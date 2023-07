Vacances d'été 2023 : les livres et BD indispensables du Book Club

Certains plongent sans l'ombre d'une hésitation sur un livre, déjà conquis par sa couverture. D'autres sont séduits immédiatement par un titre accrocheur, ou par le nom d'un auteur. Mais il faut bien admettre que pour la grande majorité des lecteurs, face à une offre pléthorique sur les tables des libraires, le regard perd graduellement de son acuité bourrée à craquer, ou de garnir la table de nuit du travailleur estival, pour qui les congés appartiennent encore à un horizon flou. Alors, pour ne plus perdre une seconde en se demandant quoi lire, le club de lecture de France Culture (alias l'équipe du Book Club ) a sélectionné pour vous douze livres et bandes dessinées.

L’Œuvre-vie d’Antonio Gramsci de Jean-Claude Zancarini et Romain Descendre : "Car ses concepts demeurent des clés du monde contemporain"

Le résumé

L’œuvre-vie d’Antonio Gramsci (La Découverte, 27 euros) est la première biographie en français de ce théoricien majeur de la pensée marxiste. Elle est signée Jean-Claude Zancarini et Romain Descendre, deux spécialistes de son œuvre.

Pourquoi c'est à lire absolument ?

Car les concepts élaborés par Antonio Gramsci demeurent aujourd'hui des clés de compréhension du monde contemporain. Gramsci développe notamment la théorie de l’hégémonie culturelle, dont l’idée fondamentale réside dans la conquête du pouvoir par les idées. Cette biographie qui se refuse à séparer la vie et l’œuvre du philosophe italien permet de comprendre et d’éclairer l'héritage théorique qu’il nous a laissé.

La Compagnie des griffes de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert : "Un plaisir de lecture pour tous les âges"

Le résumé

Gervaise, jeune orpheline, est recrutée par Jean-Jean, Canard et La Miette, une bande de chats justiciers qui volent aux riches pour donner aux pauvres. Clémentine Mélois et Rudy Spiessert s’amusent des codes littéraires avec malice, humour et intelligence faisant de La Compagnie des griffes (L'École des loisirs, 14 euros) un plaisir de lecture pour tous les âges.

Pourquoi c'est à lire absolument ?

Parce que la devise des membres de la Compagnie des griffes est : “Chassons chats, avec chance et panache !”

Star de Guillaume Poi : "Un livre très drôle, chose rare !"

Le résumé

Le narrateur de Star (Verticales, 20,50 euros) veut réussir dans le cinéma, et cherche la lumière à tout prix. Un jour, il parvient à se faire engager comme répétiteur auprès de l’actrice Nicole Garcia…

Pourquoi c'est à lire absolument ?

Parce que Guillaume Poix balade habilement son lecteur entre fiction et réalité, entre Paris et Hollywood, de vedette en figurant et propose une réflexion sur ce que c’est que d’apparaître… Et surtout parce que c’est un livre très drôle et que c’est chose rare dans la littérature contemporaine !

Histoire de Jérusalem, une bande dessinée de Vincent Lemire et Christophe Gaultier : "Pour rendre accessible l'histoire d'une ville millénaire"

Couverture de la bande dessinée "Histoire de Jérusalem" de Vincent Lemire et Christophe Gaultier - Les Arènes BD

Le résumé

Cette Histoire de Jérusalem (Les Arènes, 27 euros) est l’adaptation en bande-dessinée du livre éponyme de l’historien Vincent Lemire, spécialiste de la ville. Il y retrace quatre millénaires d’histoire et d’influences successives dans un récit précis et documenté.

Pourquoi c'est à lire absolument ?

Parce que c’est un olivier qui vous raconte l’histoire. Plus sérieusement, le pari réussi de cette bande dessinée est de rendre accessible l’histoire complexe de cette ville millénaire , sainte pour les trois religions monothéistes, symbole à la fois de spiritualité et de conflits.

Mars de Fritz Zorn : "L'ultime cri d'un homme révolté"

Le résumé

Récit autobiographique poignant, seul opus de son auteur, Fritz Zorn, Mars (Gallimard, 22 euros) s’ouvre sur ces mots : “Je suis jeune, riche et cultivé ; et je suis malheureux, névrosé et seul”. Idéal pour une lecture d’été, non ? La nouvelle traduction d’Olivier Le Lay de cette œuvre majeure de la littérature européenne souligne la redoutable ironie et la féroce rage de vivre de l'écrivain suisse, mort en 1976, à l'âge de 32 ans.

Pourquoi c'est à lire absolument ?

L'œuvre unique et devenue culte d’ un jeune écrivain atteint d'un cancer , l’ultime cri de jeune homme révolté contre l’hypocrisie et le conformisme de la bonne société zurichoise. Le saviez-vous ? Le véritable nom de son auteur est Fritz Angst (“l’angoisse”, en allemand), patronyme qu’il a changé pour Zorn (“la colère”).

Les Pizzlys, une bande dessinée de Jérémie Moreau : "L'histoire poétique d'une reconnexion à la nature"

Extrait de "Les Pizzlys" de Jérémie Moreau - DR/ Editions Delcourt

Le résumé

Nathan, chauffeur Uber à Paris, élève seul son frère et sa sœur, et étouffe dans son quotidien. Quand un bête accident de voiture met sur sa route Annie, une Amérindienne qui s'apprête à rentrer chez elle, en Alaska... c'est toute sa vie et celle de sa famille qui va être bouleversée. Un grand voyage qui se résume en deux mots : Les Pizzlys (Delcourt, 29,95 euros).

