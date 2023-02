Ukraine, un an de guerre mondialisée : Programmation spéciale

Les émissions

Samedi 18 FEVRIER

11h00 Affaires étrangères / Christine Ockrent

Ukraine, les réfugiés, les adoptions forcées, l’autre bilan de la guerre

Avec Véronique Nahoum-Grappe Anthropologue, Alexandra Goujon Maîtresse de conférences à l’Université de Bourgogne, Constantin Sigov Directeur du Centre Européen à l'université de Kiev, Jean-François Colosimo historien des religions.

Dimanche 19 FEVRIER

18h10 Soft Power / Frédéric Martel

Les guerres et la culture

Invitée pour une courte séance : Sophie Bouchet-Petersen, secrétaire de l'association Ukraine CombArt.

Cette association a pour but de mettre en lumière et soutenir les artistes ukrainiens engagés dans la résistance à l’invasion russe ; acheter et acheminer des équipements de protection pour la Défense territoriale ; et informer et mobiliser l’opinion française pour une solidarité au long cours.

Séquence 2 : Le futur Musée national d'art moderne et contemporain de la Palestine en exil

Avec Elias Sanbar, historien, poète et essayiste.

En complément, un focus sur le National Endowment for the Arts, l'agence culturelle américaine, sous Joe Biden et sur la mobilisation artistique pour aider l'Ukraine avec Sophie Bouchet-Petersen.

Du 20 au 24 FEVRIER

11h00 Cultures Monde / Julie Gacon

Sur les différents fronts de la guerre en Ukraine

Lundi 20 FEVRIER

16h00 La science CQFD / Natacha Triou

Science et guerre (1 an de la guerre en Ukraine)

Avec Yves Gingras , historien et sociologue des sciences, professeur à l'Université du Québec à Montréal et Alice Pannier, Chercheuse, Responsable du programme Géopolitique des technologies

Jeudi 23 FEVRIER

22h15 Par les temps qui courent / Marie Richeux

Orianne Ciantar Olive, artiste auteure et photographe

Dans le cadre de la 18e édition du festival Hors Pistes ayant pour thème « Voir la guerre et faire la paix », le Centre Pompidou présente l'installation A cœur de la photojournaliste Orianne Ciantar Olive , à voir jusqu’au 26 février. Cette œuvre interactive donne la parole aux jeunes civils ukrainiens, en mêlant photos et témoignages sonores.

Le livre Stuck in here. Photographies d’une jeunesse coincée dans la guerre : un décentrement du regard parait en parallèle chez Reverseditions. Un compte Instagram participatif (_stuck_in_here_) réunit ces images, où l’intime prédomine, et prend le pas sur la guerre qui sévit. Des récits et regards croisés, en textes et en images, de la quotidienneté et de l’intimité de cette guerre, d’Odessa à Marioupol, de Kharkiv à Kyiv.

Vendredi 24 FEVRIER

7h00 - 9h00 Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

En direct depuis Kiev

10h00 Avec philosophie / Géraldine Muhlmann

Un an de guerre en Ukraine avec Yulia Sineokaya, professeur de philosophie à l’Académie des Sciences de Russie et Juliette Faure

12h50 Le Book club / Nicolas Herbeaux

1 an Guerre en Ukraine, retour sur l’œuvre de Taras Chevtchenko

Avec André Markowicz, traducteur, éditeur et poète français. Il avait rédigé l’avant-propos à la réédition de ses œuvres chez Seghers au printemps dernier sous le titre Notre âme ne peut pas mourir

Et Iryna Dmytrychyn, Historienne, traductrice et maître de conférences à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), spécialiste de l'Ukraine. Elle a dirigé en 2016, un double numéro de la revue “Slovo”, consacré au poète et peintre ukrainien Taras Chevtchenko (1814-1861). Les articles portent sur son œuvre littéraire et picturale ainsi que sur son rôle dans l'histoire de son pays.

15h00 Sans oser le demander / Géraldine Mosna-Savoye

Odessa

Avec Ariane Bendavid, spécialiste d'histoire de la littérature hébraïque

19h03 Affaires culturelles / Arnaud Laporte

Vendredi 24 février : Jean-Pierre Raynaud, plasticien (pour commémorer l’anniversaire de l’invasion de l’Ukraine, l’artiste remettra le lendemain à l’ambassadeur d’Ukraine une œuvre inédite inspirée de Guernica de Picasso)

La rédaction

7h25 Les reportages de la rédaction

Lundi 20 février : "Ukraine 1 an" par Camille Magnard

Mardi 21 février : "Ukraine 1 an" par Sylvain Tronchet présent en Russie

Mercredi 22 février : "Ukraine 1 an" par Faustine Calmel présente en Pologne (à confirmer)

Jeudi 23 février : "Ukraine 1 an" par Valérie Crova présente en Ukraine

Vendredi 24 février : Comme Personne , portrait reportage sur "la vie d’exilés en France 1 an après"

18h Journal

Du 20 au 24 février : Série de portraits d’ukrainiens « célèbres » par Dominique André

17h00 Le grand reportage

Vendredi 24 février : Les artistes et les intellectuels ukrainiens dans la guerre par Camille Magnard

+ 2 épisodes « le regard de l’autre » par Jean-Marc Four (sur le site)

Poutine regarde l’occident & l’Allemagne regarde la Russie.

