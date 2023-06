Une nouvelle jeunesse pour l'emblématique mammouth de Durfort au Muséum d'Histoire naturelle de Paris

Le public peut de nouveau l'admirer à partir de ce mercredi. Son squelette n'avait pas été remis en état depuis 125 ans et son installation en 1898 pour l'inauguration de la galerie de paléontologie, au sein du Muséum d'Histoire naturelle, à Paris. Le mammouth de Durfort, du nom de la commune du Gard où il a été découvert en 1869 lors de travaux de voirie, a été restauré pendant un an. Une opération plus que nécessaire tant le spécimen était fragilisé.

Le mammouth de Durfort restauré retrouve sa place dans la Galerie, un reportage de Margot Delpierre 2 min France Culture

Le mammouth n'avait pas été touché depuis son exposition en 1898 au sein de la Galerie. © Radio France - Margot Delpierre

Une restauration d'urgence

Il fallait être méticuleux, délicat, pour s'occuper de ce squelette de mammouth méridional. Un animal de six mètres de long, quatre mètres de haut, qui aurait entre 700 000 et 1 200 000 ans. Un mâle âgé d'une vingtaine d'années, probablement mort embourbé dans un marécage, et exposé depuis plus d'un siècle dans l'impressionnante galerie de paléontologie. Un lieu plein de squelettes en tout genre, dirigé par Cécile Colin-Fromont. "Le lieu est classé monument historique et le spécimen aussi, puisqu'il était là au moment de l'ouverture de la galerie. La difficulté s'est portée sur les moyens mis à disposition des équipes, dans un bâtiment où il n'y a pas de monte-charge et où les espaces sont restreints. Il y a un certain nombres de vitrines, de spécimens qu'on ne pouvait plus bouger", explique-t-elle.

Publicité

Malgré les difficultés, il était urgent de restaurer le mammouth. Une opération qui a duré environ un an. "On s'est rendu compte grâce à ce démontage qu'une partie des ossements ne tenaient plus que grâce au soclage", rappelle Régis Debruyne, ingénieur de recherche au Muséum, spécialiste de l'évolution de la famille des éléphants et des mammouths. En effet, les montages successifs du spécimen avant son installation définitive dans la galerie, les variations de températures, la pollution, les contacts directs avec le public ou encore l'ancien chauffage au charbon ont abîmé le squelette.

Le démontage du mammouth était l'occasion de corriger sa posture. "La forme de son dos, la longueur de son cou... Il y avait eu des choix et parfois aussi des contraintes dans le montage initial d'il y a 150 ans, qui faisaient que, dans sa présentation, il ressemblait à un quadrupède quelconque, mais pas assez à un mammouth. On a essayé de rendre au mieux cette singularité, en lui donnant aussi une attitude plus dynamique. On a l'impression qu'il veut descendre de son podium."

"Ce mammouth m'accompagne depuis 25 ans", raconte Régis Debruyne, ingénieur de recherche 7 min France Culture

Le mammouth a été découvert en 1869 à Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, dans le Gard. © Radio France - Margot Delpierre

Répondre à des questions scientifiques

L'opération a aussi permis de répondre à des questions que se posait depuis des années Régis Debruyne, concernant le crâne, par exemple. À lui seul, il pèse plus de 400 kilos, et sa forme intriguait : elle avait été remodelée par les scientifiques de l'époque. "Quand on m'a parlé de la restauration du mammouth, j'ai dit qu'il fallait au moins qu'on fasse ce qu'on n'avait pas pu faire jusque là, à savoir une imagerie en 3D de ce crâne. Maintenant, je sais pourquoi ce crâne me gênait déjà à l'époque. Les traits qui lui ont été donnés, de mon point de vue, lors de la reconstruction de l'encéphale du crâne, faite en bois, métal et plâtre, correspondent beaucoup plus à des traits d'éléphant d'Asie d'aujourd'hui, qu'à des traits de crâne de mammouth. Il se trouve qu'à l'époque, quand ils trouvent ce crâne, il n'y a pas d'équivalent. On en connaissait pas d'autre. Ils ont fait au mieux !"

Un crâne qui n'a pas été modifié pendant la restauration car fragile et parce que le mammouth est classé monument historique. Les travaux ont coûté 370 000 euros, financés, en partie, grâce à un appel aux dons.

La Galerie de paléontologie et d'anatomie comparée du Muséum d'Histoire naturelle de Paris © Radio France - Margot Delpierre