VIH / sida : "Les artistes et les activistes se sont un peu croisés"

Le 20 mai 1983 paraissait dans le magazine Science le premier article scientifique identifiant le virus du VIH. Il était signé d'une équipe parisienne de l’Institut Pasteur et marquait le début des recherches sur une mystérieuse maladie apparue deux ans plus tôt aux États-Unis. Le sida a fait depuis plus de 40 millions de morts à travers le monde et ces travaux ont valu à François Barré-Sinoussi et Luc Montagnier le prix Nobel de médecine en 2008.

L'épidémie de VIH / sida, freinée par les trithérapies et les traitements préventifs comme la PrEP, a profondément marqué et marque encore nos sociétés et les arts et artistes. L'historienne, critique d'art, militante féministe et lesbienne Élisabeth Lebovici, qui a notamment publié en 2017 Ce que le sida m'a fait : art et activisme à la fin du XXe siècle , a beaucoup travaillé à ce sujet. Elle était l'invitée de notre journal de 22h ce vendredi 19 mai.

Publicité

Vous citez dans votre livre l'auteur américain William Haver : aux temps du sida, on vit "en sida", qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

Je vais vous donner un exemple très précis. L'exposition qui vient de se terminer et qui s'appelait Exposé.e.s au Palais de Tokyo m'a permis de vérifier absolument cette hypothèse de William Haver. Parce que énormément de visiteuses et de visiteurs sont venus me parler, et tout le monde avait une histoire, un récit, une histoire personnelle ou pas à me raconter. C'était par exemple des gens qui racontaient "Vous savez, mon oncle", "Vous savez, il y avait un ami de mes parents", "Vous savez, il y avait mon cousin", "Vous savez, je n'en avais jamais entendu parler mais là, je me rends compte qu'on était complètement concerné". Donc, on peut dire que toutes ces personnes qui visitaient l'exposition avaient été touchées d'une façon ou d'une autre par l'épidémie de VIH sida et qu'effectivement, cette exposition leur faisait revivre quelque chose qui les mettait "en" VIH sida. Cela m'a énormément frappé. Et bien entendu, il y a aussi toutes ces personnes qui sont séropos et vivent avec le VIH sida aujourd'hui. Mais je ne compte pas que ces personnes-là. Véritablement, j'ai été extraordinairement intriguée et frappée par cela.

Quelles ont été les répercussions de cette époque très marquée par le sida sur le monde de l'art ?

Ce que j'ai essayé de dire dans ce livre, c’est qu'il y avait eu un moment où les artistes et les activistes se sont un peu croisés. Les activistes anti-sida, qui n'étaient pas toujours des artistes (mais il y avait aussi des artistes), ont utilisé des problématiques artistiques pour faire leur travail d'activiste et les artistes ont utilisé un certain type de rapport au visuel et de rapport, on pourrait dire, à l'interpellation du public utilisé par l'activiste. Un certain type de processus a été emprunté à l'art et certaines méthodes ont été empruntées à l'activisme.

Tout à coup, il y a ce moment effectivement des débuts de l'épidémie, dès la fin des années 80, début des années 90, où les artistes vont donner pas des œuvres, mais plutôt des méthodes de travail. Par exemple ce moment où, aux États-Unis notamment et partout dans le monde occidental en tout cas, les artistes vont utiliser dans leur travail des médias, des images qui circulent dans les journaux, dans les mots, sur les affiches, à la télévision, etc., pour les interpeller et pour les déconstruire. Cette méthode-là, qui est de citer ou de s'approprier un certain nombre d'images médiatiques pour les détourner et pour les remettre, leur redonner un sens, c'est pour essayer de comprendre comment le système fonctionne. Ça, ce sont des méthodes que les activistes ont utilisées.

Et s'il ne fallait retenir qu'une seule de ces œuvres, quelle serait la plus emblématique ? Un peu au croisement entre activisme et art ?

Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas du tout une spécialiste, au contraire. Justement, mon travail est de dire qu'il n'y en a pas qu'une. Mais, et c'est tout à fait intéressant d'ailleurs, l'image la plus singulière, la plus frappante, et peut-être la plus iconique de la lutte contre le sida est probablement le triangle rose inversé. Un triangle de la déportation homosexuelle inversé assorti des mots Silence égal mort. Cela a été l'invention d'activistes qui ont rejoint Act Up New York et qui a été après diffusée dans beaucoup d'autres pays. C'est l'image la plus iconique que tout le monde connaît.

Et celle à laquelle on pense quand on pense au combat contre le sida tout de suite.

Absolument. Mais il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Et avec l'exposition que François Piron a essayé de faire au Palais de Tokyo, il s'agissait justement de voir si ces méthodes, ces images, ces façons de faire utilisées au début de l'épidémie de VIH sida avaient encore une pertinence aujourd'hui. On a vu comment des artistes très jeunes pouvaient trouver de l'intérêt dans un certain nombre de pièces et vouloir les prolonger, les retravailler et les repenser. Ou bien comment un certain nombre d'artistes qui avaient produit des pièces à ce moment-là avaient envie aujourd'hui de les faire revivre, de les reprendre finalement. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement que c'est une période oubliée, c'est que, quand, par exemple, Emmanuel Macron, au début de l'épidémie du Covid, dit "C'est la première épidémie à laquelle nous faisons face", il éradique tout simplement tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe encore avec l'épidémie de VIH sida. Et donc effectivement la pertinence actuelle de ces travaux est absolument vivante.

