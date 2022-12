Un câble sous-marin pour rétablir le courant entre l’Europe et l’Azerbaïdjan

C’est historique : l’Europe va, d’ici à 2029, recevoir de l’électricité de l’Azerbaïdjan. 1 195 km de câble, dont 1 100 km sous la mer Noire, seront tirés, pour un total de 2 milliards d’euros, entre 2023 et 2029. Le projet a été présenté à Bucarest par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui, devant le Président roumain, Klaus Iohannis, et trois dirigeants de pays de l’Europe centrale et orientale, a justifié : "Nous avons décidé de tourner le dos aux combustibles fossiles et de diversifier notre approvisionnement en énergie auprès de partenaires fiables." Sous-entendu : pas la Russie.

Certes, les pays producteurs d'énergie sont rarement des modèles de démocraties. Mais le Président azerbaïdjanais Ilham Aliev, quitte à faire tousser le Kremlin, se veut rassurant à l’égard de Bruxelles : "Notre contribution à la sécurité énergétique européenne est un nouveau pont entre l’UE et l’Azerbaïdjan."

Autre pro-russe notoire, sur l’autre rive de la mer Noire, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán n’a pas caché son enthousiasme à Bucarest : "Nous nous préparons à construire le plus long câble électrique sous-marin. Si j’étais plus jeune, je dirais qu’il faut être rock’n’roll !" Comme pour faire oublier ses relations tendues avec Bruxelles. En plus de la Hongrie et de la Roumanie, la Moldavie et l’Ukraine seront soulagés par cette alternative énergétique.

Une mer européenne

Mais pas seulement, précise la présidence roumaine. Dans un communiqué, elle esquisse d’autres domaines de coopération, comme les nouvelles technologies énergétiques, la production d’hydrogène, l'expansion des infrastructures de transit. Des investissements très importants pour une région longtemps oubliée.

À l’époque du communisme, la mer Noire ne constituait qu’une destination balnéaire pour une élite de dirigeants communistes. Mais désormais, elle ne pourra plus être considérée comme un lac russe ou turc. Elle doit être vue comme une mer européenne, un " hub énergétique ", selon les mots d’Ursula von der Leyen, via Batoumi, le grand port géorgien, et Constanta, en Roumanie, entre l’Europe occidentale, et, au-delà de la mer Caspienne, l’Asie centrale.

Une chance pour l’Europe, mais une catastrophe pour la Russie. Car le câble sous la mer Noire est une nouvelle initiative pour se détourner de Moscou. Le Vieux Continent cherche encore à réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes. À plus longue échéance, il multiplie les opportunités de développement pour la Roumanie, la Bulgarie, pays-membres de l’UE, mais aussi et surtout pour l’Ukraine et la Géorgie, candidats à l’intégration européenne.

Ursula von der Leyen a ainsi rappelé au Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili, dans un discours très politique, que cette infrastructure constitue "une nouvelle route pleine d’opportunités pour la Géorgie, un pays à la destinée européenne qui a un rôle de plus en plus important dans la région".