1er-Mai : suivez en direct et en images la journée de mobilisation partout en France

L'intersyndicale entend montrer qu'elle n'abandonne pas le combat contre la réforme des retraites, même si les stratégies pourraient rapidement diverger sur la suite du mouvement. Jusqu'à 1,5 million de manifestants sont attendus par les syndicats dans toute la France pour un 1er mai "historique" et "festif". Les autorités tablent de leur côté sur 500 à 650.000 personnes sur tout le territoire, dont 80 à 100.000 à Paris. Dans la capitale, le cortège s'élancera à 14h de la place de la République vers la Nation, avec la présence annoncée de syndicalistes du monde entier. Dans d'autres villes, des manifestations ont lieu dès la matinée. Le dernier défilé unitaire du 1er mai avec les huit principaux syndicats remonte à 2009, face à la crise financière. Suivez le déroulé de la journée en direct et en images dans notre article.

En ce 1er mai, les syndicats unis dans le cortège parisien contre le gouvernement et sa réforme des retraites. © AFP - Gauthier Bedrignans / Hans Lucas

17h25 : Après les violences à Nantes, le président du département s'insurge

La manifestation a été très tendue à Nantes ce lundi. Il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des manifestants ont lancé des chaises sur les forces de l'ordre qui, elles, ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. "Un groupe violent commet des dégradations sur la préfecture", selon la police. Le président du département de Loire-Atlantique Michel Ménard condamne quant à lui "des actes inacceptables, d'une grande violence", ayant "fortement dégradé" le bâtiment qui héberge également l'Hôtel du département.

17h15 : 180 interpellations en France

180 personnes ont été interpellées en marge des manifestations du 1er-Mai, ce lundi partout en France, selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur à 17h. 46 interpellations ont eu lieu à Paris, une quarantaine à Lyon et 22 à Nantes.

A Lyon justement, "L'utilisation d'un drone a permis d'interpeller 21 personnes qui avaient pénétré dans un commerce et 12 autres à proximité" indique la police nationale sur Twitter. "L’aéronef avait été positionné pour guider les policiers et leur permettre d’intervenir efficacement et en toute sécurité", précise une source policière à franceinfo.

16h50 : La CGT annonce 550 000 manifestants à Paris

La CGT a dénombré 550.000 personnes lors du défilé du 1er mai à Paris entre les places de la République et de la Nation, a-t-elle indiqué à l'AFP. La centrale syndicale avait revendiqué 400.000 manifestants à Paris lors de la précédente journée d'action contre la réforme des retraites, le 13 avril. La préfecture de police de Paris n'a pas encore communiqué son estimation.

16h40 : Un policier gravement blessé à Paris

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce sur Twitter, qu'un policier a été "grièvement blessé" à Paris, "brûlé à la suite d'un jet de cocktail Molotov." Il a été visé au niveau du 81 boulevard Voltaire, dans le 11ème arrondissement, d'après la préfecture de police de Paris.

Gérald Darmanin ajoute que "si la très grande majorité des manifestants furent pacifistes bien sûr, à Paris, Lyon et Nantes notamment, les forces de l’ordre font face à des casseurs extrêmement violents venus avec un objectif : tuer du flic et s’en prendre aux biens des autres".

Durant la manifestation parisienne, le journaliste de Brut, Remy Buisine annonce lui sur Twitter avoir été blessé, touché par une grenade de désencerclement. Il explique avoir été touché au pied mais sans gravité.

