Wuambushu, Alain Cavalier, grands procès et raisonnement panglossien : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Bonjour à toutes et tous,

Publicité

Au programme de cette Session : des souvenirs de prétoires, des plaidoiries qui ont cristallisé un moment de bascule de l'opinion, des accusés devenus des symboles. D'Alfred Dreyfus à Patrick Henry, c'est toute l'histoire de notre pays qui peut être saisie par le prisme de ces procès. Mais aussi le 101e département français qui fait violemment irruption dans une actualité sociale déjà électrique. Alain Cavalier qui se saisit de sa caméra pour nous parler (une dernière fois ?) d'amitié. Et un anneau de bitume de 35 km qu'on accuse d'avoir étranglé Paris, que certains rêvent de repeindre en vert, et qui fête ses 50 ans. Bonnes écoutes 🎧 ! Céline Leclère

Le zoom de la semaine : esprit de justice

Robert Badinter, avocat de la défense lors du procès de Patrick Henry, à Troyes en janvier 1977. © Getty - Michel ARTAULT/Gamma-Rapho

Le procès de Patrick Henry, qui s'est ouvert à Troyes le 18 janvier 1977, était devenu, par extension, celui de la peine de mort en France. À ce titre, il est entré dans l'histoire. À partir des comptes-rendus de ses audiences, l'avocat Basile Ader a écrit une pièce, que France Culture a adapté en feuilleton radiophonique. Et à l'image de celui de Patrick Henry, d'autres procès nous offrent un point de vue sur les grands mouvements qui traversent notre société.

🧑‍⚖Le procès de Patrick Henry (un feuilleton en cinq épisodes)

🏛️ Mécaniques de la justice. Le procès Cottrez (4 x 14 min)

👨‍⚖️Hervé Temime, avocat passion (À voix nue, 5 x 29 min)

📜Comprendre le XXe siècle à travers ses grands procès (Esprit de justice, 44 min)

C'est dans l'actu

L'opération d'évacuation du bidonville de Mamoudzou a été suspendue le 25 avril après des heurts © AFP - Chafion Madi

🏝️ Wuambushu. Ainsi a été nommée l'opération décidée par le gouvernement afin de lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte. Suspendue par un tribunal administratif, la destruction du bidonville Talus 2 divise les Mahorais, et confronte le gouvernement à un nouveau front d'opposition, venu du 101e département français. ( L'Invité(e) des Matins, 43 min )

💶 Transparence. Alors que le gouvernement vient de lancer une plateforme d'information baptisée "En avoir pour mes impôts", destinée à informer les citoyens sur l'usage qui est fait des dépenses publiques, retour sur l'histoire du consentement à l'impôt. ( Sans oser le demander, 58 min )

💸 Fonds Marianne. Après l'émotion suscitée par l'assassinat de Samuel Paty, un fonds est créé pour subventionner la promotion des valeurs républicaines. Deux ans plus tard, plusieurs enquêtes font peser des soupçons de favoritisme, voire de détournement de fonds publics, quant à son octroi à certaines associations. ( La Question du jour, 8 min )

👛 Salaires des profs. Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière des revalorisations des salaires des professeurs. La mesure suffira-t-elle à répondre au malaise des enseignants et à enrayer la crise des vocations ? ( Entendez-vous l'éco, 58 min )

Alain Cavalier. Vivre et filmer, d'un seul mouvement

Alain Cavalier en 2021 - Philippe LEBRUMAN / FESTIVAL LA ROCHELLE CINEMA / CAMERA ONE

Homme-caméra s’il en est, Alain Cavalier est entré en cinéma comme on entre en religion, afin de pouvoir s'approcher des immenses visages d'actrices qui l'ont bouleversé enfant, sur grand écran. À l'occasion de la sortie en salles de son dernier film, L’Amitié, le cinéaste de 91 ans se confie au micro d'Arnaud Laporte.

🎥 Alain Cavalier : "Tout être humain est un cinéaste" ( Affaires culturelles, 54 min )

Il est temps

Comment la définition de l'espace-temps a-t-elle évolué au cours de l'histoire ? © Getty - Javier Zayas Photography

Vous avez à peine 4️⃣ minutes

🌌 ...mais le goût des questions vertigineuses ? Que dites-vous de : l’espace et le temps existent-ils tout seuls comme des grands ? Etienne Klein s'y colle en s'appuyant sur Newton et Leibniz. Qui dit mieux ? ( Le Pourquoi du comment science )

Vous avez 1️⃣7️⃣ minutes

🏳️‍🌈 Icône camp. Il a inventé le trash burlesque au cinéma. Ses films ont marqué l'histoire de l'underground américain. Dandy provocateur, icône queer, maître de l'autodérision, John Waters est tout cela à la fois. Devenu cette fois écrivain, il publie un premier roman à 100 à l'heure. ( Bienvenue au Club )

Vous avez 5️⃣ 8️⃣ minutes

🎵 Falsetto. Ecouter les envolées vocales de Coldplay, Pharrell Williams, Philippe Jaroussky ou encore Justin Bieber nous élève, nous ouvre un espace à ce point singulier que certains le peuplent d'anges et associent cette tessiture au divin. Pour s'y retrouver entre falsettiste, haute-contre et contre-ténor, on a fait une playlist. ( La Série musicale )

Vous avez 6️⃣ x 1️⃣0️⃣ minutes

🧠Manipulés ? Les biais cognitifs dont notre cerveau est l’objet sont innombrables. Dans ce podcast, Richard Monvoisin, didacticien des sciences, dévoile la petite mécanique des erreurs de raisonnement - sincères ou malveillantes - qui nous font adhérer à des discours trompeurs ou irrationnels. ( Votre cerveau, saison 2. Déjouer les manipulations )

Cette Session s'arrête ici, et c'est pas trop tôt parce que ça va bien comme ça, il est plus que temps de boucler son sac et de mettre les voiles. On part où ? Chez les Achuar d'Amazonie avec Philippe Descola ? Au Japon, avec un recueil de poèmes de Bashô pour seul viatique ? Moins loin parce qu'on pense à son bilan carbone ? Reste l' Orient-Express . Ou, moins cher et plus proche encore, un tour de périph' parisien, sur ces 35 km de boucle bitumée qui viennent de fêter leur 50e anniversaire et dont on vous refait l'historique, en 4 fois une heure, quand même. Bons voyages et on se retrouve la semaine prochaine !