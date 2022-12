12 comptes TikTok à suivre pour impressionner votre petit neveu au repas de Noël

C'est LE réseau social qui cartonne chez les jeunes, avec 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. Lancé en 2016, TikTok est devenu incontournable, avec ses challenges de danse et ses recommandations mode. Mais avec ses codes qui lui sont propres (différents de ceux d'Instagram ou de Facebook), l'appli peut vite déboussoler le néophyte. Envie de vous lancer pour pouvoir (enfin) comprendre ce dont vous parle votre petit-neveu qui vous traite de boomer ? Ou simplement pour briller en société le soir de Noël ? Voici une sélection de 15 comptes à suivre pour saisir un peu mieux l'essence même de TikTok.

Les incontournables

Les comptes phares de TikTok, rassemblant des dizaines de millions d'abonnés, se comptent par dizaines. Mais si vous connaissez ces trois-là, c'est déjà un bon début : trois comptes avec de l'humour ou de la danse, en Italie, aux États-Unis et en France. Ils représentent tous les trois ce qui cartonne sur le réseau social, avec la recette parfaite : une jeune personnalité connue dans le monde entier qui enchaine les vidéos courtes et poste très régulièrement du contenu.

Publicité

Khaby Lame, 153 millions d'abonnés : des vidéos... sans paroles

Il est la star de TikTok... sans même avoir besoin d'ouvrir la bouche. L'italo-sénégalais Khaby Lame, qui vit en Italie, a commencé à faire des vidéos pendant le confinement. Le principe qui fait fureur ? Il réagit à des vidéos, sans jamais parler, et parfois simplement par un haussement d'épaule ou une mine déconfite. Assez pour devenir la personnalité la plus suivie sur le réseau social.

Charli d'Amelio, 149 millions d'abonnés : un peu de danse, beaucoup de vidéos du quotidien

Elle a longtemps été la personnalité la plus suivie sur TikTok, et figure désormais sur la deuxième marche du podium, juste derrière Kaby Lame. L'Américaine Charli d'Amelio a débuté sur le réseau à seulement 15 ans, en 2019. Elle a "percé" en créant notamment des défis de danse à reproduire. À partir de là, sa notoriété n'a fait que grandir. Elle a été jusqu'à figurer dans une publicité au moment du mythique Superbowl américain. Elle poste toujours des vidéos de danse, mais aussi de nombreux moments de son quotidien.

Léa Elui, 17.3 millions d'abonnés : beaucoup de danse

Si vous n'avez pas encore TikTok, vous l'avez peut-être aperçue dans l'émission "Danse avec les stars". La Française Léa Elui a longtemps été l'influenceuse la plus suivie sur le réseau social. Aujourd'hui en troisième position, elle continue de partager des vidéos de danse au quotidien. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendue célèbre.

Trois comptes sur l'histoire, la langue française et l'anglais

TikTok, c'est aussi l'occasion de se perfectionner dans une matière - ou un domaine - autrement qu'en classe ou en lisant un livre. Nombre de professeurs ou spécialistes d'un sujet l'ont bien compris et se sont mis sur Tiktok ces derniers mois pour transmettre leurs connaissances. Des contenus très appréciés qui ne cessent de gagner en notoriété.

Yanntoutcourt, 710.000 abonnés : pour parler d'Histoire sans se prendre la tête

C'est l'un des profs qui s'est lancé dans les premiers sur la plateforme, en 2019. Dans des vidéos toujours dynamiques et souvent humoristiques, l'enseignant partage des vidéos pédagogiques sur l'Histoire, son domaine d'enseignement. Il y parle de la Première Guerre mondiale ou de Napoléon, mais aussi d'actualité. Et souvent avec une dose d'humour. "J'entendais que beaucoup de jeunes allaient sur TikTok et je me suis dit pourquoi pas moi", expliquait-il à France Inter en septembre 2022. Ses vidéos cumulent 23 millions de "j'aime".

Athéna Sol, 930.000 abonnés : pour se réconcilier avec la langue française

Vous allez passer le réveillon de Noël avec un neveu qui passe son bac de Français ? S'il ne connaît pas déjà, parlez lui du compte d'Athéna Sol, vous ferez un heureux. Dans ses vidéos, l'agrégée de lettres explique l'étymologie des mots, ou vous raconte les erreurs d'orthographe trop souvent réalisées en Français. Reprenant totalement les codes du réseaux social, elle fait également des vidéos en répondant à des défis lancés par ses abonnés, comme celui-ci : "Trouve un mot de 11 lettres, avec aucune lettre identique"... On vous laisse aller voir si elle a réussi.

How to british, 668.000 abonnés : pour enfin améliorer votre niveau d'anglais

Vous aimeriez parler un anglais un peu moins scolaire, et plus "british" ? Voici une personnalité très suivie sur TikTok, et qui pourrait vous aider Dans ses vidéos humoristiques, Meg Vincetta, qui tient le compte "How to british", enseigne l'argot de Grande-Bretagne, celui que vous n'apprendrez pas dans les livres. LE compte pour apprendre quelques abréviations couramment utilisées en Angleterre et épater vos proches.