16h25 : Un millier de black blocs présents à Lyon

Le cortège lyonnais de la manifestation du 1er-Mai est arrivé dans une ambiance tendue Place Bellecour, où un millier de "black blocs" sont également présents, rapporte ce lundi la journaliste de Radio France sur place. Toujours d'après notre journaliste, des grenades assourdissantes ont été utilisées, ainsi que des fumigènes

16h15 : Les images de la manifestations à Paris

A Paris, les manifestants se sont donnés rendez-vous place de la République. © AFP - JULIEN DE ROSA

Les manifestants dans les rues de Paris, en ce 1er mai. © AFP - JULIEN DE ROSA

Photos prises durant la manifestation à Paris ce 1er mars. © AFP - JULIEN DE ROSA/Geoffroy Van der Hasselt

16h10 : Des tensions également à Nantes

A Nantes, des affrontements ont éclaté et des feux ont été allumés en marge de la manifestation pour le 1er-Mai, qui rassemble plusieurs milliers de personnes. Des manifestants ont empilé des poubelles devant les portes de la préfecture de Loire-Atlantique avant d'y mettre le feu. Sur cette place, il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des manifestants ont lancé des chaises sur les forces de l'ordre qui, elles, ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. "Un groupe violent commet des dégradations sur la préfecture. Les policiers engagent des moyens lacrymogènes", a précisé la police locale. 22 personnes ont été interpellées, indique la préfecture. Cinq blessés ont été conduits à l'hôpital, d'après la préfecture de Loire-Atlantique, dont un gendarme et un manifestant blessé à la main. Ce dernier a été évacué par les pompiers sur un brancard après avoir beaucoup saigné, a constaté un reporter de France Info sur place. On ignore pour le moment la gravité de sa blessure.

A Nantes, ce 1er mai, des affrontements ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des manifestants. Ces derniers ont notamment tiré des feux d'artifice. © AFP - LOIC VENANCE

16h : Les images des dégâts à Lyon

Des actions violentes menées par des groupes de blackblocks ont émaillé la grande manifestation organisée par l'intersyndicale à Lyon pour le 1er mai, marquée par des incendies de véhicules et d'importantes dégradations sur le parcours, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les heurts ont commencé en début de cortège environ une heure et demi après le départ de l'impressionnant défilé: des jets de projectiles ont visé à plusieurs reprises les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des tirs multiples de grenades lacrymogènes dans le 7e arrondissement, autour de la place Jean-Macé puis la suite du parcours. Au moins deux voitures ont été incendiées sur le parcours, des actes de vandalisme menés par des perturbateurs cagoulés et habillés de noirs ont visé des abris-bus, des commerces, des banques, des assurances et des agences immobilières, avec incendies de poubelles et de détritus. Une supérette a été pillée, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Des vitrines ont été brisées et des abribus dégradés à Lyon ce 1er mai. © Radio France - Mathilde Imberty

La préfecture du Rhône a fait état de quatre interpellations et dénoncé sur Twitter les "comportements criminels" des "groupes violents", mais s'est félicitée de l'utilisation de ses deux drones de surveillance, décidée la veille par arrêté préfectoral. Cet usage a permis de "détecte(r) un mouvement d'éléments radicaux qui souhaitaient s'en prendre à la mairie du 7e arrondissement" et les forces de l'ordre ont "ainsi pu intervenir immédiatement pour les repousser", selon la préfecture. A Lyon, les incidents qui ont rapidement mobilisé les pompiers ont ralenti le cortège qui devait arriver en début d'après-midi sur la Place Bellecour au coeur de Lyon. Au départ du cortège, avec chants, musique et slogan, le secrétaire départemental de la CGT Joao Pereira Afonso avait salué "un premier mai historique" en soulignant que "depuis quinze ans on n'a pas pu un intersyndicale aussi soudée défiler le 1er mai".

15h45 : Des tensions et des interpellations à Paris

Des tensions ont éclaté lundi après-midi à Paris en tête du cortège du 1er-Mai, avec notamment des jets de projectiles contre les forces de l'ordre et des vitrines caillassées, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ces premiers incidents ont eu lieu dès le départ de la manifestation vers 14H15 de la place de la République, sous une forte pluie. De gros pétards ainsi que des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre depuis le pré-cortège, composé de plusieurs centaines de manifestants vêtus de noir. Plusieurs commerces ont vu leurs vitrines caillassées, notamment des agences bancaires et immobilières, un magasin de photocopies, ainsi que du mobilier urbain. "Le préfet de police, compte tenu des nombreuses dégradations commises, a décidé de l'intervention des forces dans le pré-cortège pour mettre un terme aux incidents et séparer le pré-cortège du cortège syndical", a indiqué la préfecture de police. Selon la même source, 2.740 contrôles avaient été effectués à 14H10, avant le départ de la manifestation. A 15H00, 30 personnes avaient été interpellées, selon la préfecture de police.

