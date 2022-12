2023 sera l'année de la réforme des retraites, confirme Macron

Emmanuel Macron a confirmé samedi, lors de ses vœux de Nouvel An, son intention de lancer rapidement la réforme du système de retraites, en vue d'une application "dès la fin de l'été". "Comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et les décennies à venir", et à "consolider notre régime de retraites par répartition", a-t-il déclaré.

Présentation le 10 janvier

Le gouvernement doit présenter sa réforme le 10 janvier. Emmanuel Macron a prôné le report de l'âge légal à la retraite à 65 ans durant sa campagne présidentielle, avant de se dire ouvert, entre les deux tours de l'élection puis cet automne, à une solution mêlant un moindre report de l'âge légal à un allongement de la durée de cotisation. Le chef de l'Etat ambitionne de décaler l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2027 et 65 ans en 2031.

Les organisations représentatives de salariés et les syndicats étudiants ont de leur côté annoncé pour janvier une

mobilisation si le gouvernement persiste dans son projet de réforme.

Un réforme "qui aggrave les inégalités" pour LFI

"La Nation ne peut pas être unie si on veut lui imposer une réforme dont elle ne veut pas", a réagi sur franceinfo le député LFI Alexis Corbière, après qu'Emmanuel Macron a confirmé lors de ses vœux aux Français qu'une réforme des retraites aura lieu en 2023. "Il est faux de dire que le système de retraites a besoin d'une réforme, il n'est pas en danger", a estimé Alexis Corbière, qui parle d'un président de la République qui "ment".

Selon le député de Seine-Saint-Denis, la réforme voulue par le gouvernement "va aggraver les inégalités". "Il y a quelque chose qui ne correspond pas, selon moi, aux attentes du pays", a-t-il poursuivi car, selon lui, "70 % des Français ne veulent pas travailler plus longtemps". "En matière d'injustice, on ne fait pas pire", a dénoncé de son côté Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT et "Monsieur retraites" du syndicat.