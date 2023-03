Zhou Bo : "La guerre entre la Russie et l'Ukraine est vraiment embarrassante pour la Chine"

En pleine guerre en Ukraine, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont affiché pendant trois jours leur proximité à l’occasion de la visite d'État à Moscou du président chinois. Officiellement, la Chine met en avant sa neutralité dans le conflit, mais la proximité avec Moscou est visible depuis le début de la guerre. Pékin qui appelle à des pourparlers de paix n’a par exemple jamais condamné de manière explicite l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Comment ce paradoxe est-il analysé en Chine ? Entretien avec Zhou Bo, ancien officier de l'armée chinoise et chercheur au sein du centre de stratégie et de sécurité internationale à l'université Tsinghua de Pékin.

On utilise souvent en Occident le terme de neutralité pro-russe pour définir la position chinoise sur la guerre en Ukraine. Qu'en pensez-vous ?

Publicité

Ce terme n'est pas correct. Je pense que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est vraiment embarrassante pour la Chine. En effet, cette guerre oppose la Russie, partenaire stratégique de la Chine, à l’Ukraine, qui elle-même considère la Chine comme son principal partenaire commercial. Tout le monde dit que la Chine est pro-russe. C'est tout à fait compréhensible. La Chine considère la Russie comme son plus grand voisin et souhaite entretenir de bonnes relations avec elle. Mais depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les gens veulent que la Chine fasse un choix sur le conflit. Ce choix est très difficile. Je pense que la Chine a fait de son mieux jusqu'à présent pour jouer un rôle aussi impartial que possible. Beaucoup de gens pensent que la Chine ne fait rien, ce n'est pas vrai ! Elle a fait au moins deux choses très importantes. Tout d'abord, la Chine n'a pas totalement choisi de se ranger du côté de la Russie. Si elle l'avait fait, nous aurions pu nous trouver à la veille du début de la troisième guerre mondiale. Les gens ne s'en rendent pas compte ! Le fait que la Chine n'a pas choisi de prendre le parti de la Russie dans la guerre montre que l'amitié entre la Chine et la Russie n'est pas dirigée contre des tiers. Il ne s'agit pas d'une relation d'alliance. La Chine ne fournit pas non plus d'assistance militaire à la Russie, ce qui montre que nous ne sommes pas dans une relation d'alliance militaire. Deuxièmement, la Chine a clairement envoyé un signal en disant qu'il ne fallait pas utiliser d'armes nucléaires dans ce conflit.

L'expression d'"amitié sans limite" entre la Chine et la Russie est complètement incomprise par l'Occident qui déforme le terme. Dans la déclaration commune sino-russe, il est clairement indiqué que cette relation ne s'adresse pas à des tiers. Pourquoi les gens n'ont-ils pas prêté attention à cette partie du texte ? Cette guerre, encore une fois, est la preuve qu’il ne s'agit pas d'une relation d'alliance militaire.

Zhou Bo, chercheur chinois au sein du Centre pour la sécurité et la stratégie internationale à l'université Tsinghua de Pékin. © Radio France - Sébastien Berriot

La position chinoise est assez constante sur la guerre en Ukraine. La Chine défend la souveraineté et l’intégrité de tous les pays. Dans ces conditions, pourquoi ne pas avoir condamné de manière explicite l’invasion de l’Ukraine par la Russie ?

La Chine et la Russie entretiennent les meilleures relations, et lorsqu'une personne adresse un avertissement à son ami, je pense qu'il est exprimé différemment. Quand le respect de la souveraineté est mentionné par la Chine , cela signifie clairement que la souveraineté d'un pays a été violée, c'est-à-dire que la souveraineté de l'Ukraine a été violée. C’est clair, mais la façon dont la Chine l'exprime n'est pas sous la forme d’une critique directe.

Certains pays occidentaux accusent la Chine de vouloir livrer des armes à la Russie, pour les utiliser en Ukraine. Qu’en pensez-vous ?

Je pense que les personnes qui affirment de telles choses ont des arrière-pensées ou bien sont ignorantes ! Pourquoi la Chine fournirait-elle des armes à la Russie ? Cela fait un an que la guerre a commencé. La Chine ne fournit pas d'armes. Si elle le faisait, tout le monde le saurait ! La Chine a présenté une proposition de paix, elle souhaite faciliter les pourparlers de paix entre les deux parties. Dans ces conditions, pourquoi la Chine fournirait-elle des armes ? Je ne comprends pas comment Anthony Blinken peut affirmer de telles choses.

La Chine a dit que le dialogue était la seule solution. Les Chinois ont-ils une influence sur Vladimir Poutine pour arrêter la guerre ? Est-ce que Vladimir Poutine écoute la Chine ?

Dans la situation actuelle, Vladimir Poutine n’écoute pas la Chine . Ni l'Ukraine ni la Russie n'écoutent la Chine, ni personne d'autre. La guerre continue. Aucune proposition de paix, aucune suggestion n'est utile. Mais aucune guerre ne dure éternellement, il y a toujours un point zéro, une opportunité, lorsqu'une partie ne veut plus se battre ou continuer la guerre, et c'est à ce moment-là que les propositions et initiatives de paix sont possibles. Et pour que cette guerre prenne fin, il y a d'après-moi des conditions à remplir. La sécurité de l'Europe doit être le résultat d'une entente ou d'un compromis entre l'OTAN et la Russie. L'OTAN pourrait s'engager à ne pas s'étendre plus à l'est, et la Russie pourrait s’engager à ne pas utiliser les armes nucléaires, c’est du donnant donnant.

La Chine a dit qu’il ne fallait surtout pas utiliser d’armes nucléaires dans cette guerre. Est-ce que sur ce point précis, la Chine peut être écoutée par Vladimir Poutine ?

Il y a deux questions : la première est de savoir si la Russie a écouté la Chine sur ce point. La seconde est de savoir si la Russie a entendu la demande. Bien sûr qu’elle l’a entendue. Dernièrement, il y a moins de menaces de la part de la Russie sur l'utilisation des armes nucléaires, mais nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Le président chinois s'est exprimé à ce sujet. C’est très sérieux. La politique en matière d'armes nucléaires est une politique que la Chine a constamment maintenue pendant des décennies. Nous ne les utilisons pas nous-mêmes et nous ne voulons pas que d'autres les utilisent. La Chine est résolument opposée à l'utilisation des armes nucléaires.