Village néolithique : un site majeur découvert dans la Marne "pour reconstituer l'organisation des sociétés "

A Val-des-Marais dans la Marne, un village néolithique vient d’être mis au jour par une équipe de chercheurs dans le vaste site d’exploration archéologique des Marais de Saint-Gond, 150 ans après la découverte des premiers silex, dans la région.

C’est un élément majeur pour mieux comprendre le fonctionnement des sociétés entre – 3 500 et – 3 000 av. J.-C.

Cette enceinte préhistorique entièrement structurée d’environ un hectare, avec un fossé d’implantation d’une palissade et des puits à l’extérieur, montre qu’une population d’agriculteurs et d’éleveurs s’était installée à proximité de l’eau, au-dessus d’une nappe phréatique.

En l’associant aux minières (carrières) de silex et aux nombreuses constructions funéraires déjà identifiées à proximité, toutes ces traces d’habitat - “bases de notre société” - constituent un ensemble “sans équivalent” en Europe. Elles vont permettre d’étudier de manière inédite l’organisation économique, territoriale et culturelle du Néolithique.

Entretien avec le responsable du programme de recherche du CNRS, l’archéologue Rémi Martineau, qui a co-dirigé les fouilles, avec Fabien Langry-François de l'Inrap .

Le chercheur au CNRS, Rémi Martineau, à coté d’un des puits du village du Néolithique récent mis au jour à Val-des-Marais, dans la Marne. © AFP - François Nascimbeni

En quoi votre découverte est majeure après 20 ans de recherche active sur le site ?

Cet habitat que nous avons découvert, les chercheurs rêvaient de le mettre au jour, depuis de nombreuses années, depuis pratiquement 150 ans. Les sites d'extraction du silex, les minières de silex, et les très nombreux sites funéraires dans cette région, constituent déjà un ensemble assez exceptionnel. Mais il nous manquait les lieux de vie des populations. Il manquait les lieux où habitaient les gens qui ont exploité ces minières de silex et qui ont été inhumés dans ces sépultures. C'est un objectif poursuivi depuis plusieurs générations de chercheurs.

Nous avons découvert un habitat qui se compose de plusieurs parties, et notamment la partie majeure qui est une enceinte palissadée, c'est-à-dire un fossé d’implantation d'une palissade, une palissade en bois avec des poteaux qui étaient jointifs et qui permettaient d'enfermer une partie des occupations. Cette enceinte s'organise autour d'une petite butte qui aujourd'hui est un peu arasée. Et à l'intérieur de cette partie enclose, il y a de grandes dépressions naturelles qui sont comblées par du mobilier archéologique, des sédiments archéologiques qui sont venus remplir ces vides. Ce sont des sortes de poubelles de l'époque du néolithique, à proximité immédiate des lieux de vie.

Et juste à côté, nous avons identifié un bâtiment qui comporte une abside, un bâtiment à deux nefs qui va réclamer des fouilles plus approfondies, pour en avoir une vision complète. Mais nous avons pu constater dans les grandes fosses que le mobilier archéologique est très, très abondant : de la poterie, des tessons de poterie, de grandes quantités de silex taillés, des outils en silex, des outils pour la mouture des céréales, ce qu'on appelle des meules pour broyer le grain. Et nous avons trouvé également de l'ocre - qui n'est pas locale, qui est importée - et des outils en os, de la faune, les rejets de cuisine et également du bois de cerf, des outils en bois de cerf.

De gauche à droite : une fosse à détritus, un bâtiment à abside et un tronçon de la palissade de l'enceinte préhistorique. - Rémi Martineau

De quand datent ces traces dans le Néolithique et qu’est ce qui a encouragé les populations à s’installer dans ce secteur ?

Nous sommes dans une période très avancée du Néolithique qu’on appelle le Néolithique récent, entre – 3 500 et – 3 000 av. J.-C., avec des gens sédentaires, agriculteurs, éleveurs et chasseurs. Et la présence d’eau est le grand apport de cette découverte. Nous avions déjà des indices de l'installation de ces populations à proximité des marais de Saint-Gond. Mais on ne comprenait pas pourquoi, sur ce site en particulier, en l’absence de rivières. C'est la nappe phréatique qui parfois remonte en fonction de la pluviométrie et vient donc inonder la zone, mais de façon saisonnière ou variable selon la météo ou le climat. La découverte de puits permettant d'accéder à l'eau dans la nappe phréatique donne l'explication toute simple. Encore fallait-il oser imaginer qu'il y a 5 000 ans, des gens avaient creusé des puits à une telle profondeur, à trois, quatre, cinq mètres... on ne sait pas encore. Il s'agit bien d'une évaluation archéologique et non pas de la fouille qui va évidemment être nécessaire à la suite de ces découvertes.

Le Néolithique récent est une période qui est très mal connue en France de façon générale, surtout dans la moitié nord, et très mal connue également en Belgique. On la connait un peu mieux en Suisse, en Allemagne par les sites lacustres, mais pour nos régions, c'est une période qui est très mal documentée pour la question des habitats.