Pourquoi c'est à lire absolument ?

Pour les couleurs presque fluorescentes du dessin de Jérémie Moreau et pour l’histoire poétique d' une reconnexion à la nature , de l'adaptation à un nouvel environnement heurté par le réchauffement climatique, à la manière des "pizzlys", ces animaux hybrides, mi-ours polaires mi-grizzly.

Les Ombres blanches de Dominique Fortier : "Quand on tombe amoureux de la poésie d’Emily Dickinson, on ne peut qu’être habité par l’étrangeté de sa présence"

Le résumé

Dans Les Ombres blanches (Grasset, 20,90 euros), Dominique Fortier poursuit son exploration de la vie et de l’œuvre de la poétesse américaine Emily Dickinson (1830-1886) qui vécut recluse toute sa vie, et écrivit près de 1 800 poèmes.

Pourquoi c'est à lire absolument ?

Parce que la plume sensible de Dominique Fortier nous raconte la façon dont l’œuvre d’Emily Dickinson nous est parvenue par une forme de hasard - ou de grâce de l’existence - sans lequel nous aurions pu ne jamais la connaître. Quand on tombe amoureux de la poésie d’Emily Dickinson, on ne peut qu’être habité par l’étrangeté de sa présence.

Dans la réserve d’Hélène Zimmer : "Un roman féministe au carrefour de différentes questions sociales"

Le résumé

Dans la réserve (POL, 20 euros) raconte les chemins croisés de trois personnages : un maraîcher, un journaliste et une jeune "éco-sentinelle". Tous trois sont confrontés à la construction d'un mur autour d'une réserve naturelle fictive, la Wild French Réserve, dont la gestion est confiée à une société privée.

Pourquoi c'est à lire absolument ?

Car il est rare qu’un roman soulève les problématiques liées à la privatisation des espaces naturels et du capitalisme vert, en s'inspirant des modèles existants. Un roman féministe au carrefour de différentes questions sociales brûlantes d'actualité : à qui appartient la nature ? Comment partager les ressources ? Comment être un père aujourd’hui ? Et qu’appelle-t-on au juste “la nature” ?

Kafka - Tome 1 - Le temps des décisions de Reiner Stach : "Il réussit le tour de force de nous rendre Kafka familier"

Franz Kafka en 1917, une photographie de la collection du Musée de Prague © Getty - Heritage Images

Le résumé

Le premier tome de la trilogie biographique de Franz Kafka par Reiner Stach (Le Cherche-Midi, 29,50 euros), considérée comme une référence, vient d'être traduit et publié en France pour la première fois.

Pourquoi c'est à lire absolument ?

Parce que la publication de cette somme biographique en français est un événement, une plongée aussi fascinante que méticuleuse dans la vie de l’un des plus grands écrivains du XXe siècle, qui offre de suivre la vie de Kafka quasi jour après jour, sans toutefois s'encombrer d’interprétations psychologiques. Grâce à son écriture précise, Reiner Stach , lui-même écrivain, réussit le tour de force de nous rendre Kafka familier.

La Voix, par ailleurs de Peter Szendy et Laura Odello : "Un essai qui s'intéresse aux marges de la voix"

Le résumé

S'il est évident que voix permet le dialogue, essentiel aux relations humaines, les deux auteurs de cet essai singulier qu'est La Voix, par ailleurs (Éditions de Minuit, 14 euros), les philosophes Peter Szendy et Laura Odello s’intéressent à ses marges. Voix accidentées, bégaiements, chuchotements, bref tous ces moments où les voix se détachent des corps...

Pourquoi c'est à lire absolument ?

Parce qu’à la radio, on aime les voix, ce qu’elles disent et ce qu’elles ne disent pas. Peter Szendy et Laura Odello proposent une réflexion inclassable, au carrefour de la philosophie et de la science, dans un essai finalement proche de la poésie.

La Prophétie de Dali de Balla Fofana : "Pour la candeur d'un récit à hauteur d'enfant"

Le résumé

Largement autobiographique, La Prophétie de Dali (Grasset, 19,50 euros) raconte l'histoire de Balla, petit garçon malien confronté à son arrivée en France au racisme et à l'incompréhension, et son parcours pour s'affranchir des préjugés qui ont pesé sur son enfance, notamment au moyen de l'écriture.

Pourquoi c'est à lire absolument ?

Pour la candeur d’un récit romanesque à hauteur d’enfant, son regard décalé sur le monde des adultes, pour le touchant portrait d’une mère, et la subtilité avec laquelle Balla Fofana aborde la question de l’intégration.

Le Relais des Amis de Christine Montalbetti : "Un roman comme un long travelling"

Le résumé

Le point de départ de ce texte est un café, “Le Relais des Amis” (POL, 17 euros), à partir duquel Christine Montalbetti embarque le lecteur et déploie les potentialités romanesques de différents personnages en différents lieux. Un roman sur ce que c’est qu’un roman.

Pourquoi c'est à lire absolument ?

Parce que ce livre se lit comme un long travelling. C’est à la fois un texte ludique qui réfléchit à la manière dont se fabrique le romanesque, mais aussi un éloge des voyages et de la puissance de l’imaginaire.