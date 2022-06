245 élus Ensemble !, 131 Nupes, 89 RN : voici les résultats définitifs des élections législatives

Pas de majorité absolue. Aucune formation politique n'a réussi a franchir le seuil des 289 sièges, garantissant une majorité absolue à l'Assemblée nationale. La coalition présidentielle "Ensemble !" (LREM-Renaissance, MoDem, Horizons) compte désormais 245 députés dans le nouvel hémicycle, devant la Nupes qui compte 131 députés, selon les résultats du ministère de l'Intérieur. Suivent ensuite le Rassemblement national, avec 89 sièges, et les LR avec 61 sièges, 74 sièges en additionnant les trois élus UDI et les dix divers droite.

20 députés ont été élus sous l'étiquette divers gauche, dix députés régionalistes, quatre classés en divers centre, un député divers et un député souverainiste. Le ministère de l'Intérieur compte 131 députés Nupes, excluant de la coalition de la gauche deux députés, Hervé Saulignac et Joël Aviragnet, classés divers gauche au motif "qu'ils avaient déclaré vouloir renoncer à l'investiture" de la Nupes. Pourtant, les deux élus ont publiquement affirmé leur attachement à cette coalition. D'autres médias, comme Le Monde, comptabilisent encore différemment les élus Nupes et placent l'alliance de gauche à plus de 140 députés.