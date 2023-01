Vlad l'empaleur, figure du prince barbare et hérétique

Il a inspiré le personnage de Dracula à l'auteur Bram Stoker. Mais son histoire est bien loin de l'image romantique qu'on lui donne. Vlad III fut un tyran qui régna en Roumanie au XVe siècle. Il doit sa renommée à sa cruauté sans limite et à sa manie d’empaler ses victimes par dizaines de milliers.

Vlad III naît autour de 1431 en Valachie, l’une des principautés qui composent la Roumanie d'époque. Son père, Vlad II avait été évincé du pouvoir par une famille rivale qui occupe le trône. Le jeune Vlad passe une partie de sa jeunesse comme otage de luxe à la cour du sultan ottoman.

Publicité

Un royaume pris entre deux feux

À cette époque, la Valachie est un petit État tampon, vassal de la Hongrie, mais qui paye un tribut aux Turcs. "C’est une succession ininterrompue de paix, de trêves, raconte Pierre Monnet, historien. On est dans des espaces de contact, de transfert, de dialogue. D’ailleurs, on verra plusieurs fois Vlad changer de front, d'obédience, d'allégeance. Les espaces de contact sont des espaces dans lesquels les seigneurs développent pour leur survie une stratégie de dialogue avec les deux partis."

À réécouter : 3. L'Empaleur ou la diplomatie du sang Le prince Dracula, une histoire vraie Écouter plus tard écouter 59 min

Vlad III, comme son père, appartient à l’ordre du Dragon, confrérie noble chargée de défendre la chrétienté. C’est de là qu’il tire son surnom de “Drăculea” qui signifie “fils du dragon”, mais ce surnom ambigu peut aussi signifier “diable”. En 1456, Vlad III renverse son rival et prend le pouvoir en Valachie. Il instaure règne de terreur et de paranoïa, massacrant la vieille aristocratie pour la remplacer par une nouvelle caste de paysans anoblis.

Au moindre affront, le prince fait torturer des milliers d’innocents, par tous les moyens possibles, dont le supplice du pal, qu’il aurait découvert lors de sa captivité chez les Ottomans. Avec un goût de la mise en scène et du macabre, il dresse de véritables forêts de pals pour effrayer ses ennemis. "Les victimes de Dracula, paraît-il, tenaient jusqu’à 2 ou 3 jours, explique Pierre Monnet. Finalement ce n’était pas tellement le pal qui les tuait mais les oiseaux qui leur picoraient les yeux, les mouches, les abeilles etc. Il avait dû retourner la question comme un vrai homme de science, c'est-à-dire qu’il a enfoncé la partie pointue dans le sol et il a laissé la partie arrondie en haut. Celle-ci, étant introduite dans le derrière des victimes, évitait les organes vitaux et passait tout doucement dans la gorge ou dans la bouche."

Un prince qui retourne sa veste

Après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, l’Empire ottoman est perçu comme un danger de plus en plus pressant pour l’Europe chrétienne. Vlad III rompt avec la politique accommodante de son père vis-à-vis des Turcs. Il se rapproche du roi de Hongrie Matthias Corvin et déclare la guerre aux Ottomans. "Vlad dans les années 1460, à la différence de son père, va changer plusieurs fois d’alliance et va commencer à s'appuyer sur Matthias Corvin, en Hongrie et développer des campagnes avec un système d‘engagement de mercenaires etc. C’est ça qui provoque une campagne spécialement dirigée par le sultan ottoman contre la vallée de Vlad."

À réécouter : 1. Vlad, en-deçà du conte Le prince Dracula, une histoire vraie Écouter plus tard écouter 58 min

Le prince réduit en cendres des forteresses turques et des villages, massacrant aussi bien les musulmans que les civils chrétiens vivant sur ces zones. Il va jusqu’à attaquer de nuit le camp de Târgoviște, manquant de capturer le sultan turc. L’audace de l’attaque terrifie les Ottomans qui finissent par se replier. Vlad III devient de plus en plus isolé et gênant, jusque dans son camp, à cause de sa folie meurtrière, ses excès, son caractère imprévisible…

Il est finalement arrêté par le roi de Hongrie Mathias Corvin et retenu captif pendant 12 ans. Mais Vlad III n’a qu’une obsession : reprendre le trône de Valachie, ce qu’il parvient à faire brièvement, avant d’être tué au cours d’une bataille contre les Turcs, en 1476. Peut-être assassiné par son propre camp.

Du croquemitaine à l'attrape-touriste

Le tyran fait l’objet d’une propagande des royaumes de l’Ouest de l’Europe qui le dépeignent comme la figure du prince barbare et hérétique. "À quoi s’ajoute à partir du XVIe et du XVIIe siècles d’autres couches de propagande qui font de Vlad l'incarnation de ces princes et seigneurs très orientaux de la Chrétienté qui peu à peu sont recouverts par la présence ottomane, dont au fond on fait des territoires qui n’ont pas assez défendu leur foi chrétienne et au fond ils méritent leur sport. Vlad finit par cocher toutes les cases : satanique, sanguinaire, nocturne, particulièrement cruel, qui ne respecte pas ses alliances. C’est l'épouvantail de service."

Vlad III devient une sorte de croquemitaine, dont la légende noire hante ce territoire de superstitions pendant des siècles. En 1897, le romancier irlandais Bram Stoker s’inspire très librement de Vlad l’Empaleur pour son personnage de Dracula. Il est pourtant réhabilité par certains Roumains lors de la période communiste, en faisant de lui une sorte de justicier luttant contre les élites corrompues de son pays et contre les puissances étrangères. Aujourd’hui, le souverain maudit constitue surtout une manne touristique fantastique pour la Roumanie…