La manifestation s'est tendue à Paris ce 1er mai et des dégâts sont à constater. © AFP - Alain Jocard

15h40 : "Le bastion de la résistance est ici, au Havre" lance Bardella

"Célébrer le 1er-Mai c'est rendre hommage à ceux qui se lèvent tôt, aux bâtisseurs qui font la France", lance ce lundi Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, à l'occasion de la "Fête de la nation", organisée par le parti au Havre. "Le travail est attaqué comme jamais avec une réforme des retraites injuste", dénonce Jordan Bardella dans son discours. Le président du RN dénonce "une réforme actée dans notre dos par des technocrates froids". "Nous avons le devoir de parler du travail", poursuit-il, alors que selon lui "la gauche revendique le droit à la paresse". Jordan Bardella dénonce l'"attitude puérile" de la Nupes pendant les débats sur la réforme des retraites. "Ils sont le passé d'une illusion". Pour lui, "le bastion de la résistance est ici, au Havre !"

Juste avant lui, Marine Le Pen a tenu un discours d'un peu plus de trente minutes. La présidente des députés RN à l'Assemblée nationale a déroulé son "projet de redressement national", en précisant plusieurs mesures face aux "transitions numérique, écologique, démographique et civilisationnelle."

15h30 : Les rassemblements en images

Le cortège parisien s'est élancé et se dirige vers la place de la Nation. Dans d'autres villes, les manifestations soit se poursuivent soit son encore en cours. Voici quelques photos des rassemblements.

Photos de rassemblements et pancartes à Toulouse, Marseille, Lille. Jean-Luc Mélenchon a lui pris la parole avant le départ du cortège à Paris. © AFP - AFP

15h10 : Des représentants syndicaux étrangers nombreux à Paris

Coréens, Turcs, Suisses, Colombiens, Américains, Espagnols... plusieurs dizaines de représentants syndicaux étrangers manifestent lundi à Paris aux côtés des responsables de l'intersyndicale, ont constaté des journalistes de l'AFP. Si la fête du travail est célébrée le 1er mai dans le monde entier, la présence de ces manifestants, alors qu'"on entend beaucoup parler de comparaisons avec les autres pays européens, montre avec force que les syndicats européens soutiennent le mouvement en France contre l'allongement de l'âge légal de la retraite", s'est réjoui Cyril Chabanier, le président de la CFTC.

Américain originaire de Californie, David Huerta, 56 ans, représente le syndicat SEIU-USWW, présent dans le secteur des services. Il se dit "solidaire des Français" et heureux d'être "ici aujourd'hui, en France, après toutes les grèves qu'ils ont menées pour préserver leurs retraites". "Il ne s'agit pas seulement de préserver les retraites en France mais dans le monde entier. Les gens devraient avoir le droit de prendre leur retraite dans la dignité", estime-t-il, disant se sentir "renforcé" par sa présence dans le défilé parisien. "C'est génial, j'adore!". Responsable pour l'international du syndicat KMWU-KCTU, représentant les travailleurs sud-coréens de la métallurgie, Chong Hyewon considère comme "un grand honneur de pouvoir être aux côtés des travailleurs français".

14h50 : Ce 1er mai est "un moment d'exacerbation"

Parmi les manifestants rencontrés dans le cortège parisien par le reporter de France Inter, il y a notamment Pascal, 60 ans, employé dans une mairie en région parisienne, casserole autour du cou. Ce 1er mai pour lui est "un moment d'exacerbation parce que l'on subit pas mal d'attaques du gouvernement, là le coup de la retraite à 64 ans c'est dur, donc là ça fait aussi du bien de se retrouver et de ne pas se sentir seul". Il ajoute ressentir "un ras le bol mais pas seulement sur l'histoire de la retraite à 64 ans mais sur tout ce qu'il ne va pas." Avec ses récentes annonces, le gouvernement, selon Pascal "essaye de rattraper le coup mais personnellement ça ne me rassure pas du tout."

