Victor Gruen, pionnier des centres commerciaux

“Pour lui, le centre commercial, c’est un centre luxueux, résume la professeure en histoire et théories de l'architecture et de la ville, Catherine Maumi. Ce n’est absolument pas ces lieux de commerce qui se développent aux abords des villes, des grandes bretelles d’autoroute”. La quintessence de sa création se retrouve dans des centres commerciaux urbains comme Parly 2, en banlieue parisienne, le centre Bourse à Marseille ou le centre commercial de la tour Montparnasse.

Originaire du Vieux Continent, Victor Gruen voulait recréer la “place du village” dans les “suburbs” américains, ces étalements urbains éparpillant la population. Outre-Atlantique, l’architecte travaille d’abord sur des devantures de grands magasins de la 5e avenue, à New York, avec “ tout un travail sur la rue, comment on invite la clientèle à entrer dans le magasin ”, détaille l’enseignante à l’ENSA La Villette à Paris. Il inaugure en 1954 le Northland shopping center près de Détroit, avec ses 8 000 places de parking, ses nombreuses terrasses, ses fontaines et ses restaurants.

Le Northland shopping center, près de Detroit, proposait des magasins mais aussi des espaces de convivialité. © Getty

Deux ans plus tard, dans le Minnesota, le Southdale shopping center qu’il a dessiné poursuit sa mission : c’est un lieu fermé, sur une double-hauteur, avec des manifestations culturelles.

Revitaliser les centres-villes

Alors que trois-quarts des habitants vivent dans les “suburbs”, Gruen se donne pour mission de faire renaître les centres-villes. “C’est donc lui qui invente la piétonnisation des centre-villes, explique Catherine Maumi, avec tout un réseau de bretelles d’autoroute qui vont permettre aux voitures de stationner dans des parkings silos à l’extérieur des centre-villes”. Il travaille de concert avec des paysagistes et des sculpteurs pour recréer un espace de vie à Fort Worth au Texas, mais le projet n’aboutit pas. Pire, Victor Gruen voit les centres commerciaux de banlieue se multiplier dans le pays à une vitesse qu’il n’imaginait pas.

Rentré en Europe dans les années 1960, l’architecte exhorte l’Europe à ne pas suivre le modèle américain. Pour lui, son idée a été dévoyée par les promoteurs immobiliers qui en ont fait “une machine à vendre”. Jusqu’à la fin de sa vie, l’urbaniste aura alerté sur la croissance de ces zones commerciales périurbaines mal planifiées. Car si celles-ci sont certes bien pratiques, elles risquent, en plus de détruire la beauté des paysages, d’entraîner la mort programmée des centres-villes.