Un bouquet en œuvre d'art numérique… les NFT arrivent au centre Pompidou

Comment un bouquet est-il devenu une œuvre d’art numérique ? Les fleurs qui le composent sont issues de jeux vidéo populaires, comme Mario ou Minecraft. Cette œuvre est aussi l’un des tout premiers NFT à entrer dans un musée national public en France. Derrière cette création : Jill Magid, une artiste américaine qui questionne la valeur des marchandises dans son travail.

Elle a produit Out-Game-Flowers, une série de bouquets virtuels pour la Saint-Valentin 2023. Elle explique que tout est parti d'une réflexion pour savoir "si les fleurs poussaient sur Internet". Pour elle, ces fleurs sont "des motifs récurrents dans beaucoup de jeux vidéo connus et elles ont souvent une valeur au sein du jeu."

Publicité

De simples fleurs qui forment le décor d’un jeu ou qui sont des artefacts très prisés que les joueurs achètent même en ligne… Mais qui ne sont que des amas de pixels. L’artiste se pose cette question : quelle valeur auraient ces fleurs sorties du contexte de leur jeu vidéo ?

À réécouter : L’œuvre d’art et sa valeur Le Journal des idées Écouter plus tard écouter 5 min

Quelque chose d'unique et donc monnayable

Jill Magid découvre alors les NFT, ces certificats qui garantissent le caractère authentique et unique d’un fichier numérique. L'Américaine y voit une technologie révolutionnaire qui permet de "prendre un objet qu’on pouvait reproduire à l’infini et en faire quelque chose d’unique et par conséquent monnayable". Un changement de paradigme qui interpelle l'artiste et qui s'inscrit totalement dans "la lignée des concepts sur lesquels je travaillais."

Elle imagine une série de 165 bouquets, chacun étant unique, et commence à “récolter” des fleurs dans les mondes virtuels proposés par ces jeux vidéo. Elle confie avoir un fils "gamer", qui joue aux jeux vidéo depuis longtemps et trouve que le jeu Minecraft est "vraiment beau en tant qu’outil et en tant que jeu".

Elle fait appel à une équipe de hackers ukrainiens pour “craquer” le code source de ces jeux et en extraire les avatars qui l'intéressent. L’artiste les modélise en 3D et compose ses bouquets virtuels en variant les types de fleurs. Mais ces œuvres digitales posent certaines questions en termes de droits d’auteur. Les fleurs qui composent ces bouquets ont été dessinées par des concepteurs de jeux vidéo et appartiennent à des licences. Pour se défendre de plagiat, l’artiste se base sur le “fair use”, un concept juridique américain qui repose sur plusieurs critères.

Du "fair use"

Selon elle, un des critères pour que cela soit considéré comme du “fair use” est la transformation. Par exemple, "les fleurs tirées de Minecraft occupent un espace complètement différent par rapport au jeu Minecraft, il y a un changement important vu qu’elles sont juxtaposées avec d’autres fleurs." Son œuvre apporte "une réflexion sur les jeux et les transactions en ligne. Donc c’est une transformation visuelle et conceptuelle." L'idée de collage constitue un deuxième critère et l'artiste considère qu'elle est "autorisée à faire un collage de différents matériaux, avec une dimension critique."

Ces NFT et ceux de 12 autres artistes ont été acquis par le centre Pompidou de Paris. Ils seront exposés sur des écrans au sein de l’institution. Une première, qui montre que les musées s’intéressent désormais à l’art dématérialisé. Pour Jill Magid, les NFT ne sont pas qu'une mode, même s'ils ont pu constituer "une bulle financière". L'artiste aurait pu concevoir Out-Game-Flowers "simplement comme une sculpture digitale". Ce qui lui a plu dans le fait de produire un NFT, c’est que ce format "définit une relation contractuelle, apporte un caractère unique, et crée une cryptomonnaie, une nouvelle forme de monnaie d’échange. C’est simplement un système de valeurs."

Mais si les NFT séduisent beaucoup de cyber-artistes, ils attirent des critiques à cause de leur empreinte carbone, et de la forte spéculation financière qu’ils entraînent… Un exemple parmi d'autres : En 2019, un collage en NFT de l’artiste Beeple avait été vendu pour la somme record de 69 millions de dollars.