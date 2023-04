Ukraine : la culture plus forte que les maux

La guerre en Ukraine a eu un impact significatif sur la vie de la culture dans le pays. Depuis le début du conflit, en 2014, les artistes ukrainiens ont été confrontés à des défis uniques. Ils ont fait face à des difficultés indépassables avec la fermeture des musées ou des galeries d'art dans les régions touchées par la guerre, avec la fermeture des théâtres ou des cinémas dans tout le pays à cause des alertes ou du couvre-feu. Ils ont également été confrontés à des problèmes de sécurité lorsqu'ils ont tenté de travailler ou de se déplacer dans les zones de conflit.

Le street art s'est emparé de Kiev

À Kiev, l'art est d'abord dans la rue, visible, évident. Avec l'invasion russe, le street art est devenu un moyen d'expression artistique privilégié, efficace et capable de toucher la population au cœur et au quotidien, simplement, presque sans effort. Les artistes créent et les Ukrainiens reçoivent. Sur Maïdan, par exemple, la place principale de Kiev, la place la plus connue d'Ukraine, Banksy est venu réaliser l'un de ses fameux pochoirs. Le street artiste britannique a représenté des enfants sur une balançoire, la balançoire étant l’un de ces croisillons qui empêchent les véhicules militaires de passer aux checkpoints. D'autres artistes, du monde entier, sont venus ici habiller les murs, pour dire qu’effectivement, l'art est toujours vivant et que l'art de guerre peut exister grâce au street art.

Publicité

Christian Guémy, alias C215, est français. Il est l'un des pochoiristes les plus reconnus de la scène mondiale et dès le début de l'invasion russe, dès mars 2022, il a fait le déplacement jusqu'à Kiev pour bomber les murs abîmés de la ville. Un acte évidemment militant. Depuis ses débuts en 2006, C215 a toujours voulu, comme il le dit, “apporter un peu d'humanité”. C'est ce qu'il a fait à Kiev, capitale d'un pays en guerre : "En fait, je n'ai pas vraiment décidé de venir à Kiev. C'est plutôt mes peintures qui ont décidé à ma place de me faire venir, parce que si on veut faire des œuvres qui parlent de la guerre quand on fait du street art, il faut que les œuvres soient à l'endroit de la guerre et qu'elles montrent le contexte, les destructions et la situation qui est vécue dans le pays. La paix ne peut pas se faire au détriment des victimes. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Ça veut dire soutenir la résistance ici et aussi, bien sûr, accueillir dignement les réfugiés qui n'attendent qu'une chose, c'est de rentrer chez eux et de pouvoir vivre en paix."

Christian Guémy, alias C215, à Kiev, en février 2023. © Radio France - Franck Ballanger

"'Vous n’existez pas, votre culture n’existe pas, votre pays est un pays inventé' est le premier message des Russes"

Depuis maintenant plus d'un an, la population ukrainienne a entamé une lutte pour sa survie et donc pour la survie de sa culture. À cause de la guerre, de la mobilisation des hommes et du départ à l'étranger de millions de femmes ou d'enfants, il y a mathématiquement moins de monde pour aller voir des expositions, visiter les musées, aller au théâtre ou au cinéma. D'après un récent rapport de l'Unesco, la guerre a déjà coûté près de 2,5 milliards d'euros au patrimoine et au secteur culturel de l'Ukraine . Mais la volonté de continuer à faire vivre la culture est très forte. Olena Grozovska en est un exemple. Elle est musicienne, critique d'art, et elle organise régulièrement des expositions. Cette fois, c'est dans un bar de nuit très connu à Kiev, le Squat 17b. Mais le but est toujours le même : résister en faisant vivre la culture ukrainienne sous toutes ses formes : "Je crois que ce qui se passe aujourd’hui en Ukraine, est un phénomène nouveau, unique. Les gens s’unissent pour assurer la victoire et il me semble que l’élément essentiel dans toute cette histoire, c’est la culture. Cela veut dire que l’art n’a pas été mis entre parenthèses par la guerre. C’est même presque l’inverse ! Parce que nous comprenons que l’on mène contre nous une guerre génocidaire, basée sur la destruction de notre nationalité, de notre identité culturelle et aujourd’hui, la culture est donc plus importante que jamais. Parce que la culture, c’est ce que les Russes veulent détruire en premier. Le premier message des Russes, c’est : “Vous n’existez pas, votre culture n’existe pas, votre pays est un pays inventé.” Tout ce que nous pouvons opposer à cela, à part une résistance militaire, ce sont nos acquis culturels, c’est notre identité."

