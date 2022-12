2022 sera bien l’année la plus chaude en France, malgré l’épisode de froid de cette mi-décembre

La marge était “confortable”, d’après Météo-France. L’année 2022 restera bien la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1900, et ce malgré l'épisode de froid que connaît actuellement une partie du pays, a souligné mardi Météo-France lors d’un point presse sur la situation météorologique actuelle et l’alerte météo à la neige.

“C'est dire l'avance considérable, la marge très confortable que nous avions sur l'année 2020, qui était jusque là, l'année la plus chaude en France”, a précisé Matthieu Sorel, climatologue au centre de Toulouse. “Cette anomalie froide que nous connaissons actuellement n'arrive pas à contrebalancer l'ensemble des anomalies chaudes, l'ensemble des épisodes de douceur, des vagues de chaleur que nous avons connues tout au long de l'année 2022”, d’après le climatologue.

“Episode” mais pas “vague” de froid

La France connaît actuellement un “épisode de froid notable” et non une “vague”, qui se caractérise par sa persistance, son intensité et son étendue géographique. “On peut là parler d'un épisode de froid notable puisque les températures à l'échelle du pays sur la journée atteignent 1 degré en moyenne, ce qui représente une anomalie de 5 degrés de moins par rapport aux normales de saison”, a noté le spécialiste de Météo-France. Et si le réchauffement climatique ne rend pas impossible ces journées froides ou vagues de froid, ces dernières s’avèrent être “plus rares, moins longues et moins intenses qu’auparavant”.

Météo-France a placé mardi après-midi 33 départements en vigilance orange pour neige et verglas pour la nuit et toute la journée de mercredi. Ces départements situés dans la moitié nord du pays forment une ligne de la Bretagne à l'Alsace en passant par Paris.