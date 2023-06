1000 heures de débats, 68 textes adoptés... Résumé d'une année inédite à l'Assemblée nationale

Voici un an qu'elle a été installée. Une Assemblée nationale à la configuration inédite , qui promettait son lot de surprises et d'inattendus : sans majorité absolue pour le camp présidentiel et avec plus de dix groupes politiques différents, le nouvel hémicycle n'a pas manqué d'animation, marqué par des batailles tumultueuses (dont la plus importante, celle des retraites) et des mois de travail parfois laborieux.

Temps passé au Palais Bourbon, textes votés ou non, amendements, etc. Voici un résumé en chiffres de la première année de cette XVIe législature de la Ve République française, dont la chambre basse est dirigée, pour la première fois depuis juin 2022, par une femme, Yaël Braun-Pivet.

Plus de 1.000 heures de débat, 141 textes examinés et 68 adoptés

Au total, selon le comptage effectué par la présidence de l'Assemblée nationale , 297 séances ont eu lieu dans l'hémicycle sur un total de 138 jours et pour une durée de 1.088 heures de débats. Comme le notent nos confrères de la chaîne parlementaire LCP , "l'Assemblée a dépassé le nombre de jours de séance prévus par la Constitution au cours de la session ordinaire allant du début du mois d'octobre à la fin du mois de juin", obligeant à décider la tenue de jours supplémentaires.

Au total, 67 projets de loi (émanant du gouvernement) et 767 propositions de loi (émanant du travail parlementaire) ont été déposés. La plupart des projets (56) ont été examinés en séance mais seulement 71 propositions ont été étudiées. Elles émanaient, selon les statistiques de l'Assemblée nationale, en majorité du groupe Les Républicains (32%), devant Liot et le Rassemblement national.

In fine, 68 textes ont été définitivement adoptés, en majorité des textes d'initiative gouvernementale. Parmi ceux qui ont le plus marqué cette première année figurent la réforme des retraite, la loi de relance du nucléaire ou encore la réforme de l'assurance chômage.

Dix-huit propositions de loi des députés ont aussi été votées. Par exemple, la proposition de loi contre l’occupation illicite des logements, portée par le président Renaissance de la commission des affaires économiques, Guillaume Kasbarian ou celle, transpartisane, visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Aussi, au cours de leur niche parlementaire, les députés communistes ont fait adopter, contre l'avis du gouvernement, une proposition de loi abrogeant la suspension des soignants non vaccinés contre le Covid. Proposition qui doit encore être examinée par le Sénat.

17 motions de censure, 11 utilisations du 49.3

Le travail parlementaire a été ponctué d'événements liés à un usage très important de l'article 49.3 de la Constitution. Pour les budgets de l'État et de la Sécurité sociale cet automne, la Première ministre aura eu recours à dix reprises à cette arme constitutionnelle qui permet d'engager la responsabilité du gouvernement et de faire adopter un texte sans vote. Plus une dernière fois, pour la réforme des retraites.

Une méthode souvent jugée "brutale" par les oppositions, en particulier à gauche, et qui s'est accompagnée de 17 motions de censure au total, dont trois spontanées (la dernière ayant été rejetée à 50 voix près mi-juin). Cette procédure a été lancée quatre fois par le Rassemblement national et 13 fois par la Nupes. Celle qui a suivi le recours au 49.3 sur le projet de réforme des retraites a échoué à neuf voix de la majorité requise .

Tension permanente

Dans ce climat, les députés semblent déjà fatigués et résignés, un an à peine après leur installation. Les scrutins donnent des sueurs froides à la majorité relative, les séances sont traversées de pics de tension et les textes avancent péniblement. Si la présidence de l'Assemblée défend un hémicycle "qui vit, vote des textes, remplit ses missions", si la Première ministre assure que "son tempérament" n'est pas "de renoncer à trouver des majorités", la patronne des députés LFI, Mathilde Panot, assume, elle, de s'être lancée dans une "guerre d'usure".

Des élus contraints, vu les enjeux de cas de figure parfois très serrés, à une présence beaucoup plus importante dans l'hémicycle pour assurer le moindre votes, comme certains le racontent dans le podcast "Députés" de France Inter . Une tension qui ne semble pas près de retomber, à l'approche du prochain "gros morceau" législatif sur l'immigration.