité les rend difficiles à observer : face à la luminosité de Jupiter, cela revient à essayer de détecter une bougie posée à côté d'un phare marin. Ce qui n'a pas empêché le télescope James Webb d'offrir, le 22 août 2022, une magnifique image de Jupiter sur laquelle on distingue son anneau planétaire :

Sur la dernière photo de Jupiter prise par le télescope James Webb, on peut distinguer les anneaux de Jupiter. - NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team

Et Uranus ? Malgré ces treize anneaux très fins, la planète connaît le même sort. Composés de particules très sombres, possiblement de la glace de méthane noircie par le rayonnement, les anneaux n'ont été détectés que lors du passage de la sonde Voyager 2 aux alentours de la géante de gaz, en janvier 1986. Il faudra attendre que le James-Webb soit pointé vers la septième planète du système solaire pour voir s'il parvient à distinguer quelque chose.

À l'aide d'un télescope, Saturne reste donc à ce jour la seule planète dont on peut distinguer sans difficulté les anneaux. Non seulement ses sept anneaux sont gigantesques (ils s'étendent sur plus de 282 000 kilomètres) mais surtout ils réfléchissent la lumière du Soleil à hauteur de 60% ! La raison ? Non seulement il ne s'agit pas uniquement de poussières, puisque les particules des anneaux de Saturne vont du centimètre à plusieurs mètres de largeur, mais surtout elles sont certainement composées à plus de 90% de glace d'eau, ce qui leur confère leur pouvoir réfléchissant. De quoi assurer à la sixième planète du système solaire son statut de planète à anneaux du système solaire.

Les anneaux de Saturne, observés en 2009 par la sonde Cassini. - NASA/JPL/SSI

Et les autres planètes ?

Au sein du système solaire, d'autres corps célestes sont dotés d'anneaux. Les lunes de Jupiter comme Ganymède, Callisto et Europe, ou la lune Rhéa de Saturne en sont certainement pourvues, quand bien même ces derniers n'ont pas été directement observés. Même Mars , d'ici quelques millions d'années, pourrait être affublée de son propre anneau planétaire : sa lune Phobos devrait alors franchir la limite de Roche, c'est-à-dire la frontière à partir de laquelle un satellite commencerait à se disloquer sous l'action des forces gravitationnelles exercées sur elle.

Quant à la Terre, rien ne laisse penser qu'elle aura un anneau un jour. Ce qui n'empêche pas des artistes d'imaginer ce qu'une telle perspective offrirait à nos yeux...