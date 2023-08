2023, année de dividendes records pour les multinationales françaises

Entre avril et juin 2023, d’après un recensement du gestionnaire d’actifs Janus Henderson, les 1200 plus importantes entreprises mondiales cotées en bourse ont redistribué 568,1 milliards de dollars en dividendes à leurs actionnaires, soit un bond de 4,9% par rapport à la même période en 2022.

La France fait mieux encore que cette tendance mondiale : Janus Henderson y estime à 49,5 milliards de dollars (environ 46 milliards d'euros) le montant des dividendes reversés aux actionnaires par les grands groupes du CAC 40: un record pour le pays.

Publicité

La France, un tiers de la part des dividendes européens

Les dividendes, en France, ont ainsi augmenté de 13,3 % par rapport à 2022, et leur part représente près d’un tiers du total des dividendes versés en Europe (30%). BNP Paribas, Sanofi, Axa, LVMH et Engie, dont les dividendes ont augmenté de deux tiers, ont été les principaux redistributeurs au deuxième trimestre, et sont tous dans le top 20 mondial. Toujours d’après l’étude de Janus Henderson, les banques ont été "le principal moteur" de la croissance des dividendes, en Europe comme dans le monde, suivies par l'automobile en Europe.

La France réalise une "belle" prestation, en se plaçant devant d'autres grandes économies comme l'Allemagne (+9,6%) ou l'Italie (+9,4%), mais c’est l’Espagne qui se place en tête des croissances de dividendes versés en Europe, avec une hausse de près de 33%.

Une tendance portée par les secteurs de la finance et de l'automobile

Selon le journal Les Échos , sur le podium des plus gros profits annoncés de 2023, Stellantis arrive en tête : le constructeur auto a engrangé plus de 11 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année. Le pétrolier TotalEnergies arrive en seconde place avec 9 millions d'euros de bénéfices et LVMH les rejoint avec 8,5 milliards d'euros.

A lui seul, le secteur de l'auto en France représente 14 milliards de bénéfices, mais les géants de la finance (BNP Paribas, Société Générale, Axa, Crédit Agricole) dépassent même les profits réalisés dans le secteur du luxe.

En 2022, les entreprises du CAC 40 avaient engrangé des profits records , avec plus de 142 milliards d'euros de bénéfices grâce aux records du luxe et de l’énergie.

Pour le premier semestre 2023, 38 des 40 grands actionnaires cotés à la Bourse de Paris ont déjà dégagé 81 milliards d’euros de bénéfices, avec une hausse de 7% . Si cette tendance à la hausse de la première moitié de l'année marque néanmoins le pas face aux précédentes augmentations post-Covid (+ 25% en 2021), les prévisions du gestionnaire d’actifs restent pourtant très optimistes sur les prévisions de dividendes du second semestre qui s'annonce.