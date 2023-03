Twitter, des débuts du microblogging à la révolution journalistique

"Twitter est une plateforme de microblogging. C’est un média qui, structurellement, quand il va se construire autour de ces 140 signes, va apporter avec lui une manière de s’exprimer qui n’existe nulle part ailleurs" selon Olivier Ertzscheid, chercheur en sciences de l'information et de la communication. Revenons avec lui sur la genèse de ce réseau social qui a bouleversé notre consommation de l'information. 5e et dernier épisode de notre série consacrée à l'origine des géants du numérique, dont le 1er épisode était consacré à la généalogie idéologique de Wikipédia , le deuxième au mythe de l'entrepreneur incarné par le fondateur d'Apple, Steve Jobs , le troisième à Netflix et le quatrième à Google .

À l’origine de Twitter en 2006, le programmeur américain Jack Dorsey s’intéresse aux applications de messagerie instantanée. Il se passionne très tôt pour les outils informatiques : à seulement 15 ans, il développe des logiciels en libre accès toujours utilisés aujourd’hui. Pour Olivier Ertzscheid, Dorsey invente "les premiers logiciels qui vont permettre de fluidifier le trafic des taxis ou des véhicules d'urgence comme les ambulances". Le chercheur note que Jack Dorsey réfléchit "en termes de flux" et cherche à "faire en sorte que l’information arrive rapidement au bon moment et aux bonnes personnes."

Jack Dorsey étudie ensuite à l’université de New York et en 2000, il crée une entreprise dans ce même domaine de la répartition des taxis et des services d’urgence. En parallèle, le phénomène des blogs s’impose sur Internet et l’usage du smartphone explose. Jack Dorsey réfléchit alors à un moyen de partager instantanément des messages au plus grand nombre. D'après Olivier Ertzscheid, "c’est sur la base de cette réflexion autour des SMS que Dorsey va avoir l’idée de cette plateforme de microblogging, qui permet de publier des messages courts."

Pour pouvoir réaliser son projet, Dorsey collabore avec Odeo. Localisée à San Francisco, cette société de podcasts est en déclin depuis le lancement d’Apple podcasts, et ses fondateurs cherchent à créer de nouveaux services.

140 caractères, un ratio efficace

Avec l’aide de l’équipe d’Odeo, Jack Dorsey élabore un prototype de Twitter. Et quelques semaines plus tard, il acte la naissance de la plateforme en envoyant son 1er tweet le 21 mars 2006. Le nom “Twitter”, écrit initialement sans les voyelles, fait référence à “une courte rafale d'informations sans conséquence, des gazouillis d’oiseaux”.

Ce qui fait l’identité de Twitter, c’est la brièveté des tweets, initialement c’était 140 caractères, un gabarit qui, selon Olivier Ertzscheid représente "le ratio le plus efficace pour pouvoir distribuer un maximum de messages en occupant un minimum d’espace mémoire dans les applications." Pour le chercheur, cette limitation du nombre de signes peut être utilisée de manière ludique, mais "elle est une forme qui convient très bien aux traits d’esprit, voire à des saillies qui peuvent parfois relever de l'agression verbale..."

Dès ses débuts, le réseau social attire de nombreux utilisateurs. En 2007, l’un d’entre eux propose d’utiliser un "hashtag" pour regrouper certains messages. Cette suggestion est bien accueillie par Twitter qui va optimiser son usage. Le hashtag est inventé pour répondre à une nécessité d’organisation. Beaucoup de gens échangent en temps réel de manière croisée sur des sujets très différents, il faut donc "mettre un peu d’ordre à l’intérieur de ce chaos rappelle Olivier Ertzscheid. Et une manière de mettre de l’ordre dans la conversation, c’est d’utiliser ce petit signe dièse et de lui associer des mots-clés que les utilisateurs eux-mêmes déterminent."

Un avion dans l'Hudson

C'est en 2009 que Twitter prend une ampleur mondiale grâce à un événement marquant. Le 15 janvier 2009, un avion amerrit en urgence sur le fleuve Hudson à New York. Un homme filme la scène avec son téléphone portable et poste la vidéo sur son compte Twitter. Olivier Ertzscheid revient sur les répercussions de ce fait divers pour la plateforme à l'oiseau bleu : "A partir de là va émerger ce que l'on appelle depuis le "journalisme citoyen", c’est-à-dire cette idée selon laquelle il suffit d’avoir un smartphone dans sa poche et une application qui permette de partager un contenu rapidement pour que chacun puisse documenter ce qu’il voit en temps réel." Twitter s’installe alors dans les smartphones de nombreux usagers - et même dans celui de personnalités politiques, comme le président des États-Unis de l’époque, Barack Obama.

Quant à Jack Dorsey, il a eu un parcours de chef d’entreprise assez chaotique : il a dirigé Twitter avant d’en être écarté en 2008 par le conseil d’administration qui jugeait sa gestion insatisfaisante, puis il est revenu aux commandes du réseau social en 2015. S’il a aujourd’hui quitté ses fonctions de PDG, Jack Dorsey reste considéré comme le père fondateur de Twitter.

Twitter incarne la plateforme "qui incarne le mieux cette représentation qu’on a de l’histoire du web et d’Internet, c’est-à-dire la capacité de réunir dans un même espace le meilleur... comme le pire de l’humanité", affirme Olivier Ertzscheid. Le chercheur explique encore que sur Twitter, des causes naissent, se défendent, car le réseau social a cette capacité de "figer l’attention médiatique". Mais il souligne aussi que cette réalité s'accompagne de problèmes de modération, "de discours extrémistes qui ne sont pas ou peu traités." Et rappelle que Twitter a été beaucoup critiqué à l’époque de Jack Dorsey, comme aujourd’hui à l’époque d’Elon Musk, "sur la faiblesse et sur l’incurie de ces politiques de modération."

