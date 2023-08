Victor Hugo, gestion de l'eau, rock argentin et Daniel Cohen : la Session de rattrapage d'été

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Pour cette dernière Session de la grille d’été, on met à l'honneur les émissions qui ont rythmé notre quotidien ces deux derniers mois. Côté séries, on découvre cette semaine les facettes moins connues de l'illustre Victor Hugo dans les Grandes Traversées, les pensées novatrices de l'économiste Karl Polanyi, ou encore les métiers cachés des philosophes . On parle aussi de l'impact du papillomavirus sur la santé, l'utilisation durable de l'eau à l'ère du changement climatique, et les enjeux soulevés par le GIEC. Enfin, un petit tour du monde allant de la Silicon Valley jusqu'en Sibérie, avant de rendre un dernier hommage à Daniel Cohen , voix régulière sur les ondes de France Culture. Bonnes écoutes 🎧 Lola Desmole

Les séries d'été

Victor Hugo, photographie, 1885 - @ Maison de Victor Hugo - Hauteville House

🖋️ Encre noire. Difficile de passer à côté de cette figure emblématique de la littérature. Du souvenir de nos cours de français, on se souvient des hauteurs vertigineuses de Notre-Dame de Paris ou des égouts sordides des Misérables. Victor Hugo a traversé son siècle, laissant derrière lui un monument de papier. (Les Grandes Traversées : Victor Hugo, l’homme qui vit, 4 x 57 min)

🏦 Troisième voie. Penseur incontournable du capitalisme contemporain, l’économiste Karl Polanyi s’est consacré aux études de la société de marché, considérant qu’elle peut mener à des dérives totalitaristes sans pour autant revendiquer un héritage marxiste. Il incarne une troisième voie de réflexion dans l’étude de l’économie au XXe siècle. (Avoir raison avec… Karl Polanyi, 5 x 30 min)

📖 Univers méconnu. Cet été, Nassim El Kabli nous a fait découvrir des facettes méconnues de philosophes. Spinoza polissait des lunettes, Rousseau copiait de la musique, Hannah Arendt pratiquait le journalisme. Ces "vrais métiers" ont non seulement nourri leur existence, mais aussi enrichi leur pensée. (Le "vrai" métier des philosophes, 40 x 4 min)

🎞️ Immersion. L'acteur Reda Kateb, alias Omar la Fraise, a pris cette carte blanche très au sérieux. Il a réécouté de nombreux épisodes des Pieds sur terre afin de réaliser sa sélection. Découvrez-la, de sorties de prison en apprentis tradeurs. (Les Pieds sur terre, 5 x 28 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas

Une rétrospective a récemment été consacrée à l'artiste Anna-Eva Bergman, au Musée d'Art moderne de Paris, figure-clé de la peinture d'après-guerre © AFP - Ludovic Marin

👩‍🎨 Expo-she-tion. Les initiatives sont désormais nombreuses pour remédier à l'effacement des femmes dans l'art. Il n'y a jamais eu autant d'expositions dédiées aux artistes femmes dans les musées en France aujourd’hui. (Le Reportage de la Rédaction, 4 min)

🦠 Sortez couvert. Un tiers des hommes dans le monde est porteur du papillomavirus. Une majorité est asymptomatique, ce qui engendre la propagation de ce virus. Chez les femmes, cela se manifesterait par une augmentation des risques de cancer du col de l'utérus. Les hommes n'en sont cependant pas à l’abri. (La Question du jour, 10 min)

💧 Gloup. "De fait, avec les changements climatiques et l'augmentation des températures, nous n'aurons plus d'évaporation, donc moins d'eau douce disponible et renouvelable," affirme l'hydrologue Charlène Descollonges. Faut-il rendre publique la gestion de l’eau ? (Le Temps du débat, 43 min)

🔥 Urgence climatique. Cet été, le monde entier a été frappé par de fortes chaleurs. Au Maroc, la température est montée jusqu'à 46 degrés, tandis que le Canada était victime d'incendies dévastateurs. Le GIEC a commencé son septième cycle d'évaluation, lequel se distinguera des précédents par un usage développé de l'intelligence artificielle. (L'Invité(e) des Matins d'été, 38 min)

Ici et ailleurs

90% des entreprises dans le secteur des nouvelles technologies disparaissent au bout de 5 ans © Getty - Steve Proehl

Que ce soit dans les coulisses de l'innovation sur la côte ouest des États-Unis, les quartiers urbains de Marseille, les paisibles campagnes lorraines ou les cuisines de Toulouse, sans oublier l'un des territoires les plus énigmatiques de la planète, la Sibérie, ou encore sur la scène passionnante des poètes du rock argentin... Cette semaine, France Culture vous a emmené aux quatre coins du monde. Des lieux d'évasion avant la rentrée.

👨‍💻 L'échec, la face cachée de la Silicon Valley ? (Superfail, 13 min)

❄️ À la découverte de la Sibérie, (Le Pourquoi du comment : science, 7 min)

🎵 Vamos Argentina : les poètes du "rock nacional", (La Série musicale, 59 min)

🍛 Saveurs toulousaines, avec et sans clichés, (Les Bonnes Choses, 29 min)

La citation

Daniel Cohen à une conférence en 2013 © Maxppp - PHOTOPQR/OUEST FRANCE

L'économiste Daniel Cohen, spécialiste de la dette souveraine, est mort le 20 août dernier, à l’âge de 70 ans. Il était un intervenant régulier de L'Esprit public , sur France Culture. Il nous parlait autant des effets économiques du Covid que du fonds de souveraineté . Ou encore de notre utilisation des nouvelles technologies et de l'"Homo numericus", comme c’était le cas en septembre dernier, au micro de Francois Saltiel :

“Le problème [de la lutte contre le réchauffement climatique], c'est que la dénonciation sur les réseaux sociaux ne suffit pas. Il faut passer de la dénonciation à l'action. Il faut envisager une société nouvelle, sobre énergétiquement, dont les impératifs de productivité seraient relâchés. Ça ne peut pas se faire sur une boucle WhatsApp. Il faut des institutions, il faut des savants, il faut des entreprises, il faut des syndicats, il faut des partis politiques qui montrent un chemin. Il faut du collectif.” Daniel Cohen

👓 Qui est “Homo Numericus” ? Entretien avec Daniel Cohen, Le Meilleur des mondes

Cette session s'arrête ici. On vous propose de réécouter le dernier À voix nue de l'été où se racontait Marjane Satrapi , artiste, autrice et réalisatrice iranienne, dont les images sont influencées par sa vie entre Téhéran et Paris. À présent que notre grille estivale s'achève, disons au revoir à certaines émissions (que vous pouvez toujours écouter !), pour laisser place aux nouveautés de la rentrée dès lundi . Bon week-end ! ⛅👋