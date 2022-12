18,5 euros la séance : trois questions sur le premier cinéma "premium", qui ouvre à Paris

Pathé, le premier exploitant de salles de cinéma en France, a ouvert mercredi 14 décembre un complexe de 12 salles en version "entièrement premium" à Paris, dans le quartier de Montparnasse. C'est à la fois une première et un record, puisque le prix d'entrée est à 18,5 euros. L'exploitant compte sur la qualité du son, de l'image et du confort des salles pour attirer de nouveaux clients. Car depuis la fin de l'épidémie de Covid, le cinéma connaît une période difficile. Les entrées ne sont toujours pas reparties comme avant la crise .

Quels sont les avantages ?

Les 12 salles du complexe ont été rénovées pour plus de confort. Toutes les projections se feront avec la technologie "à source laser", qui offre "une luminosité accentuée et un contraste inégalé : le niveau de détail est saisissant, les couleurs plus vives et plus éclatantes, les images plus spectaculaires", promet Pathé dans son communiqué. Elles sont aussi équipées de la technologie Dolby, avec "un son qui voyage". Une technologie immersive qui correspond à un certain type de films à gros budget, qui occupent souvent les premières places des box-office.

Le spectateur sera confortablement assis dans des fauteuils inclinables, plus larges, développés spécialement pour ces salles. L'espace entre chaque rangée est élargi à deux mètres. Conséquence : le cinéma est passé de 2.000 à 800 fauteuils.

Quelle est la grille de tarifs ?

Les prix sont "un peu plus chers que nos cinémas classiques", a expliqué à l'AFP le président de la branche cinémas du groupe, Aurélien Bosc. Le tarif normal atteint un prix record de 18,5 euros l'entrée. Il est de 12,5 euros pour les séances du matin, de 13,5 euros pour les étudiants et de 7,5 euros pour les moins de 14 ans. Le prix moyen d'une place de cinéma en France est juste au-dessus des 7 euros.

D'après Laurent Creton, professeur à l'Université de Paris III Sorbonne Nouvelle, où il enseigne l'économie du cinéma, ce tarif record risque peut-être de "tirer les prix vers le haut", un mauvais signal en cette période d'inflation. "Cela pourrait induire un changement psychologique sur combien coûte une place de cinéma", d'après lui. Mais il estime que cette offre peut concerner des familles qui n'iraient "que quelques fois par an au cinéma". Jusqu'à présent, la France était habituée à "une unicité du prix" entre les différentes salles de cinéma. Mais ça pourrait changer, comme ce qui existe au théâtre, observe le professeur.

Pourquoi cette stratégie ?

Les différents acteurs du secteur du cinéma se posent la question de savoir comment faire revenir le public dans les salles après la pandémie de Covid-19. Les spectateurs, dont bon nombre se sont abonnés à des plateformes de streaming, prennent moins le chemin des salles obscures. "Depuis le début de l’année, les salles totalisent 133,88 millions d’entrées, soit 29,9 % de moins que sur la même période de 2019", note le CNC.

Dans ce contexte, Jérôme Seydoux, le patron du groupe Pathé, a fait son choix. Celui d'une "montée en gamme et d'une modernisation" de ses salles, pour "créer la différence", à l'image du complexe Pathé Parnasse.

"Il faut du premium pour que les gens sortent de leur canapé", juge Laurent Creton. Tout en précisant que le "premium" peut aussi désigner la valeur ajoutée des salles d'art et essai. Ça peut être "une animation et une médiation de grande qualité de la part d'une équipe de cinéma d'Art et d'essai, avec des débats et des interventions, par exemple". "Il n'y a pas une recette unique", juge-t-il.

L'enseignant note aussi que certains complexes sont confrontés à des salles vides. "Il y a des mètres carrés qui ne sont pas du tout occupés", avec deux ou trois spectateurs par séance certains jours. D'où l'idée d'installer moins de sièges, mais de meilleure qualité et plus chers.