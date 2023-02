Une série documentaire inédite pour la Saint-Valentin : LSD, Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?

Pour la Saint-Valentin, France Culture invite la féministe, réalisatrice et autrice Ovidie à déconstruire les codes amoureux. Pour LSD, la série documentaire, épaulée par son acolyte Tancrède Ramonet, elle tente de définir les multiples représentations romantiques qui envahissent notre époque. Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ? L’espoir de culbuter toute cette culture aliénante de l’amour pour mieux la réinventer.

Une série en 8 épisodes de 30 minutes, produite par Ovidie, avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Beressi, coordination : Perrine Kervran.

Ovidie a le cœur brisé. Elle qui ne rêvait que d’engagement et de Prince Charmant en a marre de ne tomber que sur des crapauds. Déçue, elle en vient même à douter de l’existence de l’amour, du beau, du vrai et se demande avec dépit s’il ne s’agit pas d’une invention de toute pièce destinée à arnaquer encore un peu plus les femmes. Mais qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ?

ÉPISODE 1 : « Un jour mon Prince viendra »

Comment se construit le mythe du Prince Charmant ? Une figure archétypale qu’on rencontre encore dans notre environnement culturel et médiatique, entre chick lit, soap opera et romances érotiques.

Avec Camille Emmanuelle, autrice, Delphine Chedaleux, historienne des médias, Sabrina Erin Gin, journaliste

ÉPISODE 2 : « Amours toxiques, amours fatales »

Des cris, des colères, des manipulations, des larmes, et parfois du sang. Un amour qui nous amène à perdre notre identité, nous noyer dans l’autre jusqu’à disparaître, est-ce encore de l’amour ?

Avec Dyane Arkoub, docteure en psychologie, Chantal Paoli-Texier, fondatrice de l’association AJC pour les droits des victimes de violences morales, Christelle Taraud, historienne

ÉPISODE 3 : « Pour une nuit ou pour la vie »

Engluée dans des représentations dont nous avons peine à nous défaire : Comment est-ce qu’on fait pour s’engager l’un vis-à-vis de l’autre ? Et pourquoi continuer à rechercher désespérément l’engagement ?

Avec : Denis Moreau, professeur de philosophie, Michel Bozon, sociologue, Jean-Claude Kaufmann, sociologue, Sabrina Erin Gin, journaliste

ÉPISODE 4 : « Refaire sa vie »

Refaire sa vie, quand on est une femme, c’est affronter mille obstacles, mais c’est surtout faire le deuil de l’image idyllique de la relation. C’est abandonner la petite princesse en nous qui rêvait d’amour parfait et qui aujourd’hui est bien fatiguée.

Avec : Michel Bozon, sociologue, Manon Garcia, philosophe, Sabrina Erin Gin, journaliste, Camille Emmanuelle, journaliste

ÉPISODE 5 : « Entre nous c’était chimique »

S’aimait-on au temps des cavernes ? Ou a-t-on attendu la sédentarisation pour que naisse le sentiment amoureux ? Notre envie de faire couple ne serait-il qu’un comportement primitif ? Notre amour ne serait-il que le fruit d’une bête stratégie évolutionniste de perpétuation de l’espèce ?

Avec : Catherine Vidal, neurobiologiste, Lucy Vincent, neurobiologiste, Jean-Paul Demoule, professeur émérite de protohistoire européenne

ÉPISODE 6 : « Le cœur gros »

La rupture amoureuse nous plonge dans un état de désespoir dont on ne se remet parfois jamais. On le cœur gros, brisé, en miettes, la douleur du chagrin d’amour est si violente qu’elle nous plonge dans une telle détresse émotionnelle dont on se demande même si on y survivra.

Avec : Anaïs Schenke, autrice de bande-dessinée, Stefania Roussel, journaliste, Sylvain Ledda, professeur de littérature française, Damien Mascret, médecin sexologue et journaliste

ÉPISODE 7 : « Amours libres et coup de canif »

Si l’amour au singulier n’est qu’un instrument de notre oppression et plus particulièrement de l’oppression des femmes et d’une volonté de les enfermer dans le carcan du mariage, pourquoi ne pas faire tout valdinguer ? À moins que, de nouveau, les femmes ne se fassent encore et toujours avoir.

Avec Cécilia Varela, professeur d’histoire-géographie, Damien Mascret, médecin sexologue et journaliste, Marie Carmen Garcia, professeure de sociologie, Sabrina Erin Gin, journaliste.

ÉPISODE 8 : « Révolutionner l’amour »

Ne serait-il pas vain de prétendre construire un amour égalitaire alors que nous vivons dans une société qui crée de l’inégalité ? L’égalité amoureuse est-elle possible sans égalité sociale ?

Avec : Manon Garcia, philosophe, Mathilde Ramadier, autrice, Christelle Taraud, historienne, Anne Steiner, maîtresse de conférences en sociologie

