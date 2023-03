100% le festival de la Villette du 30 mars au 23 avril 2023

Toute La Villette en un festival : 100% ! Le festival pluridisciplinaire, combinant spectacles et exposition, qui décline tout l’ADN de La Villette, un mois durant, avec une centaine d’artistes français et internationaux.

100 % L’expo

Pensée comme un tremplin professionnel 100% L’expo est le rendez-vous incontournable de l’art contemporain consacré à la jeune création.

L’exposition offre une vue d’ensemble des pratiques artistiques : photographie, stylisme, design, peinture, installation, vidéo, performances, etc. Nombre des artistes présentés témoignent à travers leur travail des enjeux et sujets de société qui bouleversent cette nouvelle génération et dont l’exposition se fait écho.

En collaboration avec les Beaux-Arts de Marseille – INSEAMM, les Beaux-Arts de Paris, l’École de cinéma Kourtrajmé Montfermeil, l’École des Arts Décoratifs, l’École nationale supérieure de création industrielle (ENSCi - Les Ateliers), l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, La Fémis, la Fondation Culture & Diversité, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains et la Villa Arson.

En parallèle de ces invitations aux écoles, 100% L’expo propose une programmation riche et vivante chaque week-end à travers des performances, rencontres et projections. 100% L’expo vous donne aussi rendez-vous à l’extérieur avec un parcours en plein air qui regroupe des sculptures, des installations et des photographies.

100% L'EXPO - La Villette

► Parade, les 40 ans de l’ENSCi - Les Ateliers. En partenariat avec le Centre national des arts du cirque, Parade convoque, sous une forme hybride, défilé transformiste, théâtre d’objets, ballet d’engins motorisés et performances.

► Cycle de performances des artistes résidents à Artagon Pantin. À l’occasion de 100% L’expo, La Villette collabore avec ce lieu de résidence dédié à la jeune création pour proposer au sein de l’exposition un cycle d’interventions et de performances inédites pensé par les artistes résidents.

► Invitation au programme Vendre la mèche. Comment se fédérer et se soutenir pendant les études en écoles d’art ? Comment se constituer en collectif pendant mais aussi après l’école ? 100% L’EXPO invite le projet Vendre la mèche porté par des membres de Jeunes Critiques d’Art pour penser une après-midi de discussions et de performances sur ces sujets.

► Projections et échanges. Cette année, les trois écoles de cinéma Kourtrajmé Montfermeil, La Fémis et Le Fresnoy sont rassemblées pour une projection conjointe de films de leurs diplômés sous la thématique « dystopies / utopies », ou comment la jeune création envisage notre futur collectif ?

Les spectacles

► DAVID BOBÉE : Théâtre Dom Juan ou le festin de pierre (Molière) • Création 2023 Dans un décor constitué de statues monumentales gisant à terre, que devient Dom Juan à l’ère où s’exprime plus que jamais le refus des discriminations ? David Bobée excelle à fabriquer de somptueux spectacles en portant un regard critique sur les grandes figures de répertoire.

David Bobée Dom Juan - La Villette

► AMBIGUOUS DANCE COMPANY / BORAM KIM Danse Body Concert : Pièce culte venue de Corée, Body Concert sème la joie depuis sa création au Seoul’s Arko Arts Theater en 2010. En clin d’œil dopé d’humour à l’histoire de la danse, le show d’Ambiguous Dance Company mixe hip hop, danse contemporaine, ballet classique et clubbing.

Body Concert - Ambiguous Dance Company - La Villette

► BENJAMIN ABEL MEIRHAEGHE : Spectacle musical Magridals (Monteverdi) : Benjamin Abel Meirhaeghe, artiste singulier flamand, fusionne temps passé, présent et futur lointain en un récit utopique et radical. Autour d’un feu, une communauté dénudée galvanise les chants d’amour et de guerre de Claudio Monteverdi, façonnés par le compositeur Jesse Kanda. Les voix s’élèvent tressées des pulsations d’un monde libéré de ses dogmes.

Madrigals (Monteverdi) - Benjamin Abel Meirhaeghe - La Villette