Pancarte d'un manifestant à Paris en ce 1er mai. © Radio France - Victor Vasseur

Affiche aperçue dans le cortège parisien ce 1er mai. © Radio France - Victor Vasseur

14h40 : Les chiffres de la participation connus dans certaines villes

Dans de nombreuses villes, selon nos confrères de France Bleu, les défilés matinaux ont été très fournis. Voici le détail selon les régions, d'après les premiers chiffres communiqués.

En Bretagne :

À Rennes, après avoir annoncé d'abord 4.500 personnes la préfecture a revu son bilan à la hausse et en annonce désormais 7.850. Pour les syndicats, après un premier décompte, c’est au moins 15.000 personnes.

Dans le Morbihan, les différentes manifestations ont rassemblé plus de 20 200 personnes, selon la préfecture : 8 000 à Vannes, 7 800 à Lorient, 2 100 à Pontivy et 1 200 à Ploërmel. Il y avait aussi plusieurs centaines de manifestants à Belle-Île, sur l'île de Groix et à Pénestin.

En Centre-Val de Loire :

À Châteauroux, près de 5.000 personnes ont défilé, d'après le reporter de France Bleu Berry

À Tours, 7.600 personnes défilent pour la mobilisation du 1er mai, selon la police, 10 000 personnes pour les syndicats.

En Normandie :

À Caen, le cortège regroupe 40.000 manifestants, selon la CGT, 16.000 selon la police

Selon la préfecture, les manifestations organisées ce jour ont rassemblé 8 500 personnes à Rouen, 4 800 au Havre, 2 000 à Fécamp, 1 600 à Dieppe, 380 à Elbeuf, 350 à Lillebonne et 290 personnes au Tréport. "De manière générale, dans le département (Seine-Maritime), les cortèges officiels se sont tenus sans difficulté ni incident dans une ambiance calme", indique la préfecture.

Au Havre, près de 200 manifestants se dirigent vers le Carré des docks où se tient le banquet du Rassemblement national. Des forces de l’ordre empêchent l’accès et utilisent du gaz lacrymogènes

Dans le Grand Est :

À Nancy, 5.000 manifestants ont défilé selon les autorités, entre 10.000 et 15.000, selon la CGT. Des vitrines ont été dégradées dans le centre-ville après le passage de la manifestation.

Trois manifestations se sont tenues ce lundi matin dans le Nord Franche-Comté pour le 1er-Mai. 5 000 personnes ont défilé en cumulant les rassemblements de Belfort, Montbéliard et Lure, selon les premières estimations.

En Pays de la Loire :

À Saint-Nazaire, 16 000 personnes défilent contre la réforme des retraites lors du 1er-Mai, selon Laurent Berger et 9 500 à La Roche-sur-Yon, d'après la même source.

A Laval, les manifestants sont arrivés devant la préfecture de la Mayenne. L’intersyndicale revendique 8.000 participants contre 4.700 d’après la police

A Nantes, l'intersyndicale recense 80 000 manifestants, la préfecture 17 500.

En Auvergne-Rhône-Alpes :

Selon la Préfecture de la Loire, 3.200 personnes ont manifesté à Roanne.

Au moins 5.000 personnes ont défilé à Chambéry, au moins 2.500 à Annecy, selon France Bleu Pays de Savoie

À Saint-Étienne, 7 200 personnes ont participé à la manifestation ce matin, selon la préfecture. Une participation historique pour un 1er-mai, indique France Bleu Saint-Etienne-Loire.

A Grenoble, la manifestation a rassemblé 15 000 manifestants, selon la police, 38 000, selon les syndicats.

A Clermont-Ferrand, la préfecture a compté 14 000 personnes dan le cortège ce lundi. Une manifestation sous la pluie, au son des casseroles encore bien présentes, selon France Bleu Pays d'Auvergne.

