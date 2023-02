"1.200 euros de retraite pour tous" : Olivier Dussopt précise et tempère lui-même l'argument

Volontairement ou non, le flou avait été entretenu sur cette mesure, les "1.200 euros" devenant progressivement un slogan que l'on retrouvait dans les interviews des représentants de la majorité comme chez leurs soutiens (comme récemment Bruno Le Maire ou Gérard Larcher sur France Inter ). Au point de susciter l'étonnement en plateau lorsque, par exemple, l'économiste Michael Zemmour soutient qu'il est "complètement faux" d'affirmer que les petites retraites toucheront 1.200 euros brut minimum.

"Tout le monde comprend comme vous, c'est pour ça qu'il y a un problème démocratique", reconnaissait le spécialiste. "On aura toujours au moins une personne sur quatre qui sera sous les 1.200 euros, très nettement. Ce chiffre, c'est un objectif : compte tenu de la revalorisation de quelques dizaines d'euros par mois, une personne fictive qui aurait passé toute sa vie au Smic, à temps plein, on espère qu'elle se rapprocherait des 1.200 euros, qui sont un objectif. Mais par exemple, une personne qui aurait une carrière complète, dont une partie à temps partiel, n'atteindrait pas les 1.200 euros. Et parmi les gens qui réunissent vraiment ces critères, l'immense majorité est au-dessus : le problème des petites pensions, c'est que ce sont rarement des carrières complètes."

Le ministre "ne sait pas" combien de personnes sont concernées

Une vérification confirmée par... Olivier Dussopt lui-même. Invité du Téléphone sonne sur France Inter mercredi , le ministre qui porte la réforme actuelle a immédiatement été interrogé sur ces fameux 1.200 euros. "C'est 1200 euros brut pour une carrière complète : aujourd'hui, 168 trimestres, demain 172 trimestres. Ensuite, c'est pour une carrière entièrement rémunérée au Smic, à temps plein", explique-t-il. "L'idée, c'est d'atteindre cette barre des 1200 euros, pour les personnes qui ont travaillé toute leur vie au niveau du Smic, et avec l'intégralité des trimestres."

Combien de personnes seraient potentiellement concernées ? "Vous dire que ça représente 10.000, 20.000, 30.000 personnes, je ne le sais pas, parce que ça va changer chaque année, en fonction des carrières des personnes concernées", reconnaît le ministre. "1,8 million de ces retraités vont bénéficier d'une revalorisation, qui pourra aller jusqu'à 100 euros en fonction de leur carrière et en fonction de la reconstitution de leur carrière." En tout cas, ni l'intégralité des retraités, ni même l'ensemble des retraités, touchant de petites pensions, n'atteindront forcément ce chiffre de 1.200 euros par mois, comme a pu le laisser croire la communication gouvernementale.

Les 1.200 euros sont bien un objectif, et même un chiffre symbolique : il s'agit en fait plus précisément de 85 % du Smic net au moment du départ à la retraite (ce qui représente actuellement environ 1150 euros). Pour y parvenir, le projet de loi prévoit une revalorisation de pension pouvant atteindre jusqu'à 100 euros... pour les retraités correspondant parfaitement à la situation imaginée par le gouvernement. "Notre réforme va permettre à 200.000 personnes sur les 800.000 nouveaux retraités chaque année d'avoir une pension plus forte. Parfois de 20, 30, 40 euros, et jusqu'à 100 euros quand la carrière est complète", assure Olivier Dussopt.

"On ne peut pas imaginer une système de retraite où la retraite serait supérieure à ce qu'on a gagné toute sa vie comme salaire", se justifie-t-il. "C'est pour cela que c'est au prorata de ce qu'on a gagné. Ces 1200 euros, qui aujourd'hui ne sont pas garantis, le seront. Pour une carrière complète au SMIC et à temps plein."