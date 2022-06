Yves Klein, au-delà du bleu

Du bleu, du bleu et encore du bleu... Mort il y a 60 ans le 6 juin 1962, Yves Klein est indissociable de sa couleur fétiche. Yves Klein, c'est l'artiste monochrome, celui qui a poussé la couleur, ou plutôt une couleur, dans ses derniers retranchements, au point d'en créer sa propre version : à l'aide d'un bleu outremer, celui qu'il estime être la "plus parfaite expression du bleu", l'artiste conceptuel va créer l’International Blue Klein, ou encore le "Rhodopas M60A", un bleu profond, devenu couleur autant que marque.

Mais Klein ne s'en est-il tenu qu'au bleu ? Pas uniquement même si, plus d’un demi-siècle après sa mort, c’est toujours cette couleur qui s’impose à l’esprit lorsque l’on songe à son oeuvre. A juste titre : celui qui affirmait vouloir repeindre Paris en bleu a fait de ce pigment la pièce centrale de son travail, qu’il s’agisse de ses monochromes, de son lâcher de ballons ou encore de ses Anthropométries, peintes à l'aide de “pinceaux vivants”, des femmes nues au corps couvert de peinture chargées de venir étreindre la toile.

Publicité

Un tableau "Anthropométrie", d'Yves Klein, lors d'une vente aux enchères, en 2020. © Maxppp - Justin Ng

L’immatérialité du bleu

Le bleu a, très tôt, fasciné Klein. Jeune adulte, à Nice, lui et deux de ses amis se partagent le monde : à Klein échoit le ciel et son vide infini. “Alors que j'étais encore adolescent, en 1946, raconte Klein, j'allais signer mon nom de l'autre côté du ciel durant un fantastique voyage ‘réalistico-imaginaire’. Ce jour-là, alors que j'étais étendu sur la plage de Nice, je me mis à éprouver de la haine pour les oiseaux qui volaient de-ci, de-là, dans mon beau ciel bleu sans nuage, parce qu'ils essayaient de faire des trous dans la plus belle et la plus grande de mes oeuvres.”

“Le ciel bleu est ma première œuvre”, affirmera plus tard l'artiste. Mais le ciel n’est pas que ce bleu dont “Yves le monochrome”, comme il sera surnommé, a fait sa quête ; s'abîmer dans sa contemplation, c'est aussi s'égarer dans le vide, s'interroger sur l’immatériel. Deux notions qui vont sans cesse revenir dans la proposition, radicale, de l’artiste. “Le bleu n’a pas de dimensions, précisait-il encore lors d’une conférence donnée à la Sorbonne, en 1959. Il est hors de dimension, tandis que les autres couleurs elles, en ont une”.

Yves Klein, conférence à la Sorbonne, 1959 2 min France Culture

Yves Klein, en 1959, devant une de ses sculptures, une éponge bleue. © Getty - Express Newspapers

Malgré son obsession, c'est pourtant au-delà du bleu que veut se rendre Yves Klein. Le bleu - le ciel - c'est aussi l’absence de matière, un vide qui saisit l’artiste. Dès 1958, alors que s’achève son “aventure monochrome” à la poursuite du bleu, il organise une exposition intitulée “La spécialisation de la sensibilité à l’état matière première en sensibilité picturale stabilisée”. L’événement, au vu de l'hermétisme de son titre, se voit rapidement surnommé “l’exposition du vide”. Et pour cause : quand, le 28 avril 1958, après avoir patienté devant les vitres peintes en International Blue Klein de la galerie Iris Clert, rue des Beaux-Arts à Paris , les spectateurs pénètrent dans l'exposition, ils se retrouvent face à des pièces vides, dont les murs sont complètement blancs. “Pour atteindre cet ‘indéfinissable’ de Delacroix qui est l’essence de la peinture, je me suis mis à la ‘spécialisation’ de l’espace, qui est mon ultime façon de traiter la couleur, justifie Yves Klein dans un article intitulé ‘Ma position dans le combat entre la ligne et la couleur” et publié en 1958 dans le premier numéro de la revue du groupe d’artistes ZERO. Il ne s’agit plus de voir la couleur, mais de la ‘percevoir’. Ces derniers temps, le travail de la couleur m’a conduit malgré moi à rechercher la réalisation de la matière avec un soutien (de l’observateur – du traducteur) et j’ai décidé de mettre fin au conflit : à présent mes tableaux sont invisibles".

