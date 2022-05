Valeria Bruni Tedeschi et Ali Abassi : l’émotion et l’horreur

Après James Gray et son Armaggedon Time, c'est au tour de l'actrice et réalisatrice Valeria Bruni Tedeschi, dans ce qui est sans conteste son meilleur film, de se replonger dans les années 80 et ses souvenirs, ceux en l'occurrence de son passage à l'école de théâtre des Amandiers, créée par le metteur en scène Patrice Chéreau quand il dirigeait la célèbre scène de Nanterre. Une génération exceptionnelle d'actrices et d'acteurs y ont été formés : Valeria Bruni-Tedeschi, donc, mais aussi Eva Ionesco, Vincent Perez, Agnès Jaoui, Bruno Todeschini, Marianne Denicourt, Thibault de Montalembert et d’autres encore. S'il est tentant, derrière les personnages, d'y reconnaître tel ou tel de leurs modèles, Les Amandiers est surtout pour le spectateur une expérience magnifique de cinéma, à la fois plongée dans une époque où s'inventent des premières fois, mais où rode aussi la mort, avec la drogue et le sida, et l'occasion d'intenses émotions, portées, belle mise en abyme, par une nouvelle génération d'actrices et d'acteurs, en premier lieu celle qui incarne la cinéaste dans ses jeunes années, la formidable Nadia Tereszkiewicz, et son partenaire, Sofiane Benacer, souvenez-vous de ces noms !

Misogynie criminogène

Zar Amir Ebrahimi, journaliste seule contre (presque) tous à la recherche de « l’Araignée », dans « Les Nuits de Mashhad », de Ali Abbasi. METRO FILMS - BOSSA

On aura été plus circonspect sur le second film de la compétition, Les Nuits de Mashhad, du Danois d'origine iranienne Ali Abassi, révélé à Cannes en 2018 avec l’étrange et très réussi Border. Alors que des colleuses féministes déployaient sur le tapis rouge une immense banderole avec le nom de victimes de féminicides en France, à l'occasion de la projection du documentaire Riposte féministe, le cinéaste s'intéressait lui à un fait divers du début des années 2000, quand un tueur en série a assassiné 16 prostituées, les étranglant avec leur foulard, pour purifier la ville sainte de Mashhad, protégé par l’inaction complice des autorités. Si on est stupéfait par la manière inédite de montrer la société iranienne (le film a été tourné en Jordanie, et échappe ainsi aux interdits de représentation qu'impose la censure à ses confrères au pays), on regrette la complaisance fascinée avec laquelle sont filmés les meurtres. La façon dont on représente la violence au cinéma est toujours le marqueur de l'éthique d'un cinéaste.