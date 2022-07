Trouver d'autres formes de vies avec Marielle Macé

Nous avons rencontré Marielle Macé à la fin de sa résidence à la Villa Médicis , la chercheuse évoque un trait commun aux mobilisations contemporraines : "réclamer et lutter pour d’autres manières de vivre". Voici son entretien.

Questionner notre habitat

Marielle Macé : "Les confinements ont révélé une chose qui pourtant aurait pu semblé évidente : l’architecture dans son ensemble s’est déployée sans prendre en compte la dimension morale de l'habitat. Indifférente au fait que la qualité de celui-ci dépend du bien qu’un espace fait à ceux qui l’occupent, qui le traversent. Dans ce domaine, beaucoup de réalisations ont pour but d’offrir un visage nouveau, spectaculaire, intéressant dans l’espace public sans qu’il soit question de ce que ça fait à certaines vies et à certains corps d’y habiter."

Vivre autrement est au cœur du travail de recherche de Marielle Macé depuis des années, bien avant les confinements. En 2019, dans son essai poétique Nos Cabanes (Verdier), cette historienne de la littérature proposait de se questionner collectivement : "Comment vivre dans un monde abîmé ? "

Une installation dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes © AFP

Marielle Macé : "Nos Cabanes, ça part d’une sorte d’hommage, pétri à la fois d’admiration pour les zadistes et de colère envers la destruction méthodique de leurs réalisations. Un hommage donc à certains lieux de lutte, dans lequel j'essaie de dire que, même s'ils sont dispersés sur le territoire, ces lieux nous concernent tous. Ce sont nos cabanes. Nous ne sommes peut-être pas des "cabaneurs" capables d’installer une portion importante de leur vie sur ces terres-là, mais ils nous montrent la possibilité, voire la nécessité d'imaginer d’autres abondances."

Prendre en compte l'humain

Vivre différemment son habitat n’est pas réservé aux zadistes : Marielle Macé prend aussi l’exemple des "chemins de désir", preuves de la non-prise en compte de l’humain dans l’urbanisme.

Marielle Macé : "Les chemins de désir ce sont les parcours que les gens font quand, pour aller plus vite, parce que c’est plus beau, parce que ça leur permet de rencontrer quelqu'un d'autre ou d’être attentif à une chose en particulier, les gens empruntent une autre route que celle qui est tracée. Et à force, leurs pas finissent par former un autre chemin, qu'on appelle un "chemin de désir". Cela montre bien qu’on a besoin que notre corps agisse sur l'espace. Habiter, cela devrait vouloir dire que notre corps agit sur un espace, que celui-ci ne nous contient pas mais qu'il nous devrait nous maintenir dans une certaine liberté, dans une certaine respirabilité. Et cette qualité ne dépendra pas du luxe de l'habitat, ni de sa beauté extérieure, mais de la qualité morale de ceux qui le conçoivent."

Un grillage a été percé et le sol porte la marque d'un chemin de de désir qui n'avait pas été pris en compte dans le plan d'urbanisme (États-Unis) © Getty

Ces questions ont pris une ampleur particulière en 2020, alors que nos modes de vie ont été durement impactées par la pandémie. Comme si plus que jamais se posait la question de notre habitat. Pour Marielle Macé, c’est ce qu’a bien compris la jeune génération.

Un combat générationel

Marielle Macé : "J’ai l’impression que la jeune génération est très sensible aux désirs d'habiter autrement, d'apprendre autrement, d'aimer autrement, de cultiver autrement, etc. C’est une génération à laquelle on a dit qu’il n’y aurait pas de place pour elle. Et je vois, parmi mes étudiants notamment, des jeunes répondre qu'ils ont soif de lien plutôt que de place."

Manifestation du 02 avril 2021 © AFP

Le désir de vivre autrement, de vivre mieux, n’est pas propre à notre époque, mais d’après la chercheuse Marielle Macé il s’exprime différemment aujourd'hui.

Marielle Macé : "Ce qui a changé c'est que réclamer et lutter pour d’autres manières de vivre soit devenu le cœur de la revendication politique. Et que désormais, espérer, critiquer, vivre une colère, revendiquer, réclamer, tout cela se formule en termes de formes de vie. C’est peut-être un luxe à l’égard d’états de vulnérabilités radicaux mais c’est ce qui anime, je crois, la plupart des luttes présentes."