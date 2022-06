Une nouvelle Europe se lève à l’Est

Emmanuel Macron a atterri mardi 14 juin 2022 sur l'aéroport de Constanta, la grande ville portuaire roumaine de la mer Noire, qui accueille une base de l’Otan, avec 2 000 soldats américains, 300 Belges et 500 Français. Une manifestation de soutien aux troupes engagées en marge du conflit ukrainien, une façon, peut-être, de rallumer la flamme d’une amitié centenaire avec la Roumanie. Ou d’éteindre le feu qui couve en Europe centrale et orientale.

Quatre jours avant, un événement d’importance réunissait des représentants de Tallinn, Riga, Vilnius, Varsovie, Prague, Bratislava, Budapest et Sofia à Bucarest, non loin de là. En présence, par visioconférence, du Secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg. Vendredi 10 juin 2022, sur une initiative roumaine, quatre jours avant la visite d’un illustre représentant de la "Vieille Europe", le groupe des "Neuf de Bucarest", dit "B9", était relancé.

Emmanuel Macron et le président roumain Klaus Iohannis à Constanta, en Roumanie, le 15 juin 2022. © AFP - Daniel MIHAILESCU

Le groupe des Neuf de Bucarest a été créé en novembre 2015 afin d’intensifier la coopération entre les pays d’Europe centrale et orientale membres de l’UE. Une façon, surtout pour des petits pays, méconnus et, parfois, méprisés, car pauvres, d’être mieux entendus à l’Ouest. Le B9, c’est aussi un gage de sécurité alors que grandit la menace de la Russie, un an après l’annexion de la Crimée, en 2014, et le début de l'intervention russe dans le Donbass.

Une autre Europe

Aujourd’hui, les membres du "B9" partagent une déception : ils trouvent leurs partenaires occidentaux trop timorés à l’égard de Moscou. Ils n’ont pas compris, par exemple, qu’Emmanuel Macron veuille se garder d’"humilier la Russie".

Dans la perspective du prochain sommet de l’Otan, à la fin du mois à Madrid, les Neuf de Bucarest rappellent qu’ils sont favorables à l’adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Finlande et de la Suède. Ils demandent aussi un renforcement militaire du flanc oriental de l’alliance atlantique. Ce que même la Hongrie, membre du B9 et pourtant très pro-russe, représentée par son président Katalin Novak, n’a pas discuté.

L'Ukraine révèle une "autre" Europe. Une génération nouvelle de dirigeants jeunes, éduqués à Bruxelles, Londres ou New York, parfaitement anglophones, sans complexes et brillants. Certains, d’ailleurs, ne cachent plus leur volonté de passer par-dessus l’Europe de l’Ouest.

L’Europe de l’Est rappelle aux Occidentaux que l'agrandissement politique de l’Europe n’est pas terminé. Si Paris et Berlin demeurent frileux à l’égard de l’ouverture à l’Ukraine ou à la Moldavie, s’ils conservent des positions modérées sur l'agression russe contre l'Ukraine, le B9, du moins ses membres les plus « motivés » – Polonais, Baltes, Tchèques, Roumains... – seraient prêts à proposer à l'Ukraine, faute d’engagement fort de l’UE, leur aide directe. Ils pourraient aussi en appeler au soutien des États-Unis ou du Royaume-Uni.

Plus que jamais, la guerre en Ukraine montre des failles dans l’unité européenne. Mais désormais, avec le soutien de l’Otan et de la plupart des opinions publiques européennes, le B9 n'hésite plus à hausser le ton.