En Provence-Alpes-Côte-d'Azur :

À Avignon, les syndicats annoncent 20 000 personnes dans le défilé du 1er-Mai, un record pour un 1er mai. Les autorités n'ont pas encore donné leurs chiffres.

À Marseille, 11 000 personnes défilent dans le centre-ville, selon la préfecture de police.

En Nouvelle-Aquitaine :

A Dax, "on n'a jamais vu un 1er-Mai comme ça", assurent les syndicats . Ils y ont compté 5.000 manifestants, la police près de 3.600

À Périgueux, environ 5.000 manifestants sont venus avec des casseroles pour se faire entendre contre la réforme des retraites

Bourgogne-Franche-Comté :

Auxerre, 2 500 personnes ont défilé au son des casseroles, selon France Bleu Auxerre

A Dijon, le cortège rassemble 15 000 manifestants, selon les syndicats

En Occitanie :

À Montpellier, 5 000 personnes ont défilé dans le centre-ville, selon la préfecture.

A Toulouse, 100 000 personnes ont participé au défilé du 1er-Mai, selon l'intersyndicale, 13 500 manifestants , selon la préfecture de Haute Garonne

14h25 : Des incidents ont eu lieu dans certaines villes

Certaines manifestations de ce lundi matin ont été émaillées d'incidents. À Lyon, selon la journaliste de Radio France sur place, un groupe de plusieurs centaines de Blacks blocs se trouve devant le cortège. Un magasin de téléphonie a été vandalisé ainsi qu'une agence d'assurance. D'après une vidéo de France 3 Rhône-Alpes, un abris bus a été incendié. Les pompiers sont intervenus pour éteindre un véhicule en flamme, selon la journaliste de Radio France. Une fumée noire et dense envahit l'avenue Jean Jaurès. Le cortège avance très lentement.

A Saint-Etienne, des dégradations sur du mobilier urbain et des vitrines notamment ont eu lieu dans le centre-ville. A Dijon, " Une cinquantaine d'individus masqués et habillés de noir" ont "dégradé une banque" et "attaqué les forces de l'ordre en leur lançant des projectiles ", a signalé la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté. A Toulouse, les forces de l'ordre ont fait usage du canon à eau dans le centre-ville pour disperser des casseurs. A Nantes, "un groupe violent commet des dégradations sur la préfecture. Les policiers engagent des moyens lacrymogènes", selon la police locale. Selon France Bleu Alsace, des affrontements ont eu lieu en marge de la manifestation à Strasbourg. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes.

14h : Le cortège s'élance à Paris

Le cortège s'élance à Paris de la place de la République, direction la Nation. Parmi les manifestants, Hubert, retraité de 79 ans. Il explique que ce 1er mai à un goût " un peu amer " mais " tout n'est pas fini" . Hubert ajoute que "du point de vu du moral des troupes, il se passe plein de belles choses." Il cite notamment le fait "qu'en province", il y ait " des tas de petites villes dans lesquelles il y a des manifestations. Ce n'est pas que dans les grandes villes. " Pour ce manifestant, opposé à la reforme des retraites, " la perte des acquis sociaux depuis 40 ans " ne peut " pas durer indéfiniment non plus". Il appelle notamment à une autre répartition des richesses.

Des manifestants parisiens en ce 1er mai. © Radio France - Victor Vasseur

13h : "On a un 1er-Mai historique, je peux le dire" lance Laurent Berger

"On a un 1er-Mai historique, je peux le dire ", se félicite Laurent Berger ce lundi en tête de cortège à Paris, en citant des chiffres de mobilisation dans différentes villes de France. " On ne peut pas marcher sur le monde du travail, il reste mobilisé pour les salaires et le travail ", poursuit le patron de la CFDT. " Ce gros succès de la mobilisation montre le rejet de la réforme et l'aspiration des travailleurs à être considérés autrement par le gouvernement ", ajoute-t-il.

