Vanessa Bell, la sœur oubliée de l’écrivaine Virginia Woolf

Vanessa Stephen grandit à Londres dans les années 1880, dans une famille de la haute société britannique. Dans son enfance, elle est proche de sa sœur, Virginia, la future grande écrivaine du XXe siècle . Tous les étés, les Stephen passent leurs vacances à Saint Ives, dans les Cornouailles. C’est dans cette maison et sur ces plages que Vanessa se crée des souvenirs heureux, avec Virginia.

La maison des Stephen à Saint Ives dans les Cornouailles (sud de l'Angleterre)

“C’était un peu un temps magique, un temps retrouvé aussi de la simplicité. On a beaucoup de témoignages sur ce temps béni qui était aussi le moment, je crois, où leur relation était, elle a toujours été fusionnelle, mais peut-être la plus belle et la plus simple”, avance Laura Ulonati, autrice de Double V, un roman inspiré de la vie des deux sœurs.

La littérature pour Virginia, la peinture pour Vanessa

Dans leur jeunesse, les deux sœurs ont chacune des aspirations artistiques : la littérature pour Virginia, la peinture pour Vanessa, dont le talent est occulté par la préférence du père pour la première. “Quand Vanessa s’inscrit à la Royal Academy et qu’elle remporte des prix, qu’elle a des succès, elle ne le dit pas à son père, elle charge Virginia de le dire”, rapporte l’autrice.

La mort des parents Stephen en 1895 et 1904 bouscule la vie des enfants qui déménagent dans le quartier bohème de Bloomsbury à Londres. Vanessa devient alors une figure protectrice pour Virginia : “c’est elle qui a la force vitale, une espèce de volonté, qui tient le coup surtout pour cette petite sœur qui très tôt a des angoisses morbides, des hallucinations ”, abonde Laura Ulonati.

Avec d’autres personnalités comme les peintres Duncan Grant ou Roger Fry, Vanessa et Virginia fondent le Bloomsbury Group . Un collectif d’artistes, philosophes et intellectuels, subversifs dont l’influence est déterminante sur la vie culturelle anglaise au début du XXe siècle. Et où se mêlent une certaine liberté d’esprit, de création et de mœurs. Vanessa se marie avec le peintre Clive Bell avec qui elle a une relation ouverte.

Une partie des membres du Bloomsbury Group, Vanessa est à l'extrémité droite de l'image

Plateaux à thé et créations post-impressionnistes

À partir de 1905, Vanessa anime le “Friday Club”, une soirée d’échanges sur l’art, largement influencée par le mouvement impressionniste français . "Au départ, on est dans cette idée de faire venir cette modernité picturale en Angleterre, et c’est ce qu’elle essaie de faire dans un premier temps avec d’autres membres du Bloomsbury", détaille Laura Ulonati. Mais leur première exposition est un échec, ils sont vus comme de mauvais peintres. “'Puisqu'on nous traite de peintres de plateaux à thé, on va faire des plateaux à thé en fait, on va faire des objets de décoration', et c’est comme ça qu’ils y viennent”, explique l’autrice.

En 1913, Roger Fry fonde les ateliers Oméga, une société qui fabrique des objets de décoration. Vanessa y dessine des meubles, céramiques et textiles. Avec le début de la période post-impressionniste, l’inspiration ne vient plus de l’extérieur mais de scènes intérieures. Des tables de déjeuner, des cheminées et des portraits intimes comme celui de sa sœur Virginia.

"Interior with a table", Vanessa Bell, 1921 - Domaine public

“C’est quelque part un prolongement de la revendication d’un lieu à soi , de s’approprier un lieu à soi et d’une intériorité qui nous protège, femmes, et qui peut nous permettre d’être nous-même et de créer”, analyse Laura Ulonati. Dans un service de vaisselles commandé en 1932 par Kenneth Clark, un directeur de musée, Vanessa Bell invite littéralement les femmes à table. Cette collection, co-créée avec son partenaire Duncan Grant, met à l’honneur 50 femmes célèbres de l’histoire. Comme l’actrice Greta Garbo , la reine Cléopâtre ou encore l’écrivaine Charlotte Brontë.

The Famous Women Dinner Service - The Charleston Trust © The Estates of Duncan Grant and Vanessa Bell, DACS 2023

Des relations entre jalousie et admiration

Vanessa a une pratique plus domestique, “et celle qui va chasser sur les terres dangereuses c’est Virginia, qui s’impose au monde alors qu’elle a publié bien plus tard que sa sœur”, rappelle l’autrice. Elles entretiennent des relations mêlant jalousie et admiration, comme le montrent leurs correspondances où “Vanessa se confie en disant : 'un jour on saura la sœur de quel génie j’étais'", explique Laura Ulonati.

De son côté, Virginia est émerveillée par le processus de création de sa sœur comme le raconte l’autrice, “elle disait : 'par mon geste d'écriture, je veux reproduire ton geste de peinture'. Cette intrication est complètement organique et elle tient toute leur vie.”

Rattrapée par ses troubles mentaux et la crainte de devenir folle, comme elle l’écrit dans une dernière lettre destinée à son mari, Virginia se suicide en 1941 . Vanessa, elle, finira ses jours à Charleston Farmhouse. Un vieux corps de ferme devenu un lieu refuge pour les membres du Bloomsbury Group qui accueille encore aujourd’hui des artistes engagés pour l’art et la liberté des idées.