En revanche, on connaît très bien cette période par les nombreux dolmens du Bassin parisien, ce que nous nous appelons des sépultures collectives en allées couvertes, couramment appelée dolmen, l'équivalent de ce qu'on va trouver en Bretagne. On en a une grande quantité qui est connue pour cette période de – 3 500 à - 3 000. Cela signifie qu'il y avait des populations à l'époque. Mais ces populations, on ne les connaît pour le moment que par leur sépulture. D'où l'importance de cette découverte.

On perçoit, dans les débuts de cette découverte, l’organisation spatiale du site : la position par rapport à la topographie, la position par rapport à l'extraction de l'eau, à l'accès à l'eau dans un puits. On perçoit effectivement une structuration de l'habitat et vraisemblablement de la société. Il y a dans ce village les bases de notre société moderne.

Et ce village néolithique est l'élément complémentaire d'un ensemble très vaste et remarquable ?

Cette nouvelle découverte apporte évidemment des informations importantes sur l'habitat à cette époque, sur son organisation spatiale et économique et cela va certainement ouvrir de nombreuses perspectives sur la connaissance, sur la compréhension du mode de vie et du quotidien des sociétés.

Mais cette découverte prend toute son ampleur quand on la met en perspective avec ces nombreux autres sites qui sont connus dans la région depuis longtemps, depuis des dizaines d'années. Et parfois même certaines de ces découvertes ont 150 ans, dans le secteur.

Au départ, les premiers archéologues ont trouvé ces fameux hypogées, sépultures collectives creusées sous la craie. 135 hypogées, datant de la même période que l’habitat, ont été repérés dans cette même région des marais de Saint-Gond. Ce qui est assez unique. On n'a pas la connaissance de ces sépultures souterraines ailleurs en France ou même en Europe occidentale.

Et puis il y aussi la présence de très nombreuses minières de silex dans le secteur. On en a identifié plus d'une quinzaine qui couvrent un territoire d'environ 440 hectares, en détection de photos aériennes, ce qui est considérable. Ces minières de silex sont l’origine de l’installation dans cette région des populations qui venaient chercher ce matériau pour fabriquer leurs outils du quotidien. Et ce silex présent en très grande quantité a été intensément exploité à l’époque.

Mais ces découvertes anciennes ne peuvent finalement être bien comprises, bien documentées et nous apporter toutes les informations sur ces sociétés qu’à la lumière de nouvelles informations apportées également par les habitats. C'est l'ensemble de ces découvertes qui va nous permettre de reconstituer l'organisation économique, sociétale et territoriale de ces sociétés anciennes.

Il faut noter aussi que l'année dernière, lors d'une autre campagne de fouilles à quelques kilomètres de là, dans le village de Courgenay, nous avons fait une autre découverte majeure, celle de champs cultivés du Néolithique. Nous les avons mis en évidence grâce à des traces d’écobuage. A cela s'ajoutent une dizaine de polissoirs pour les haches qui servaient à abattre les arbres, à travailler le bois, etc.

Ce qui en fait un site unique, sans équivalent ?

Nous avions jusqu'à présent pas mal de morceaux du puzzle, mais il nous en manquait un, fondamental. Ce morceau absolument incontournable, c'est celui de la connaissance de l’habitat.

Sans ce morceau, on ne pouvait pas reconstituer l’ensemble de la société de cette période.

Nous avions déjà une image de la société de cette époque au travers du monde des morts. Et il nous fallait donc aussi cette image du monde des vivants et voir comment on peut comparer et confronter ces deux données pour avoir une image globale des sociétés néolithiques à cette époque, entre - 3500 et -3000. C'est ça l'importance de cette découverte.

C'est la présence de ce site associé à ces nombreux hypogées, à ces nombreuses découvertes, à ces polissoirs mégalithiques et à la présence de champs cultivés... C'est tout cet ensemble qui fait que cette région-là constitue aujourd'hui certainement la région la mieux documentée pour étudier le néolithique de cette époque. Effectivement, en Europe, je pense qu'on n'a pas d'équivalent pour confronter les différentes catégories de données entre elles.

Vue de l'enceinte palissadée en début de fouilles. - Rémi Martineau

Et cela va permettre une meilleure compréhension de tous les aspects du néolithique ?

Cela va nous permettre en effet de passer un cap très important dans la compréhension de cette époque. Ce sont des sociétés de la fin de la préhistoire qui sont quand même très différentes des nôtres, même si ce sont les bases de nos sociétés. Pour les comprendre, il faut croiser ces données entre elles pour aller vers la compréhension de leur complexité, de leur structuration. Le programme de recherche depuis plus de 20 ans a été développé autour de cette problématique.

Chaque société a une forme d'organisation particulière et ses formes d'organisation évoluent dans le temps. Elles vont évoluer en fonction de différents paramètres qui peuvent être culturels, qui peuvent être économiques, qui peuvent être parfois climatiques. Cette organisation est donc propre à une culture à un moment donné. Et là, il s'agit de définir l'organisation de cette société, de cette civilisation, ou de cette culture archéologique à ce moment donné. Et pour le faire, on a besoin de tous ces aspects. S’il manque des pièces au puzzle, on aura du mal à voir l'image complète. Elle sera forcément partielle ou brouillée.