Votre livre d'ailleurs est paru en 2017, la même année que le film '120 battements par minute', qui a rappelé aux jeunes générations ce qu'étaient les années sida. Peut-on dire qu'il y a un retour dans l'imaginaire collectif de ces années sida et comment expliquer cette disparition ?

On est aujourd'hui dans une époque beaucoup plus patrimoniale où, effectivement, il y a eu un certain nombre d'expositions, de films, de pièces de théâtre, de livres. On pensait à tout ce qui s'est passé depuis 2015, 2016, 2017, où le VIH sida est le nœud central de l'intrigue. On pense à Christophe Honoré, etc. Donc on est effectivement dans un moment de retour. J'espère pas trop nostalgique parce que c'était une période abominable. Donc ce n'est pas et il ne faut pas du tout se penser nostalgique, mais en tout cas un certain moment sur lequel effectivement on pourrait dire que la culture a fait un retour depuis 2007. Et là, ces deux dernières années, il y a eu une exposition au Mucem, à Marseille, cette exposition du Palais de Tokyo, et il y en a une prochaine à Strasbourg. Cela suscite quand même beaucoup de réflexion, d’intérêt. Et justement, enfin, une fois de plus d'émotion, c'est ce que j'avais envie de dire.

Dans votre livre, vous écrivez "La panique liée à la dissémination du VIH a très fortement questionné les limites de la visibilité et de l'invisibilité". Il y avait une peur que la maladie, en devenant visible, inscrive un stigmate sur le corps. Mais il y a aussi un besoin collectif de créer une revendication, qui est passée par la visibilité. Comment cette tension s'est traduite dans l'art autour du sida ?

Il s'agissait de trouver d'autres problématiques visuelles, d'autres façons de montrer que celle des stigmates, qui apparaissait finalement dans les médias en général. Et il y a eu vraiment une contre-culture de représentation qui s'est produite à partir des années 80. On a tout de suite compris qu'il s'agissait de produire nos images, nos représentations, notre culture. Finalement, je crois que c'est vraiment très important. C'est ce renversement-là qui, je crois, fait ou produit encore de l'intérêt aujourd'hui, comme d'ailleurs la plupart des mouvements activistes pour la visibilité. Ce n'est pas le seul : les mouvements féministes, pour les droits civiques, etc. C'est vrai à chaque fois qu'il faut trouver une façon de repenser une visibilité qui ne soit pas une visibilité de "victimes" et qui ne soit pas une visibilité de personnes stigmatisées, qui serait excluante.

Et aujourd'hui, même si l'épidémie de sida n'est pas finie, quel est l'héritage de cette période des années 80-90 sur le monde de l'art ?

Sur le plan de l'héritage, on s'en rendra compte peut-être dans un petit moment. Je crois que cela a aussi provoqué très paradoxalement des changements institutionnels dans le monde de la culture et, en particulier, j'ai l'impression quand même l'intérêt pour des cultures marginalisées, des cultures non-hétéronormatives et aussi pour tout ce qui concerne la question du soin et de la visibilité donnée aux soins dans les institutions, qui est une grande question aujourd'hui.

Finalement, la question non seulement de la représentativité des minorités, et aussi et surtout la question du soin, c'est-à-dire de la façon dont on pense les rapports à l'intérieur d'une institution et les rapports avec le public de cette institution. Ce sera très important à repenser rétrospectivement dans quelques années et en rapport avec ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans les épidémies.

Sans dire que l'on a réussi à endiguer complètement le sida, la prise en charge des patients s'est améliorée, en tout cas dans les pays développés, entre la PrEP, les trithérapies. Peut-on toujours dire que nous sommes dans des années sida ou dans une période plutôt post sida ?

Moi je déteste les "post" et tout ça, j'y comprends jamais rien. Non, non, moi je pense qu'effectivement d’une façon nous sommes toujours dans les années sida. Il y a encore des personnes qui meurent. On vit effectivement dans des pays tout à fait privilégiés et dans un monde tout à fait privilégié ou dans d'autres mondes. C'est pas si facile de prendre la PrEP tous les jours, d'être régulier ou régulière, et cetera il y a encore. Même dans nos pays, les personnes trans, les migrants, les travailleuses du sexe, et cetera la prise en charge est toujours rendue plus compliqué et les revendications sont toujours présentes. Et puis quand même, autour de moi, il y a tous ces fantômes, toutes ces personnes qui ne sont plus là. Et puis il y a aussi toutes ces personnes qui vivent avec le VIH : ça veut dire quoi, vivre avec le VIH ? Ça veut dire quoi, vieillir avec le VIH ? Ça veut dire quoi devenir vieux avec le VIH et cetera, et cetera. Ce sont encore de questions qu'il est temps justement de penser.