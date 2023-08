Ukraine : le delta du Danube, une région oubliée de l’Europe pour exporter des céréales dans le monde entier

Reni et Izmaïl sont deux ports fluviaux sur le delta du Danube, sur le territoire ukrainien, complètement au sud du pays. Maintenant, que la Russie a subitement interrompu les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, depuis juillet dernier, l’Ukraine tente de passer par ces petits ports fluviaux. Mais la Russie les bombarde. La Roumanie, qui est frontalière de cette zone, dénonce des "crimes de guerre" de la Russie contre les populations de ces ports, en soulignant que la Roumanie est membre de l’OTAN. Il faut rappeler que cette région européenne oubliée est une zone troublée historiquement. Une région grecque, byzantine, roumaine, ottomane, russe et pour finir ukrainienne. Une terre longtemps pauvre et pluriethnique, et désormais une zone décisive pour la nourriture mondiale.

Une infrastructure très limitée mais cruciale

Klaus Iohannis, le Président roumain, a protesté sur Twitter (désormais “X”) contre "les attaques continues de la Russie contre l’infrastructure civile ukrainienne sur le Danube, à proximité de la Roumanie", qualifiées d'"inacceptables". Et la cause de la colère roumaine est que la frontière roumaine est juste là, à côté des ports fluviaux de Reni et d’Izmaïl en Ukraine. Pour le Président Iohannis : "Il s’agit de crimes de guerre qui affectent encore plus la capacité de l’Ukraine à transférer ses produits alimentaires vers ceux qui en ont besoin dans le monde", en coopération avec la Roumanie voisine. Les Roumains surveillent de très près cette situation. De plus, la Roumanie est un pays voisin et ami de l’Ukraine. L’infrastructure portuaire est très limitée sur le Danube, mais elle est cruciale pour les exportations ukrainiennes de céréales. La Russie a envoyé des drones incendiaires iraniens sur les ports ukrainiens du Danube. La Russie a frappé de nuit, mais sans plus de précision du Procureur général de l’Ukraine.

Reni avait déjà été bombardée auparavant par les Russes, le 26 juillet dernier. Le Parquet d’Izmaïl est chargé de l'enquête. L’armée ukrainienne précise que "la cible évidente de l’ennemi était l’infrastructure portuaire et industrielle de la région. Les forces de défense aérienne ont travaillé sans relâche pendant près trois heures". Reni et Izmaïl sont désormais la principale voie de sortie des céréales ukrainiennes. De très nombreux camions remplis de céréales viennent de toute l’Ukraine pour rejoindre ces deux ports. L’avenir économique de l’Ukraine en guerre pourrait dépendre de cette petite région oubliée.

Un chargement de céréales à Reni le 21 juillet 2022. © AFP - Sergii Kharchenko / NurPhoto

Reni et Izmaïl, un passé chaotique entre deux empires

Reni se situe au Nord-Est d’une boucle du Danube, à la frontière entre la Roumanie et l’Ukraine, et à quelques kilomètres du Prout, un confluent du Danube, à la frontière avec la Moldavie. À 200 kilomètres d’Odessa, à 20 kilomètres du grand port roumain de Galati et à 8 kilomètres du port fluvial moldave de Giurgiulesti. Reni a été créée en 1548 par le Voïvode moldave (en roumain, commandant d’une région militaire) Ilias II pour défendre cette région, avec un grand port de la mer Noire, Galati. Mais au XIXe siècle et au XXe siècle, l’histoire de Reni est extrêmement confuse. Reni est victime des appétits de deux Empires, ottoman et tsariste. En 1812, la ville est avalée par la Russie qui crée une nouvelle région : la Bessarabie. En 1856, la Russie perd la guerre de Crimée et elle doit rendre Reni à la Roumanie. Mais en 1878, la Russie récupère Reni. En 1918, Reni redevient roumaine ! Même gymnastique dans les années 40. À cause du Pacte Germano-soviétique en 1941, l’URSS récupéré l’ancienne colonie tsariste, la Bessarabie, dont Reni, qui repasse du côté soviétique. Mais, un an plus tard, jusqu’en 1944, Reni retourne en Roumanie. Reni après 1945 jusqu’en 1991 sera membre de la République Socialiste Soviétique d’Ukraine et aujourd’hui la ville est toujours ukrainienne. Même si les Roumanophones sont 50% de la population.

Izmaïl, 70 000 habitants. Chef-lieu du raïon (du "département") d’Izmaïl, dans le delta du Danube, à 200 kilomètres d’Odessa. Dans l’antiquité, une colonie grecque s’installa sur le futur site d’Izmaïl. Ensuite, Byzance, Génois, Principauté de Moldavie (Roumains), prise par l’Empire ottoman en 1538 et la ville devient Izmaïl. En 1774, la cité tombe chez les Russes, malgré une population turque très importante et des Roumains, Grecs et des Vieux-croyants ukrainiens. En 1918, le Royaume de Roumanie retrouve Izmaïl. Du temps de l’URSS, Izmaïl rejoint la RSS d’Ukraine et depuis Izmaïl est indépendante, ukrainienne depuis 1991. La population ukrainienne est désormais de 40%, et en particulier 8% de Bulgares et seulement 3% de Roumains.

Cette région a subi une longue et une très difficile histoire. Et aujourd'hui, la guerre, voulue par les Russes, renaît dans cette partie oubliée de l’Europe qui explose à la une de l’actualité mondiale. Des céréales ukrainiennes attendues par le monde entier, et par des gens qui ont faim, sont bloquées par la Russie et essayent de passer au départ de Reni et d’Izmaïl. Deux cités clés dans une région d’Europe si longtemps oubliée...