12h30 : L'usage de drones validé à Paris

Le tribunal administratif de Paris a validé lundi sans restriction un arrêté de la préfecture de police de Paris permettant l'usage de drones par la police lors de la manifestation du 1er-Mai dans la capitale. Des organisations de défense des libertés fondamentales ainsi que des syndicats d'avocats et de magistrats avaient saisi la justice afin de suspendre cet arrêté, qui fait suite à la publication le 20 avril d'un décret sur le sujet par le gouvernement. Ce matin déjà, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté un recours au sujet des drones.

12H20 : Les drones attirent l'attention dans certains cortèges

Plusieurs préfets ont pris des arrêtés pour déployer des drones policiers pour surveiller des manifestations du 1er-Mai, notamment à Lyon. L'un d'entre eux a été filmé par des manifestants et journalistes sur place.

12h15 : Les rassemblements s'enchainent partout en France

Que ce soit dans les grandes villes, celles de taille moyenne ou les plus petites, de nombreux rassemblements ont déjà eu lieu ou sont en cours alors que nous sommes à la mi-journée, en ce lundi 1er mai.

Des centaines de personnes sont présentes à Marseille pour un rassemblement dans le cadre du 1er Mai. © AFP - CLEMENT MAHOUDEAU

Image du rassemblement à Lyon ce lundi matin. © AFP - JEFF PACHOUD

A Strasbourg, les manifestants ont des messages à faire passer au gouvernement. © AFP - Frederick FLORIN

12H05 : Le ministère de la Justice visé à son tour par des militants

Après la fondation Louis Vuitton, ce sont le prestigieux hôtel Ritz et le ministère de la Justice qui ont été la cible ce lundi d'une action militante "contre les riches". Selon le journaliste indépendant Clément Lanot, des membres de Dernière Rénovation ont jeté de la peinture orange sur les bâtiments.

11h55 : Le Pen et Bardella vont rendre hommage à Jeanne D'Arc

Marine Le Pen et Jordan Bardella déposeront une gerbe en mémoire de Jeanne d'Arc ce lundi après-midi à Rouen, sur le trajet du retour de leur "Fête de la Nation", qui se tient au Havre. Le 1er-Mai est traditionnellement l'occasion pour le Rassemblement national de rendre hommage à Jeanne d'Arc.

11h50 : La fondation Louis Vuitton cible d'une action militante

En cette journée de mobilisation, des militants ont recouvert de peinture lundi matin la fondation Louis Vuitton, dans le 16ème arrondissement de Paris. Selon le journaliste indépendant Clément Lanot, présent sur place, l'objectif est de faire une action "contre les riches" afin de se montrer solidaire avec les travailleurs en cette fête du travail.

11h30 : Les premiers rassemblements en images

De nombreux cortèges se sont déjà élancés partout dans le pays, notamment dans plusieurs grandes villes. Voici des images des différents cortèges.

Rassemblement du 1er mai à Lille. Des manifestants protestent notamment contre l'usage du 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites. © AFP - Sameer Al-Doumy

Un manifestant présent à Lille, ce 1er mai. © AFP - Sameer Al-Doumy

Rassemblement à Strasbourg, en ce 1er mai. Certains manifestants sont venus avec des pancartes. © AFP - Frederick FLORIN

Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Toulouse ce lundi 1er mai. © AFP - CHARLY TRIBALLEAU

Pancartes de manifestants à Rennes, ce lundi 1er mai. © AFP - DAMIEN MEYER

11h20 : Philippe Martinez, invité surprise à Aubenas

Philippe Martinez, ancien patron de la CGT, manifeste ce lundi 1er-Mai à Aubenas en Ardèche, rapporte France Bleu Drôme Ardèche. L'ancien leader syndical, qui a transmis le flambeau à Sophie Binet, s'est prêté avec le sourire au jeu des photos prises par les manifestants qui veulent garder une trace de cet invité surprise dans leur manifestation. Selon la CGT, ce rassemblement réunit plus de 3000 personnes. Douze manifestations sont organisées dans la Drôme et en Ardèche.

