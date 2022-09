"Virginie Despentes est déjà autrice de best-seller, c'est vraiment gâcher un Goncourt que de le lui donner"

Pas de Goncourt pour Virginie Despentes cette année. Son livre Cher connard, publié chez Grasset et plus gros succès de la rentrée littéraire, n'a pas été retenu par le jury dans sa première sélection révélée ce mardi. Le président de l'académie Goncourt, Didier Decoin, a précisé auprès de l'AFP que "Sur le plan éthique, c'était irrecevable. Et cela ne veut pas du tout dire que nous n'avons pas aimé le livre de Virginie, au contraire...". Raison avancée : l'autrice, prix Renaudot en 2010, a été jurée du Goncourt pendant quatre ans jusqu'en janvier 2020, où elle a démissionné pour se consacrer à l'écriture. "Elle ne gagnera pas le prix Goncourt. Elle aura le Nobel !", a ajouté Didier Decoin, qui a rappelé qu'elle avait "fait l'unanimité" en tant que jurée, se montrant "une formidable lectrice, très intéressée par tout".

Entretien avec Sylvie Ducas, professeure de littérature française à l'UPEC, l'université de Créteil, spécialiste du monde de l'édition, réalisé quelques minutes avant les précisions de Didier Decoin.

Publicité

Que pensez-vous du choix de l'académie Goncourt de ne pas retenir le livre star de la rentrée littéraire, celui de Virginie Despentes, dans sa première sélection ?

J'ignore la raison officielle. Mais si Virginie Despentes avait été retenue alors qu'elle est une ancienne membre de l'académie Goncourt, cela aurait entraîné un tollé dans la presse. Ils ont été malins. Cela vous dit à quel point aussi les grands prix littéraires d'automne sont aliénés au monde médiatique et aux réactions et aux événements qui peuvent s'y créer. Je me souviens, dans les années 80, Florence Delay était membre du prix Femina. Elle avait démissionné du prix et l'année d'après elle l'avait obtenu. Cela avait été un scandale. Et un scandale justifié : soit on est juré, soit on est lauréat. On ne peut pas être sur tous les terrains. Même si d'anciens lauréats deviennent jurés. C'est un cursus honorum assez fréquent.

Après, à mon avis de littéraire, le livre est mauvais. Très racoleur par son titre et très raté dans sa méconnaissance du genre épistolaire, avec des pavés de réponses ou de réflexions d'un personnage ou de l'autre. C'est un gros pavé avec plein de choses, comme toujours chez Virginie Despentes. J'aime la lire, ce n'est pas une autrice que je n'aime pas. J'ai beaucoup aimé ses premiers livres, j'ai lu toute la série Subutex. Je ne m'exprime pas contre elle a priori. Mais là, je trouve ce livre vraiment très raté.

C'est un livre événement qui a bénéficié d'une promotion massive. Si on reprend le rôle des prix Goncourt et des prix littéraires en général aujourd'hui, ces prix favorisent une promotion et un éclairage sur des livres. Virginie Despentes n'en a pas besoin. La masse des processus mis en place pour que l'on ne parle que de ce livre à sa sortie suffit. On n'a pas besoin de la mettre en plus dans dans une liste de prix littéraires.

Et que pensez-vous de cette première sélection ?

Je suis assez contente de voir enfin l'ouverture du Goncourt à des maisons d'édition qui font un très bon travail d'éditeur avec des titres intéressants. Sa préférée, chez la maison indépendante Sabine Wespieser, par exemple. Yves Ravey aussi est un auteur génial, aux Éditions de Minuit. Quand bien même c'est un Gallimard déguisé maintenant puisque la maison a été rachetée. Beaucoup d'auteurs sont très bien dans cette sélection. Je n'ai pas tout lu, je suis noyée comme tout le monde dans les sorties, mais j'ai lu un certain nombre de titres déjà.

Je pense que maintenant l'académie Goncourt, comme tous les prix littéraires, fait attention, surtout dans leur première sélection, à ouvrir la porte de la compétition. Ce qui ne les empêche pas ensuite d'éliminer les petits éditeurs. Cela n'existait pas il y a quelques décennies et c'est une bonne chose.