Trois comptes pour trouver des bons plans

Certains, sur TikTok, aiment suivre des comptes qui partagent des bonnes idées, ou bons plans, sur un thème en particulier. Cela peut aller de la cuisine à la mode en passant par le maquillage. Les vidéos, toujours sur un ton pédagogique, donnent notamment des idées pour petit budget, pour plaire à la cible - jeune - du réseau social.

Zoé Hotuqui, 484.000 abonnés : pour discuter de mode et de seconde main

Cette fin d'année 2022 est placée sous le signe de la sobriété énergétique. Entre le changement climatique et la hausse des prix de l'énergie, de plus en plus de personnes tentent de changer leurs habitudes pour consommer moins et mieux. Côté vestimentaires, ça passe notamment par la seconde main. C'est justement l'un des formats que propose Zoé Hotuqui, sur Tiktok, avec "Viens chiner avec nous". Elle trouve alors des tenues avec seulement 10 euros en poche.

On mange quoi ce soir, 164.000 abonnés : pour ne plus se casser la tête en cuisine

Si vous passez le réveillon avec un étudiant ou un jeune qui se lance dans la vie active, ce compte est une parfaite recommandation. Dans "On mange quoi ce soir", Margot et Aymeric vous partagent des plats simples à réaliser vous-même si vous n'avez pas d'idée de recette. Cela va du cordon-bleu maison aux pâtes aux noisettes.

Career Kueen, 615.000 abonnés : pour se lancer dans la vie active

Cette fois, il n'est pas question de mode ou de nourriture, mais bien de fiches de salaire ou de recherche d'emploi. Dans sa biographie, Karine Trioullier explique qu'elle a été architecte. Mais sur TikTok, c'est des vidéos pour bien faire sa lettre de motivation, ne pas rater son CV ou encore cartonner à son entretien, qu'elle propose.

Et puis de l'humour, des animaux et du féminisme

Vous l'aurez compris, TikTok rassemble des millions de vidéos au thèmes extrêmement variés, et il serait impossible de tout vous résumer. Alors voici trois compte qui partagent des vidéos drôles, des vidéos d'animaux ou des contenus féministes. De quoi piocher en fonction de vos centre d'intérêts.

Nicocapone Comedy, 25 millions d'abonnés : de l'humour en duo au quotidien

Le couple Nico et Daniela, qui vit en Suisse, fait partie des comptes d'humour les plus suivis sur TikTok. Ils misent sur l'autodérision dans des scènes du quotidien, et sur les "pranks", blagues réalisées à l'un ou à l'autre en filmant la scène. Ils sont devenus des stars de TikTok avec des mises en scène qui parlent à tout le monde, de la télé éteinte pendant le match de foot à la dispute de couple.

Virgule animal show, un million d'abonnés : pour en savoir plus sur les canards, les hamsters ou les tigres

Le compte "Virgule animal show", présent également sur Youtube, ne vous parle que d'animaux. Son objectif : vous apprendre quelque chose que vous ne saviez pas, avec un brin d'humour. Par exemple, saviez-vous que les canards pouvaient surfer ?

"Camilleetjustine", pour allier féminisme et humour

Sur ce compte aussi, on a misé sur l'humour. Le duo d'humoriste Françaises Camille et Justine vous prouve qu'on peut parler de féminisme sans que ce ne soit barbant. Leurs vidéos, entre ironie et coups de gueule, cumulent plus de 5 millions de "j'aime".

Trois hashtags pour se challenger en danse

TikTok, ça n'est pas que des comptes, c'est aussi des hashtags. Les chorégraphies à reproduire chez soi, dont certaines deviennent virales, font la popularité du réseau. L'objectif : se filmer sur une même musique et reproduire la même chorégraphie que des millions de personnes, puis poster la vidéo sur son compte.

#Wednesday. La danse inspirée de la série "Mercredi"... Sur du Lady Gaga

Quand la danse d'une série se retrouve en "tendances" sur TikTok. Depuis la sortie de la série "Mercredi" sur Netflix - inspirée de la famille Addams - des millions de personnes ont repris la danse que l'actrice principale réalise dans l'un des épisodes de la série. On ne vous en dit pas plus pour éviter les spoilers, mais la danse est devenue une tendance planétaire. Elle n'est pas réalisée sur la chanson de la série ("Goo Goo Muck", du groupe The Cramps), mais sur une chanson de Lady Gaga, "Bloody Mary".

#Cuffitchallenge. Quand Beyoncé fait danser toute la planète TikTok

Dans cet autre challenge TikTok, les utilisateurs reproduisent une même chorégraphie sur la chanson "Renaissance" de la chanteuse Beyoncé. Une chorégraphie simple, pour que tout le monde puisse la reproduire, sur le refrain du morceau. Et on peut dire que ça fonctionne. Selon les données du réseau social, ce challenge générait plus de 30.000 vidéos par jour en octobre 2022.

#cannibaldance. La danse sur une chanson datant de 2010 devenue virale

Parfois, TikTok permet de remettre au goût du jour des chansons vieilles de 10 ans. C'est le cas avec le challenge #cannibaldance, une chorégraphie sur une chanson d'un album de la chanteuse Kesha, Cannibal, qui date de 2010. Comme souvent, cette danse est devenue populaire après avoir été réalisée par des stars du réseau, à commencer par Charli d'Amélio.

À vous de jouer !