Au Squat 17b, à Kiev. © Radio France - Franck Ballanger

L’importance de la langue ukrainienne dans la culture de guerre

Le secteur culturel qui a le plus souffert de la guerre est sans doute celui du livre. D'abord parce que l'outil industriel, notamment à Kharkiv, l'une des trois capitales ukrainienne de l'édition avec Lviv et Kiev, a été largement endommagé. Et aussi parce qu'avec l'effort de guerre et les déplacements de population à l'intérieur du pays ou à l'étranger, la main d'œuvre a manqué. Plus de papier, plus d'usines, plus d'ouvriers. Dans ces conditions, la consommation de livres électroniques, qui était quasiment inexistante avant l'invasion russe, a explosé. Plus 100 % en une année de guerre ! Et la tendance devrait se poursuivre au cours des cinq prochaines années, que le conflit perdure ou pas. La seule chose, finalement, qui pourrait empêcher un développement stable du marché du livre électronique en Ukraine, est le piratage très répandu c'est le piratage, très répandu, qui grève une grosse partie des revenus des éditeurs. De façon assez paradoxale, ce qui pourrait sauver le livre traditionnel, c'est le manque d'électricité. Tout simplement parce que, contrairement au livre électronique, le support papier, lui, n'a pas besoin d'être rechargé. Pour affirmer l'indestructibilité du livre traditionnel, les libraires se sont montrés inventifs. Depuis le 24 février 2022, leurs boutiques se transforment progressivement en salles d'expositions en pôles culturels. Et puis les librairies possèdent souvent des générateurs avec lesquels les clients peuvent recharger leur téléphone en mangeant un morceau, en buvant un verre ou en feuilletant un livre.

Autre tendance forte, l'intérêt croissant pour l'histoire de l'Ukraine : les livres historiques se vendent beaucoup plus qu'avant, un peu comme si les gens revisitaient leur passé pour mieux comprendre leur présent. Un autre genre assure pour le moment la pérennité du support papier : le livre pour enfants. Malgré, on l'a dit, le départ de millions de mères avec leurs enfants à l'étranger, la vente de littérature jeunesse n'a pratiquement pas diminué.

Le rire du stand-up comme psychothérapie

La culture joue donc un rôle important dans la consolidation de l'identité culturelle en Ukraine. De nouvelles formes d'expression en ont largement profité. Depuis le début de la guerre, le stand-up est ainsi en plein essor. Des publicités un peu partout dans Kiev, des scènes qui se multiplient dans tous les quartiers de la ville. Ce genre comique est un moyen de revendiquer l'utilisation de la langue ukrainienne et donc de s’émanciper de la culture russe. Maxim Davidenko est comédien de stand-up, mais également organisateur de spectacles. Il n’a que 21 ans, mais ses réflexions sur son art en disent beaucoup sur la santé mentale de son pays : "Au début de la guerre, le public ukrainien a eu besoin de nous. Avant cela, la culture russe était prédominante. Nous pensions que notre culture se résumait à ça. Nous n’avions pas de culture 'à nous', pas de comiques ukrainiens, pas de musiciens ukrainiens. Aujourd’hui, il y a des gens dans le public qui se demandent pourquoi nous montons sur scène, pourquoi nous ne sommes pas partis faire la guerre... Et en même temps, il y a des militaires qui commentent nos vidéos sur YouTube, qui nous disent : “Bravo, vous faites quelque chose de bien, nous vous en remercions". Dans mon entourage, il y a beaucoup de jeunes qui sont constamment stressés. La guerre fait remonter des émotions tellement fortes et négatives. Plus on fait des blagues sur ces sujets difficiles, et plus le rire et l’émotion seront forts. Ça me fait très plaisir de réaliser que je puisse être une sorte de psychothérapeute."

L'art et la culture comme thérapie ? L'Ukraine soigne ses maux comme elle peut.

Maxim Davidenko, comédien ukrainien de stand-up, en spectacle à Kiev.

Avec la collaboration de Chadi Romanos et d'Éric Chaverou