13-Novembre : le verdict du procès "pas conforme à la justice", réagit l'un des avocats d'Abdeslam

Fera-t-il appel de sa condamnation ? Salah Abdeslam a une dizaine de jours pour décider. La cour d'assises spéciale a condamné mercredi soir le seul membre encore en vie de commandos qui ont fait 131 morts en novembre 2015 à la perpétuité incompressible. Il s’agit de la peine la plus lourde du code pénal, prononcée seulement quatre fois auparavant. La cour a notamment retenu que son gilet explosif "n'était pas fonctionnel, ce qui remet en cause ses déclarations quant à son renoncement" a participer aux attaques.

Mais "cette décision ne me paraît pas conforme à la justice", a estimé jeudi matin Martin Vettes, l’un de ses avocats, sur France Inter. "Salah Abdeslam écope de la même peine qu’Oussama Attar qui a été condamné dans les mêmes termes, et qui est le commanditaire des attentats du 13-Novembre, celui qui a pensé et conceptualisé les attentats." La décision de faire appel revient "en dernier lieu" à Salah Abdeslam, précise Martin Vettes. "Il ne faut pas réagir à chaud. Il ne faut pas être dans un effet d’annonce" précise l’avocat, qui rappelle le délai de dix jours dont dispose son client.

"Une personne dont on sait qu'elle n'était pas au Bataclan"

"Juridiquement, on est sur une grande élasticité du droit pénal qui nous a été vendue par le parquet et manifestement adoptée par les magistrats de la cour d’assises spécialement composée" a estimé Olivia Ronen, également avocate de Salah Abdeslam. "Je trouve ça extrêmement compliqué. Là, on propose de condamner une personne dont on sait qu’elle n’était pas au Bataclan, comme si elle l’était. Il y a des questions qui se posent."

Une application du droit contestée

"Ce procès était extrêmement important, bouleversant et émouvant", ajoute l’avocate, "néanmoins, on ne peut pas cacher une déception du fait de voir qu’il y a eu, je pense, quelque chose d’un peu étrange dans l’application du droit." Olivia Ronen retient également "l’évolution" de Salah Abdeslam durant les dix mois d’audience. "S’il y a eu une vertu à ce procès de dix mois, c’est le fait d’arriver à mettre le doigt sur des personnalités et voir éclore certains caractères."

L’avocate rappelle que l’accusé "est restée mutique pendant six années d’instruction et lors de son procès a eu envie de s’expliquer, a eu envie de dire comment les choses s’étaient passé, a envie de permettre à la justice de comprendre comme les choses s’étaient passées. C’est extrêmement important. On peut se demander si la justice en a tenue compte."

Les conditions de détention encore sujet à débat

Salah Abdeslam, actuellement surveillé 24 heures sur 24 dans sa cellule par des caméras de vidéosurveillance, "c’est quelque chose que l’on a dénoncé" rappelle l’avocate Olivia Ronen, notamment dans sa plaidoirie. "On sait que ce n’est pas simple d’accueillir des critiques sur les conditions de détentions de Salah Abdeslam, on sait qu’il y a beaucoup de choses difficilement audibles, mais on a des principes qui sont très fermes et qui devraient d’honorer la dignité des uns et des autres. Il faut s’imaginer scruté, chaque heure, chaque minute dans les moments les plus intimes." Olivia Ronen précise qu’elle n’a "aucune certitude" que cette surveillance va s’arrêter.

"Nous avons été rémunérés avec l’aide juridictionnelle" ajoute Martin Vettes, interrogé par un auditeur. "C’est l’honneur de la justice française que de permettre à tous les accusés quel que soit les crimes reprochés, de bénéficier d’une defense. C’est la condition sine qua non d’un procès équitable."