C'est une jolie sélection. Après, elle est très calculée pour montrer justement qu'on n'est pas un dispositif asservi au monde éditorial, alors que les prix le sont. Il faut être clair. Les gros prix vendeurs comme le Goncourt, Médicis, Renaudot, etc, sont des prix devenus des machines promotionnelles, publicitaires et médiatiques de premier ordre. C'est très important pour un éditeur d'être dans une sélection, c'est déjà énorme pour eux d'y figurer.

Dans cette première sélection, figurent d'ailleurs trois auteurs de Gallimard et deux de Flammarion et de Stock.

Vous voyez, la loi est confirmée. J'avais réalisé une étude il y a quelques années pour montrer que depuis la mise en place de prix à jury tournant, prix populaires de lecteurs comme le livre Inter, la porte s'était ouverte. Cette concurrence de ces prix de lecteurs, qui ne sont pas des jurés supposés avoir des accointances avec le milieu littéraire, avait eu un effet positif, avec une ouverture des sélections à des éditeurs qui n'étaient jamais retenus. Le Goncourt a tenu compte de cette évolution.

Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où le lecteur est roi, c'est lui qui achète, décide des livres, beaucoup plus que les critiques littéraires papier qui n'ont plus beaucoup de pouvoir. Les grands prix tiennent compte maintenant de ces facteurs de concurrence. Nous sommes désormais sur un marché ultra concurrentiel. La littérature est mise via l'édition sur un marché très concurrentiel et les présélections sont calculées avec beaucoup d'attention et de précautions.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Et il n'y a pas de "revanche", de mesure de rétorsion par rapport à Virginie Despentes qui elle-même a appartenu au Goncourt ?

Je ne pense pas qu'elle était en mauvais termes quand elle a quitté l'académie. Elle a été aussi une bonne lectrice. C'était bien déjà d'introduire une femmes, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, et puis quelqu'un qui avait un regard très différent d'autres membres du jury, de la vieille clique du jury Goncourt. Je ne pense pas qu'il y avait de conflits. Je connais deux ou trois personnes du jury qui l'appréciaient. Donc ce n'est pas un motif de vengeance contre Virginie Despentes, c'est que Virginie Despentes n'a pas besoin de cette promotion. La promotion que lui apporte Grasset a été massive, digne de Houellebecq et des plus grands auteurs de best-sellers. On a été inondé partout, avec une réception très clivée, et elle n'a pas besoin du prix.

Et il aurait pu y avoir un problème si le livre était excellent. L'académie Goncourt aurait était bien embêtée et l'aurait à la limite peut-être retenu mais sans être sacrée. Elle ne l'aurait pas eu parce qu'il existe tellement peu de livres aujourd'hui qui bénéficient d'une telle surmédiatisation. Etre dans la cour des prix littéraires c'est prendre la place des quelques élus qui vont avoir leur timbale doré. Il y en a déjà tellement peu.

Aujourd'hui, nous sommes dans une machinerie. Le best-seller est une machinerie très particulière, mais qui ne sert que quelques auteurs. Il faut penser aux tombereaux d'auteurs qui aujourd'hui sont en très grande précarité ou invisibilité totale en tout cas, invisibilité médiatique. J'en connais beaucoup.

Comment considérez-vous donc les prix littéraires aujourd'hui ?

C'est un système économique marchand et publicitaire très important puisqu'il fait marcher l'édition. Une édition qui ne va pas super bien aujourd'hui, qui publie trop, qui ne vend pas beaucoup. J'ai des échos de livres, même chez Gallimard, qui se vendent à juste à peine quelques centaines d'exemplaires. On traverse une période compliquée et saturée d'ouvrages. On publie beaucoup trop en France, c'est devenu vraiment maladif. Et cela dessert la possibilité de dénicher ou d'encourager des talents pour qui un prix pourrait être une entrée plus visible dans le champ littéraire. Despentes n'a pas besoin de ça et c'est pour cela aussi je pense qu'Amélie Nothomb n'a jamais eu un grand prix, à part le grand prix du roman de l'Académie française.