Ce pendentif biforé en nacre d’Unio (moule d’eau douce) a été retrouvé dans une fosse. Cousus sur les vêtements, ces appliques étaient "peut-être les ancêtres de nos boutons". © AFP - Benoît Grossin

Alors, il y a cette dimension économique, sociétale, territoriale et cette dimension culturelle aussi, à l'image de pièces archéologiques que vous avez désormais entre les mains, très bien conservées ?

C'est une chance supplémentaire et une bonne surprise, même s’il ne s’agit pas des conditions par exemple des domaines lacustres - en milieu anaérobie, sans oxygène - où la conservation permet la conservation notamment des matières organiques. Mais pour un site terrestre, on est sur un espace de conservation qui semble extrêmement bon effectivement et qui va donc permettre de travailler sur du mobilier en très bon état.

C'est ce qui a été mis en évidence par la découverte notamment d'un élément de parure, une applique biforée qui était cousue sur les vêtements, peut-être l'ancêtre de nos boutons. On l’a retrouvé dans des fosses de rejet, des fosses détritiques. Cet objet est en nacre de moules d’eau douce qu’on trouve encore d'ailleurs dans la région des marais de Saint-Gond, dans les rivières. C’est une découverte à la fois surprenante et émouvante. Elle est minuscule. C'est une toute petite pièce d'environ un cm de long, une pièce ovale qui comprend donc deux perforations. Alors que la nacre est très fragile, ils ont réussi à faire des perforations qui sont parfaites.

Cette applique est comme neuve, dans l'état où elle était il y a 5 000 ans. Je n'imaginais même pas qu'on puisse trouver des pièces dans cet état de fraîcheur, dans cet état de conservation, puisque ces objets, on les connaît dans les sépultures collectives de la région, notamment dans les hypogées et les allées couvertes. Mais ils sont parfois cassés, abîmés. Et puis, ils sont recalcifiés dans ces sépultures qui se trouvent dans la craie. Et là, on est dans un sédiment très organique qui visiblement permet cette conservation exceptionnelle.

D'où l'intérêt de poursuivre les fouilles en profondeur ? Quelles sont les prochaines étapes du programme de recherche ?

Il est certain que cette découverte va faire l'objet d'une programmation dans les deux ou trois prochaines années. Ce site d'habitat avec une grande enceinte palissadée avec des puits, avec des grandes fosses, sur un hectare, est immense. Cela va donc va nécessiter de gros moyens humains, techniques et financiers. C'est forcément une grosse opération archéologique.

Il faudrait qu'on arrive à déterminer tout le pourtour de cette enceinte. Il faudrait qu'on arrive à retrouver tous les morceaux du pourtour de cette enceinte pour localiser exactement l'espace qui est enclos. Et puis, évidemment, il faudrait pouvoir trouver d'autres bâtiments parce que ça, c'est une chose qu'on connaît extrêmement mal pour cette époque, voire pas du tout. On en a un premier, mais on peut rêver d'en découvrir d'autres. Et puis, évidemment, la fouille de puits, c'est fondamental. A quelle profondeur ces puits ont été creusés ? Quels sont les vestiges qui sont piégés au fond de ces puits ? Comment se positionnent-ils par rapport aux autres structures, par rapport aux maisons elles-mêmes ? Il y a tellement de questions que j'ai même du mal, quelques jours après la découverte, à les avoir toutes en tête. Nous n'avons aucune image, aucune idée de ce à quoi ressemblait l'organisation d'un village dans ces régions- là, à cette époque.

Le champ d'exploration est presque infini, à la fois pour ce site, mais aussi pour toute la région. Pour ce site déjà, parce qu'il est très grand - les structures sont très importantes - mais aussi parce qu'on soupçonne, par d'autres découvertes ponctuelles à quelques dizaines de mètres, qu'il y a d'autres morceaux de cet habitat. C'est-à-dire que, peut être, il est en plusieurs parties. Peut être qu'on a un immense habitat dans ce secteur. Ça, on ne le sait pas encore. Mais rien que l'exploration de ce site et des sites qui sont emboîtés les uns avec les autres à cet endroit, c'est un travail immense. Et il y a aussi la mise en perspective au niveau local et régional, avec le monde funéraire - les sépulture collectives - et avec les minières de silex également.

Est-ce que les habitants sont les gens qui allaient exploiter le silex à cinq ou huit kilomètres de là ? Est-ce que ce sont d'autres gens qui exploitaient et qui apportaient sur cet habitat du silex qui, lui, était exporté ailleurs ? Nous avons énormément de questions sur l'organisation économique, sur les circuits d'échanges. Tout cela ouvre d'immenses perspectives d'études sur cette société néolithique, entre - 3 500 et - 3000 av. J.-C.

C'est un programme qui n’a pas de fin. Je travaillerai certainement sur ces questions et sur cette région, tout le reste de ma carrière. Plusieurs générations d'archéologues devraient probablement se succéder encore sur ce secteur et continuer à faire des découvertes et à faire avancer nos connaissances.

Cela représente des décennies de recherche et peut être même plus. C'est gigantesque !