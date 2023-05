1er-Mai : que sait-on de l'utilisation de drones pour surveiller les manifestations ?

Plusieurs préfectures ont autorisé l’utilisation de drones par la police pour suivre les cortèges lors des défilés du 1er-Mai. Environ 300 rassemblements sont prévus à travers le pays pour la Fête du Travail, et entre 500.000 et 650.000 manifestants sont attendus. Plusieurs associations fustigent ces arrêtés et le recours aux drones. D’après l’Adelico (l’association de défense des libertés constitutionnelles), aucun cadre légal n’est respecté. Elle a déposé des recours.

Quelles villes sont concernées ?

Les préfectures à Lyon (Rhône), Bordeaux (Gironde), Tours (Indre-et-Loire), Paris, Nantes (loire-Atlantique) ont pris des arrêtés pour autoriser leur utilisation. Au Havre (Seine-Maritime), des drones pourraient également survoler le cortège selon le préfet . La préfecture de Gironde explique : "Compte tenu des dégradations, des heurts avec les forces de sécurité intérieure et des sabotages des caméras de vidéoprotection constatés lors de certaines récentes journées nationales d’actions intersyndicales, le préfet de la Gironde a décidé de renforcer la sécurisation du parcours pour garantir le meilleur déroulement possible de cette importante manifestation."

En revanche, aucune image de l’intérieur des domiciles approchés par la manifestation ne sera filmé.

La préfecture du Rhône justifie leur utilisation par le "risque sérieux de troubles à l’ordre public durant la présente manifestation, de l’ampleur de la zone à sécuriser en raison de la longueur du parcours de la manifestation". "Deux caméras haute définition seront embarquées sur deux aéronefs télé-pilotés", précise Lyon Capitale .

Est-ce la première fois que des drones sont autorisés ?

Depuis la loi du 24 janvier 2022, les policiers et les gendarmes sont autorisés à utiliser des drones avec des caméras embarquées, dans certains cas pour "la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés". Le 19 avril dernier, le décret d’application a été publié .

Des drones ont été utilisés le week-end dernier lors des manifestations contre l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres, souligne France 3 . Lors de l’épidémie de Covid, en 2020, des drones avaient survolé la capitale et plusieurs villes françaises, pour faire respecter le confinement .

L'usage de ces drones est-il contesté ?

Au moins quatre référés-libertés ont été déposés ce week-end contre l’utilisation de drones par la police afin de surveiller les manifestations du 1er mai. Un premier a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon qui n’a pas reconnu le caractère urgent du recours, tandis que deux autres seront examinés dimanche à 15 heures à Rouen et lundi à 9 heures à Paris. Un quatrième recours a été déposé à Bordeaux et sera examiné à 8 heures selon franceinfo. Dimanche soir, le tribunal administratif de Rouen a suspendu partiellement l'arrêté préfectoral. Les drones pourront seulement survoler le cortège de 9 heures à 14 heures, et non pas jusqu'à 18 heures comme le souhaitait la préfecture.

"Les arrêtés qui ont été pris pour autoriser ces drones sont illégaux", martèle Jean-Baptiste Soufron, membre d’Adelico (association de défense des libertés constitutionnelles), avocat au barreau de Paris et ancien secrétaire général de Conseil national du numérique. Interrogé par franceinfo, il estime que "le texte loi (du 24 janvier 2022) prévoyait que les conditions d'emploi des drones devaient être validées par décret en Conseil des ministres après avis préalable de la Cnil. Or, il n'en a rien été."

Jean-Baptiste Soufron prend pour exemple une personne qui casse une vitrine : "Jusqu'à présent quand on manifeste on n'est pas filmé en permanence de façon massive et systématique, mais maintenant cela va être le cas. À combien de mètres autour de la vitrine, on va enregistrer tout le monde ? A 50 mètres, à dix mètres, à 200 mètres ?", s’interroge l’avocat. "Que va-t-on faire de cet enregistrement ? C'est dans le mode d'emploi qui appartient à la préfecture, dont personne n'a connaissance et qui n'a été validé ni par le Conseil de ministres, ni par la Cnil. Ce n'est pas possible." Dimanche sur France 3 , la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet s’est dite "inquiète" de l’utilisation de drones par la police.