A l’extérieur, dans la rue, le spectateur doit se confronter au Bleu tangible, avant de s’absorber, une fois la galerie d’art pénétrée, dans “l’immatérialisation du Bleu”. Pour l’artiste, l’“immatérialisation du tableau doit agir, si l'opération de création réussit, sur les corps sensibles des visiteurs de I'exposition avec beaucoup plus d'efficacité que les tableaux visibles habituels, qu'ils soient figuratifs ou non, ou même monochromes."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L’artiste du vide

L’exposition fascine la critique, qui constate à quel point Klein tente de libérer l’art du matérialisme, comme il l’écrira dans son ouvrage Le dépassement de la problématique de l'art (La Louvière, 1959). Lui cherche à se dégager des pesanteurs de la matière, en laquelle il distingue un “tyran”, et se prend de passion pour le vide et l’espace.

Une reproduction de la "Sculpture aérostatique" d'Yves Klein, en 2007, à Paris. - Frédéric de Goldschmidt

En 1957, déjà, Klein avait orchestré un lâcher de 1001 ballons bleus place Saint-Germain-des-Prés, nommant la performance Sculpture aérostatique. Trois ans plus tard, le voilà qui veut retrouver son oeuvre échappée, quitte à la rejoindre au firmament, comme il l’écrit dans l’article “Le Théâtre du Vide”, publié dans son manifeste “Dimanche 27 novembre Le journal d'un seul jour” : “Aujourd’hui, le peintre de l’espace doit aller effectivement dans l’espace pour peindre, mais il doit y aller sans trucs, ni supercheries, ni non plus en avion, ni en parachute ou en fusée : il doit y aller par lui-même, avec une force individuelle autonome. En un mot, il doit être capable de léviter”.

Le journal au numéro unique de Klein, paru le Dimanche 27 novembre 1960. - Yves Klein

A la une de ce numéro unique de journal, Yves Klein se met d’ailleurs en scène en plein exercice de lévitation, à l’aide d’un photomontage. Il semble plonger du haut d’un toit, sans que rien ne puisse amortir sa chute quelques 3 mètres plus bas. “Le peintre de l’espace se jette dans le vide !” est-il écrit sous la photo, et Klein de préciser : “Je suis le peintre de l’espace. Je ne suis pas un peintre abstrait, mais au contraire un figuratif, et un réaliste. Soyons honnêtes, pour peindre l’espace, je me dois de me rendre sur place, dans cet espace même.”

Or, rose et bleu : la trilogie chromatique

Dans sa quête d’immatériel, Klein fait imprimer des carnets à souche – à la couverture bleue, évidemment. En échange d’un certain poids en or, un acheteur anonyme peut acquérir une “Zone de sensibilité picturale immatérielle”. Il obtient alors un reçu, extrait du carnet, qu’il doit par la suite faire brûler. Yves Klein, pour s’assurer de l’immatérialité de la démarche, se charge de jeter les petits lingots d’or utilisés en guise de paiement dans la Seine.

Le bleu, l’immatériel, et enfin l’or. Avec ces lingots, l’or vient faire une incursion dans l'œuvre de Klein, chez qui tout n’est donc pas qu’affaire de bleu. L’artiste s’est en effet passionné pour l’or, puis pour le rose, couleurs qu’il voit, avec le bleu, comme une indissociable “trilogie chromatique”.

“Spirituel, pour ne pas dire mystique, Yves Klein accorde à ces trois couleurs les fonctions d’une Sainte Trinité : à l’or, le Père ; au bleu, le Fils ; au rose, le Saint Esprit, estime le spécialiste en art contemporain Paul Nyzam . Interdépendantes les unes des autres, elles forment l’équation alchimique réunissant le soleil (l’or), l’eau (le bleu) et le sang (le rose). Le rose est aussi la troisième composante de la flamme du feu qui, si l’on y prête attention un instant, se révèle tour à tour bleue, jaune et rose/rouge, selon l’intensité de sa température. [...] Comme le bleu et l’or, le rose répond à l’ambition d’Yves Klein de rendre visible l’immatériel, de donner à voir autant qu’à ressentir le vertige de l’infini.”

Une vue du tableau FC1 (Fire Color 1), réalisé par anthropométrie en 1962, lors d'une vente aux enchères. © Maxppp - CHRISTOPHE KARABA/EFE/Newscom

Quand Yves Klein meurt d’une crise cardiaque en 1962, il est âgé de 34 ans. Un an plus tôt, dans sa confrontation à la matière - ou plutôt à l’absence de matière - l’artiste s’était mis à peindre avec l’eau et le feu, noircissant à l’aide d’une flamme de gaz des cartons suédois. Klein cherchait ainsi à s’approcher de l’artiste du futur qu’il décrivait dans son Manifeste de l’hôtel Chelsea, celui qui parviendrait à réaliser une peinture “à laquelle manquerait toute notion de dimension”. Sans doute aurait-il, s’il avait pu, trouvé le moyen d’y ajouter une touche de bleu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

À lire aussi : Le bleu, cette couleur rapide, ironique ou infinie pour Klein, Asse et Hockney