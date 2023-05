1er-Mai : année après année, comment le RN a éclipsé son hommage à Jeanne d'Arc

La date est conservée mais la formule change pour le 1er-Mai au Rassemblement national. Il n'y a pas eu de défilé dans la capitale ce lundi, ni de costume de Jeanne d'Arc et encore moins de cris "Jeanne, au secours", sous la statue en or de la place des Pyramides à Paris. À la place du défilé organisé tous les 1er mai entre 1988 et 2015 par la famille Le Pen, le parti d'extrême droite a organisé une "Fête de la Nation" au Havre. La figure de Jeanne d'Arc n'est plus au centre de l'évènement. Cette année, l'accent est mis "sur le travail et le social", indique-t-on au parti.

À partir de 1988, l'hommage à Jeanne d'Arc le 1er-Mai

C'est en 1988 que Jean-Marie Le Pen organise pour la première fois son défilé en hommage à Jeanne d'Arc un 1er mai. La fête avait auparavant lieu le 8 mai, mais cela tombe cette année-là le même jour que le second tour de l'élection présidentielle. Le fondateur du FN choisit donc d'avancer la date d'une semaine. L'objectif est aussi de défier la gauche sur son propre terrain : le social. Au programme de la journée : défilé, discours et dépôt de gerbe en hommage à Jeanne d'Arc.

Jean-Marc Le Pen célèbre les fêtes Jeanne-d'Arc le 1er mai 1988. © AFP

Année après année, les défilés s'enchaînent et sont notamment marqués par la présence de militants ultra. En 1995, trois skinheads, provenant des rangs de la manifestation du FN, jettent un homme de 29 ans, Brahim Bouarram, dans la Seine. Le jeune homme meurt noyé.

En 2015, le fiasco

Au fil des années, l'héritage de Jean-Marie Le Pen et ses fêtes en hommage à Jeanne d'Arc deviennent de plus en plus encombrants. C'est en 2015 que la tension est la plus forte entre père et fille. Jean-Marie Le Pen s'est en effet illustré quelques jours avant le défilé du 1er mai en renouvelant ses propos sur les chambres à gaz "détail" de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale . Marine Le Pen, qui a pris la tête du parti quatre ans plus tôt, et son père ne défilent donc pas côte à côte. Le père n'est pas invité à prendre la parole lors des discours... mais il décide tout de même de monter sur scène, sans prévenir . Pour ses propos sur les chambres à gaz, Jean-Marie Le Pen est finalement exclu du FN quelques semaines plus tard.

C'est aussi ce jour-là que le fondateur du FN crie "Jeanne, au secours" au pied de la statue . À cela s'ajoute l'irruption de Femen et l'agression de journalistes du "Petit journal" de Canal + et de France 5 par des militants . Ce défilé est un fiasco. Ce sera le dernier.

Le 1er mai 2015, Jean-Marie Le Pen monte sur scène pendant le discours de sa fille. © AFP - KENZO TRIBOUILLARD

À partir de 2016, le défilé remplacé par un banquet

En 2016, le parti renonce à son traditionnel défilé parisien du 1er mai. Il est remplacé par un rassemblement suivi par un "grand banquet patriote" porte de La Villette. Le lieu du dépôt de gerbe change également : la plus discrète statue de Jeanne d'Arc place Saint-Augustin à Paris est préférée à la traditionnelle statue en or de la place des Pyramides .

Jean-Marie Le Pen dénonce une "rupture considérable avec la ligne du FN". Le jour-j, il s'accroche à sa tradition et se rend, lui, place des Pyramides pour un contre-rassemblement.

Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen rendent hommage séparément à Jeanne d'Arc en 2016. © AFP - ALAIN JOCARD / MICHAEL BUNEL / ANADOLU AGENCY

En 2018 et 2019, des hommages loin de Paris

En 2018, Marine Le Pen quitte Paris pour le 1er mai. Elle se rend à Nice pour un meeting mais elle rend tout de même hommage à Jeanne d'Arc, avec un dépôt de gerbe devant une statue . De son côté, son père continue de se rendre devant la statue de la Pucelle d'Orléans à Paris.

Rebelote en 2019 : l'hommage est délocalisé à Montigny-lès-Metz , avant "un banquet patriotique" organisé au centre des congrès de Metz. En 2020, confinement oblige, Marine Le Pen reste à Paris et dépose une gerbe place des Pyramides, tout comme en 2021.

En 2022, paas de Le Pen au traditionnel hommage

Le 1er mai 2022, un hommage à Jeanne d'Arc est bien organisé par le RN place Saint-Augustin à Paris mais pour la première fois, ce n'est pas un Le Pen qui le préside : c'est Jordan Bardella, alors président par intérim du parti. Marine Le Pen sort "d'une campagne présidentielle éprouvante", justifie-t-il. Elle vient tout juste de s'incliner au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron.

Jordan Bardella se recueille devant la statue de Jeanne d'Arc, à Paris, le 1er mai 2022. © AFP - Alain JOCARD

2023 : Jeanne d'Arc passe au second plan

En 2023, le RN veut renouer avec sa traditionnelle fête du 1er-Mai mais Jeanne d'Arc est éclipsée. En 2016, lors du banquet "républicain" une représentation de Jeanne d'arc stylisée avait servi de décor aux discours. Cette fois, même pas une affiche au Havre. L'évènement est rebaptisé "Fête de la nation" et tourné vers la "paix sociale". "C'est un choix social dans le contexte actuel", a expliqué un cadre du RN à l'Agence France Presse. "Ce qu'on joue, c'est le peuple contre Macron", a-t-il poursuivi, sur fond de contestation latente de la réforme des retraites, à laquelle le RN s'est opposé sans toutefois participer aux cortèges.

Le choix du Havre ne doit rien au hasard. La direction du parti met en avant "les gros scores" obtenus dans la cité Océane lors des législatives. Leurs candidates n'étaient pourtant arrivées qu' en troisième position dans la 7e et la 8e circonscription de la Seine-Maritime , tout comme Marine Le Pen lors du premier tour de la présidentielle au Havre. Mais surtout, la cité portuaire est le fief de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, à qui l'on prête des ambitions présidentielles. Une manière pour Marine Le Pen de se confronter à son potentiel rival de 2027. Enfin, ce rendez-vous du 1er-Mai doit aussi lancer la pré-campagne des Européennes.

Mais pas question pour autant d'abandonner la figure de Jeanne d'Arc. Le RN a fait savoir que Marine Le Pen et Jordan Bardella déposeront une gerbe en mémoire de Jeanne d'Arc lundi après-midi à Rouen, sur le trajet du retour de leur "Fête de la Nation".