Houellebecq est un cas particulier, parce qu'il joue sur tous les tableaux. Il veut être auteur de best-seller et en même temps entrer dans la Pléiade, il veut être panthéonisé, et il trouve un accueil dans certaines universités qui en font le grand auteur d'aujourd'hui. Et là aussi, c'est un auteur qui clive énormément à la réception de ses livres. On peut expliquer comme ça son Goncourt.

Ce dispositif de prix littéraires et de récompenses se joue d'un point de vue symbolique sur la reconnaissance de certains auteurs, mais c'est aussi et surtout une machine économique, publicitaire, qui vit par les médias et qui propulse. C'est une machine à faire du best-seller. Avec un Goncourt, avoir 200 000 lecteurs ou même moins. Avant, des auteurs arrivaient presque au million d'exemplaires vendus par un Goncourt. Et Virginie Despentes est déjà une autrice de best-seller, c'est vraiment gâcher un Goncourt que de le lui donner. Je ne défends pas souvent le jury Goncourt, mais là, ils ont bien fait. On verra avec les autres jurys.

Et il n'y a pas de hiatus entre la réussite de Virginie Despentes en terme de ventes et cette non réussite en n'étant pas sélectionnée ?

Non, non, pas du tout. C'est une martingale compliquée dans le jury Goncourt que de ne pas rater, évidemment, un auteur qui va vendre beaucoup, auquel on s'intéresse, pour montrer qu'on est dans le coup. Mais ce n'est pas non plus son rôle. Il a été attaqué plusieurs fois pour avoir donné des prix à des auteurs à la limite qui n'en n'avaient pas besoin. Parce qu'ils étaient déjà sur la scène littéraire, ils étaient déjà connus.

C'est important que les jurys essayent de sortir un ou deux auteurs pour rééquilibrer une situation, en France mais aussi dans le monde, de best-sellerisation à outrance. La machinerie même de l'édition veut vendre, faire du profit et prend de moins en moins de risques. Elle ne va pas prendre de risque comme à la belle époque où des éditeurs en prenaient. Aujourd'hui, nous sommes dans des industries culturelles où il faut vendre de la marchandise, en nombre et quoi qu'on écrive. C'est ce qui est très triste dans notre époque. Les jurys littéraires sont dans cet univers là, avec ces impératifs et ces contraintes, et ils apportent encore, au moins symboliquement, l'idée d'écrivains qui désignent un de leurs pairs. Mais ils sont pris pieds et poings liés dans des industries culturelles qui sont des industries de la marchandise. Comme Netflix va bientôt sortir des séries calculées sur des algorithmes d'attentes des lecteurs. On limite le risque au maximum puisqu'on va produire quelque chose. Cela s'est généralisé dans tout le champ littéraire, même si je pense que le milieu va trouver des moyens de rebondir. Les prix littéraires et les éditeurs qui misent sur un prix littéraire, sont des éditeurs qui ont fait le choix de ce capitalisme d'édition.

Un capitalisme agressif a pris le pas, de plus en plus aberrant puisque on surproduit et on ne vend pas. Des éditeurs m'ont par exemple confié qu'ils savent déjà le pourcentage de ceux qui vont être ce qu'ils appellent des livres morts-nés. Mais ils disent que s'ils ne le font pas, ils ne sont plus concurrentiels. Sur un segment de marché, quel qu'il soit, si vous ne faites pas autant de sorties de livres que le voisin concurrent, vous êtes mort ! Donc on surproduit et des livres sont pilonnés. À la fin de la rentrée littéraire, le chiffre doit être effrayant.

On est de moins en moins dans une édition de l'offre. On est dans une édition de la demande qui répond à des demandes de lecteurs, qui veulent du récit, etc. Et les effets vraiment pervers de ce capitalisme effréné de l'édition se retrouvent dans tous les secteurs industriels. C'est en train de gangréner le monde de la culture, de s'immiscer partout.