10h50 : Le recours contre l'usage de drones rejeté à Bordeaux

Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ce lundi le recours contre l'utilisation de drones par la police pour surveiller la manifestation du 1er-Mai dans la cité girondine. Selon l'ordonnance du tribunal, la justice n'a pas reconnu le caractère d'urgence du référé-liberté, comme le tribunal administratif de Lyon. Un autre recours est examiné ce lundi matin, concernant la manifestation parisienne. Sur le fond, le tribunal administratif de Bordeaux estime également que plusieurs conditions justifient l'utilisation des drones, notamment la configuration complexe des lieux et les risques d'incidents en marge du cortège alors que, le 23 mars dernier, la porte de la mairie avait été incendiée.

Dimanche, le tribunal administratif de Lyon avait également rejeté le recours contre l'utilisation des drones, contestant le motif d'urgence. Au Havre, en revanche, la justice a partiellement suspendu l'arrêté préfectoral. Les drones pourront seulement survoler le cortège de 9h à 14h, et non pas de 9h à 18h comme le souhaitait la préfecture. Concernant la zone survolée, le tribunal valide le survol d'une zone plus restreinte que celle de la préfecture.

10h30 : Les premiers cortèges se sont élancés

Les premiers cortèges se sont élancés ce lundi matin dans certaines villes du pays. C'est le cas notamment à Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Grasse, Toulouse, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Le Havre, Cherbourg, Les Sables-d'Olonne...

8h30 : Laurent Berger s'attend à un "très très gros 1er mai"

Laurent Berger s'attend à "faire un très très gros 1er mai" pour répondre à la "surdité du gouvernement" sur la réforme des retraites. Le patron de la CFDT a reconnu ce lundi sur franceinfo qu'il y a "malheureusement quelques dingues" dans les cortèges, des "gens radicalisés", qui "viennent pour casser". "C'est toujours une crainte, un risque" que ces personnes gâchent la fête, a poursuivi le patron de la CFDT. Mais "il faut les distinguer des manifestants", a assuré Laurent Berger qui "invite à ne pas polariser" sur ce sujet. "Je condamne toute forme de violences contre les biens et personnes, sans ambiguïté", a-t-il réaffirmé, avant cette treizième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

07h50 : Marylise Léon souhaite "un élan populaire et festif"

Invitée ce lundi de France Inter , Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT a dit espérer "que ce soit unitaire et qu'il y ait un élan populaire et festif pour pouvoir faire de ce 1er-Mai une vraie fête du travail". À quelques heures du début des manifestations, partout en France, celle qui doit prendre la succession de Laurent Berger à la tête de la CFDT a également appelé à une "grande vigilance" en matière de libertés publiques mais aussi à ce que les cortèges se déroulent dans "un cadre non violent", "sans atteinte aux biens et aux personnes". Alors que plusieurs préfectures ont autorisé l’utilisation de drones par les forces de l'ordre pour suivre les défilés du 1er-Mai, Marylise Léon dit attendre "avec impatience" les décisions de justice concernant les référés-libertés déposés à Paris, Bordeaux notamment, pour dénoncer l'usage des drones.

7h30 : "Ce 1er-Mai fera date" assure Sophie Binet

"Ce 1er-Mai est très important, il fera date", a avancé ce lundi sur France 2 Sophie Binet , secrétaire générale de la CGT. Elle estime que cette nouvelle journée de manifestation peut servir à montrer au gouvernement que les opposants à la réforme "ne passeront pas à autre chose tant que [le texte] n'est pas retiré". "Il ne peut pas y avoir de retour à la normale, si cette réforme n'est pas retirée", a martelé la numéro 1 de la CGT. Sophie Binet entend également interpeller les parlementaires sur la proposition de loi du groupe des députés Liot visant à "abroger la réforme des retraites" qui sera votée le 8 juin à l'Assemblée nationale. Si elle appelle le chef de l'État à "revenir à la raison", Sophie Binet compte surtout "sur les parlementaires pour aider [Emmanuel Macron] à trouver la voie de la sortie de crise".