2019-2022 : ces scandales qui ont marqué le passage de Boris Johnson à Downing Street

Boris Johnson a annoncé ce jeudi sa démission de la tête du parti conservateur, dans un discours à la Nation. Depuis le début de la semaine, le chef du gouvernement britannique était confronté à une série de démissions exceptionnelle et d’appels au départ, y compris dans son propre camp. Les multiples scandales qui ont marqué ses trois ans de gouvernance ont fini par le pousser vers la sortie. Retour en détail sur ceux-ci.

Une rénovation d'appartement mal financée

Peu après son arrivée au pouvoir, Boris Johnson a décidé de faire rénover l'appartement luxueux où il vit, au 11 Downing Street à Londres, plus spacieux que la résidence officielle du 10. Si le chef du gouvernement dispose pour cela d'une enveloppe annuelle de 30.000 livres, financée par le contribuable, les travaux ont couté au total 120.000 livres (environ 141.000 euros), selon The Guardian. Pour financer le reste, le premier ministre britannique a bénéficié d'un don d'une société gérée par un proche du parti conservateur, Lord David Brownlow.

Publicité

Toutefois, sur la somme totale versée de 67.800 livres, "dont 52.801 devaient couvrir le coût de trois factures relatives à la rénovation de Downing Street", seuls 15.000 ont été correctement déclarées. Après une enquête de la Commission électorale britannique, le parti de Boris Johnson a écopé d'environ 20.000 euros d'amende, pour cette déclaration incomplète de don et pour avoir enfreint l'obligation de tenir des registres comptables appropriés.

Devant le Parlement, en avril 2021, Boris Johnson avait assuré avoir "payé personnellement la rénovation" et respecté les règles, sans évoquer ce don. La Commission électorale a pourtant mis en lumière un échange de messages WhatsApp entre Boris Johnson et son financeur David Brownlow, où il demandait davantage de fonds pour ses travaux, en échange de quoi il promettait d'examiner un mystérieux projet d'"exposition". Le parti travailliste britannique a demandé à la police de Londres d'enquêter à son tour, pour vérifier notamment qu'il n'y a pas d'autres messages qui n'auraient pas été divulgués.

À lire aussi : Grande Bretagne : Bye Bye Boris Écouter plus tard écouter 42 min

Le "Partygate", de nombreuses fêtes clandestines organisées durant la pandémie

C'est le scandale le plus important du mandat de "Bojo". Depuis décembre dernier, les révélations se sont enchaînées sur une série de fêtes clandestines (apéros, pots de départ, garden party) organisées à Downing Street pendant les confinements de 2020, en pleine pandémie de Covid-19 et alors que les Britanniques étaient cloitrés chez eux.

Depuis, plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Le 12 avril, Boris Johnson a reçu une amende de la police pour avoir enfreint la loi - du jamais vu pour un Premier ministre en exercice. Il avait notamment participé à un pot surprise pour son anniversaire en juin 2020. 125 autres amendes ont été dressées. La haute fonctionnaire Sue Gray a de son côté rendu un rapport accablant pour le pouvoir, photos à l'appui. Elle y a décrit une série de rassemblements alcoolisés à l'extrême, avec altercations, départs discrets par des portes dérobées au petit matin et parfois un manque de respect envers les agents de sécurité ou d'entretien. Boris Johnson a assuré assumer "l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé". Mais son image a été sévèrement atteinte.

Des conflits d'intérêts au sein du Parti conservateur

L'affaire a débuté au printemps 2021, avec une enquête parlementaire concluant que le député conservateur Owen Paterson avait fait pression à plusieurs reprises auprès de ministres pour défendre deux entreprises pour lesquelles il agissait en tant que consultant rémunéré. En voulant changer les règles pour lui éviter une suspension du Parlement, Boris Johnson a provoqué un tollé et a dû revenir en arrière, admettant une première "erreur". Cette manœuvre a valu au gouvernement d'être accusé de "corruption" par l'opposition travailliste et de "changer les règles" quand cela l'arrangeait. La presse, y compris pro-conservatrice, a alors parlé de "honte" et d'"immoralité" et lancé une vaste enquête. Des dizaines d'autres affaires d'emplois parallèles non-déclarés et de lobbying ont été révélées.

Parmi les plus médiatiques, le député et avocat Geoffroy Cox est accusé d'avoir utilisé son bureau de parlementaire pour des activités de conseil, qui lui ont rapporté selon le journal The Guardian plus de 6 millions de livres (7 millions d'euros) depuis son élection en 2005. L'ex ministre de la Santé Sajid Javid a lui touché 150.000 livres (175.000 euros) en 2021 de la banque d'investissement JPMorgan avant d'entrer au gouvernement. Le député Mark Pawsey, qui plaide régulièrement contre les lois environnementales limitant l'utilisation du plastique, touche 30.000 livres par an d'un groupe de pression sur les emballages. Son collègue Philip Dunne, qui veut convaincre le Parlement d'augmenter les dépenses militaires, a reçu 51.000 livres de l'entreprise aérospatiale "Reaction Engines". Et la liste est encore longue. Boris Johnson a lui aussi fait l'objet d'interrogations concernant le financement de vacances aux Caraïbes et en Espagne.

De nombreux scandales sexuels

Ils ont aussi marqué l'ensemble du mandat de Boris Johnson, mais c'est le dernier, impliquant un membre du gouvernement, qui a finit de ternir sa réputation. En février dernier, le Premier ministre britannique a nommé l'un de ses proches, Chris Pincher, au poste de "whip" en chef adjoint, chargé de la discipline parlementaire des députés conservateurs. La semaine dernière, celui-ci a démissionné, après avoir été accusé d'attouchements sur deux hommes.

Il a reconnu avoir "beaucoup trop bu" et s'être "couvert de honte, avec d'autres personnes" dans un club privé. Une fois encore, la réponse de Downing Street a été largement critiquée. Boris Johnson a d'abord menti, en déclarant qu'il ne savait pas que cet homme faisait déjà l'objet d'allégations plus anciennes sur des faits similaires, lorsqu'il l'a nommé en février. Puis de nouvelles révélations ont prouvé qu'il était bien au courant depuis 2019. Ce lundi 5 juillet, il a alors présenté des excuses, parlant d'une "erreur" de nomination. Quant aux accusations d'agressions sexuelles plus anciennes, il a dit qu'il savait, mais qu'il les avait "oubliées".

C'est ce dernier scandale sexuel qui a mené les ministres de la Santé et des Finances de Boris Johnson à démissionner ce mardi, lassés de tenter de réparer les erreurs du chef du gouvernement. "Le public attend légitimement que le gouvernement soit conduit de manière compétente et sérieuse", a affirmé le ministre des Finances Rishi Sunak, 42 ans, dans sa lettre de démission publiée sur Twitter. En tout, 59 membres de son gouvernement, soit la moitié d'entre eux, avaient démissionné ce mercredi matin, avant l'annonce de "BoJo".

D'autres députés conservateurs avaient aussi été mis en cause. L'un deux, soupçonné de viol a été arrêté puis libéré sous caution mi-mai. Un ancien parlementaire a lui été condamné en mai à 18 mois de prison pour l'agression sexuelle d'un adolescent.