Ukraine, sécheresse, jeunes mous et pigeons-espions : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et tous,

Au programme de cette Session : la guerre en Ukraine, un an après, la sécheresse hivernale, des jeunes prétendument de plus en plus paresseux, les origines de l'épidémie d'Ebola et des pigeons-espions. Bonnes écoutes ! 🎧 Pierre Ropert

Le Zoom de la semaine : la Guerre en Ukraine, un an après

Des militaires se préparent à tirer avec un canon "César", fourni par la France, sur le front ukrainien dans la région du Donbass le 15/06/22. © AFP - Aris Messinis

Le 24 février 2022, l'Ukraine se réveillait au son des bombardements russes. Un an après, la guerre russo-ukrainienne se poursuit sur tous les fronts, militaires et humanitaires bien sûr, mais également culturels et scientifiques. Tandis que le monde entier est touché par ses répercussions économiques, sociales et énergétiques.

🪖 La guerre sur tous les fronts (Cultures Monde, 4 x 58 min)

🇺🇦 2022-2023 : 10 dates-clés vécues à travers le regard de nos reporters sur le terrain (Guerre en Ukraine, le podcast, 16 min)

🕊️ Quel est le rôle de la diplomatie culturelle en temps de guerre ? (La Question du jour, 10 min)

🔬 Science : l’autre front de la guerre (La Science, CQFD, 58 min)

📚 Retour sur l'œuvre du poète ukrainien Taras Chevtchenko (Le Book Club, 38 min)

C'est dans l'actu

Un bâteau échoué sur les rives du lac de Montbel, dans le sud de la France, après que le lac s'est asséché par manque de pluies, en février 2023. © AFP - Valentine CHAPUIS

❄️ Une sécheresse en hiver. 32 jours consécutifs sans pluie : ce triste record laisse place à un phénomène de sécheresse. Un événement climatique qui n'est pas de bon augure pour les nappes phréatiques et les écosystèmes, déjà mis à rude épreuve l'été dernier. (La Question du jour, 8 min)

📺 France 3 + France Bleu = ? Un projet de fusion entre France 3 et France Bleu a été divulgué après la fuite de documents. Bien que le processus ait déjà commencé, cette fusion pousse à interroger la place occupée par l’information produite et diffusée à l'échelle locale. (Les Enjeux territoriaux, 17 min)

👨‍🏫 Entretien avec Pap Ndiaye. Le “pacte enseignants” proposé par Emmanuel Macron pour la rentrée 2023 a déçu les principaux intéressés, en attente d’une véritable revalorisation de leurs salaires. Comment ce chantier périlleux peut-il déboucher sur une amélioration des conditions de travail des enseignants ? Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale, s'en explique dans un entretien. (L'invité(e) des Matins, 42 min)

🇹🇷 Séisme politique. Le tremblement de terre à la frontière turco-syrienne a fait 44.000 victimes. La responsabilité du gouvernement turc est pointée du doigt alors qu’Erdogan est candidat à sa réélection dans 3 mois. La catastrophe naturelle devient politique. (Le Temps du débat, 39 min)

Les "jeunes" sont-ils mous ?

Un jeune en dépression, assis contre les casiers de son collège. © Getty

Des jeunes déprimés par l'épreuve des confinements, de plus en plus sédentaires, en deçà des niveaux d'activité physiques recommandés, des jeunes qui refusent - prétendument - de travailler... À en croire les études, les jeunes vont mal. Mais s'ils sont nombreux à souffrir des maux de l'époque, certains savent aussi y trouver leur bonheur.

☹️ Y a-t-il une épidémie de dépression chez les jeunes ? (Le Temps du débat, 38 min)

🏃‍♂️ Sédentarité, bouge de là ! (La Science, CQFD, 58 min)

🛌🏻 Les jeunes sont-ils devenus paresseux ? (Le Pourquoi du comment : économie et social, 4 min)

👧 Ados en (dé)construction (Les Pieds sur Terre, 29 min)

Vous avez le temps...

Equipe de scientifiques à la recherche du réservoir ayant transmis le virus de Marburg à l’humain, en Ouganda. © Getty

Vous avez 3️⃣ minutes

🔪 Le couteau entre les dents. Mais pourquoi les communistes sont-ils toujours représentés les lèvres retroussées et la lame d'un couteau entre les dents ? Le premier à les caricaturer de la sorte fut Adrien Barrière, dans une illustration créée pour un tract appelant les Français à voter contre le bolchevisme, lors des élections législatives de... novembre 1919. (Le Pourquoi du comment : histoire)

Vous avez 1️⃣ heure (ou 4️⃣ quarts d'heure)

🦠 Mécaniques des épidémies. Après la peste, le choléra, la variole, le sida... Renaud Piarroux, médecin chef de service à la Pitié-Salpêtrière, mène une nouvelle enquête épidémiologique sur le virus Ebola, découvert en 1967 et qui continue de faire des victimes en Afrique de l'Ouest. (Mécaniques des épidémies : Ebola)

Vous avez 3️⃣ heures

💰 La fabrique de la valeur. Si vous avez 3 heures devant vous, vous avez du temps. Et le temps c'est de l'argent... donc une valeur. Mais qu'est-ce que la valeur ? À chaque économiste, sa définition. Une chose est sûre, entre superprofits et petits salaires, sans même que la notion soit précisément définie, on sait que la valeur est mal partagée. (Entendez-vous l'éco)

Vous avez la nuit devant vous

✍🏻 Une nuit avec Queneau. Il y a cent-vingt ans - le 21 février 1903 - naissait Raymond Queneau. Les Nuits de France Culture en ont profité, ce samedi, pour donner à réécouter la voix du romancier, cofondateur de l'Oulipo. Dans cette archive de 1968, l'auteur de "Zazie dans le métro" évoque ses poèmes mis en musique dans la série "Chansons d'écrivains". (Les Nuits de France Culture)

Cette session se termine ici. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, les États-Unis abattaient un ballon espion chinois. L'engin, peu moderne, paraissait incongru dans le monde high-tech de l'espionnage. Il succède pourtant à tout un tas de concepts saugrenus , des pigeons équipés d'appareil photos aux faux scrotums. À la semaine prochaine !