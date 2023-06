200.000 nouvelles places en crèche d'ici 2030 : les détails du plan d'Élisabeth Borne pour la petite enfance

"Il y a urgence à agir." La Première ministre Élisabeth Borne a dévoilé ce jeudi une série de mesures pour créer "un véritable service public de la petite enfance". En clôture du Conseil national de la refondation dédié à la petite enfance, elle a annoncé mobiliser "plus de 5 milliards d'euros", qui permettront notamment de financer la création de 200.000 nouvelles places en crèche d'ici 2030.

Parce qu'aujourd'hui "la recherche d'un mode d'accueil se transforme trop souvent en parcours du combattant", la Première ministre a également annoncé qu'elle allait accompagner les parents avec des "relais de petite enfance" déployés sur tout le territoire ou encore confier aux communes la mission de recensement des besoins.

"Si nous ne prenons pas des mesures fortes dès maintenant, la situation risque d'empirer encore. On estime à 10.000 le nombre de professionnels qui font durablement défaut au sein des crèches et à 120.000 le nombre d'assistantes maternelles qui partiront à la retraite d'ici 2030", a relevé la Première ministre.

200.000 nouvelles places en crèche d'ici 2030

Élisabeth Borne a annoncé "plus de cinq milliards d'euros supplémentaires pour la petite enfance d'ici la fin du quinquennat". "Cela permettra notamment de créer 100.000 places d'accueil en plus d'ici 2027 et 200.000 places en plus d'ici 2030", a-t-elle souligné. Il existe actuellement en France 458.000 places en crèche et 770.000 auprès d'assistantes maternelles pour accueillir les jeunes enfants.

"Cet investissement permettra également de couvrir davantage les frais de fonctionnement des communes et d'améliorer la qualité du service rendu", a ajouté la Première ministre.

Les maires chargés de recenser les besoins

Les maires "seront confortés dans leur mission en tant qu'autorité organisatrice de l'offre d'accueil", a indiqué Élisabeth Borne. Ils auront pour mission de recenser les besoins des parents sur leur territoire. "Dans les plus grandes communes, un schéma stratégique sera mis en place pour définir une trajectoire de développement de l'offre, adaptée aux besoins des familles", a-t-elle ajouté. Dans un entretien à Ouest-France publié mercredi, elle avait précisé que ce seront les communes de plus de 3.500 habitants qui deviendront "autorités organisatrices" de l'accueil du jeune enfant.

"Nous avons également entendu la demande des petites communes de bénéficier d'un accompagnement renforcé pour lancer de projets nouveaux", a indiqué Elisabeth Borne, annonçant la création de 100 postes dans les caisses d'allocations familiales "pour des missions d'aide à l'ingénierie".

Renforcer les alertes et les contrôles

La Première ministre a aussi évoqué des mesures pour améliorer la qualité de l'accueil, et notamment un système pour "renforcer les capacités d'alerte, de contrôle et de suivi en cas de suspicion de maltraitance". Un rapport alarmant de l'Igas (inspection générale des affaires sociales) publié en avril appelait à de profondes réformes du secteur pour mieux prévenir les maltraitances.

"Nous souhaitons par exemple instaurer une fréquence minimale de contrôle pour les crèches en limitant dans le temps leur durée d'autorisation", a expliqué Élisabeth Borne. Dans Ouest-France, la Première ministre avait annoncé que les agréments pour les crèches seraient ainsi "limités à dix ans, avec un rendez-vous systématique à mi-parcours".

Elle a aussi annoncé que "dans les micro-crèches, la présence de deux adultes sera obligatoire dès le 1er enfant". Elle a également indiqué qu'un fonds dédié à l'amélioration des conditions d'accueil sera créé.

Accompagner les parents avec des "relais de petite enfance"

Pour "faciliter la vie des parents", la Première ministre souhaite la création de "relais de petite enfance" dans toutes les villes de plus de 10.000 habitants. "Cela veut dire que les parents disposeront d'un guichet unique pour les informer sur l'offre disponible et les accompagner dans leur démarche", a-t-elle expliqué. "Le site de la Caf 'monenfant.fr sera aussi modernisé pour mettre à disposition des familles des informations sur les modes d'accueil et les places disponibles."

Pour faciliter la garde d'enfant pour les parents en recherche d'emploi, elle a aussi annoncé "la labélisation de 1000 crèches adaptées supplémentaires partout sur le territoire".

Développer des "nouveaux modes d'accueil"

Face aux "attentes des parents qui demandent plus de flexibilité et parfois de nouveaux modes d'accueil" Élisabeth Borne, a annoncé vouloir "les développer, à l'image des lieux d'accueil enfants-parents ou des dispositifs passerelles vers l'école maternelle, afin de permettre à chaque enfant d'accéder à des temps d'éveil et de sociabilisation durant l'année de ses 2 ans".

Un fond d'innovation pour la petite enfance

Dans cette lignée, la Première ministre a aussi annoncé la création d'un "fond d'innovation pour la petite enfance", doté de 10 millions d'euros, afin "d'accompagner des projets innovants, à destination des familles les plus en difficulté".

Améliorer les conditions de travail

La Première ministre a également souligné l'importance de "veiller à la qualité de l'accueil". "Nous devons améliorer les conditions de travail et surmonter le risque de pénurie de professionnels, ce qui permettra en même temps d'offrir de meilleures conditions d'accueil", a-t-elle relevé, en précisant qu'une concertation est en cours sur les questions de rémunération."

Concernant la formation, elle a annoncé que "la formation initiale et continue sera renforcée". Elle a aussi indiqué avoir lancé ces dernières semaines une campagne de valorisation des professions de la petite enfance pour attirer vers ces métiers. Le gouvernement estime que 49% des crèches manquent de professionnels.

Plus "d'égalité entre les différents modes d'accueil"

"Nous devons veiller à plus d'égalité entre les différents modes d'accueil", a poursuivi la Première ministre. "Aujourd'hui, faire appel à une assistante maternelle peut être deux fois plus cher que d'avoir une place en crèche", a-t-elle souligné. "Dès 2025, les aides versées par les Caf vont permettre d'harmoniser le reste à charge pour les familles. Cette mesure, c'est plus de justice et un gain de pouvoir d'achat sensible pour les parents qui ont recours aux assistantes maternelles."

Aussi, le gouvernement relève le plafond du crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants de moins de 6 ans. Enfin, "le soutien aux familles monoparentales sera renforcé par l'extension des aides financières pour l'accueil d'enfant jusqu'à l'âge de 12 ans au lieu de 6 ans".