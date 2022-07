"Petite martyre de l'A10" : 35 ans après, le parquet demande le renvoi des parents devant les assises

C’était une petite fille de quatre ans, prénommée Inass. Longtemps, on l’a appelée "la petite martyre de l’A10", son corps, découvert en août 1987, ne pouvant être identifié. Les enquêteurs ont fini par retrouver ses parents, grâce à l’ADN. Le parquet de Blois requiert leur renvoi devant une cour d’assises, a-t-on appris ce vendredi.

Fractures, morsures, brûlures et hématomes

Une quinzaine de morsures avaient été découvertes sur son petit corps "exsangue". Inass, quatre ans, s'était entièrement vidée de son sang. Le médecin légiste, habitué des autopsies, avait été particulièrement frappé par ce petit cadavre de fillette, meurtri jusqu'à l'agonie. Un corps multi-fracturé. Un corps marqué par des brûlures au fer à repasser. Un corps couvert d'hématomes. Un corps mutilé, mordu jusqu'à lui arracher des bouts de peau. Les enquêteurs ont identifié une mâchoire féminine ayant provoqué des cruelles blessures.

La mère d'Inass est la première accusée de meurtre. Meurtre aggravé sur sa fille. "Homicide volontaire aggravé sur mineur de quinze ans", écrit le procureur de la République de Blois, dans un réquisitoire définitif qu'il vient de rendre. Le parquet requiert le renvoi de cette mère devant une cour d'assises. Il considère donc qu'elle a eu la volonté de tuer son enfant, en la torturant de manière répétée. Le père, lui, est poursuivi pour "complicité de meurtre aggravé". Le procureur requiert pour lui le renvoi devant la même cour d'assises, avec la même peine encourue : réclusion criminelle à perpétuité. Au bout de quatre ans d'enquête, le parquet estime que le père d'Inass ne pouvait pas ne pas savoir le calvaire enduré par sa fillette, Inass.

La lente agonie d'une petite fille de 4 ans

Inass était la 3e enfant d'une fratrie de sept. Ses parents, Ahmed et Halima Touloub, habitaient à Puteaux, en région parisienne. Le père travaillait dans une boucherie. La mère, qui avait été institutrice au Maroc, a un peu aidé le mari dans le commerce d'alimentation, puis elle est restée au foyer à s'occuper de ses autres enfants. Inass, elle, était le bébé laissé au Maroc. Le bébé confié à la grand-mère, durant ses premiers mois. C'est vers l'âge de 18 mois, que ses parents l'auraient ramenée en France. Est-elle devenue dès ce moment précis la souffre-douleur de sa mère ? Les enquêteurs n'ont pas réussi à dater le début de la maltraitance. On ne sait donc si elle a duré des années, des mois, ou des semaines, jusqu'à ce 11 août 1987, funeste jour d'été où les parents d'Inass ont abandonné le corps de la fillette au bord de l'autoroute A10. Le petit cadavre meurtri était enroulé dans une couverture. Inass était habillée d'un pyjama et d'une robe de chambre. Elle avait voyagé depuis Puteaux aux côtés de ses frères et sœurs. Peut-être déjà morte, peut-être agonisante. Les enquêteurs ne le savent pas. Les frères et sœurs de la fillette ont enfoui leurs souvenirs. L'aînée avait neuf ans, la cadette six ans, les petits frères avaient 3 ans, 1 an, et le dernier-né avait vu le jour en juillet 1987.

Les deux soeurs aînées se rappellent que le 10 août, leur mère aurait poussé Inass dans l'escalier. Ce soir-là, le père aurait retrouvé la fillette allongée dans le salon en rentrant du travail. C'est alors que les parents ont pris la route, dans la nuit, à bord d'une Citroën BX. En chemin, la voiture s'est arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. Des témoins ont vu un homme porter quelque chose dans les bras, une femme enjamber la glissière de sécurité. Ils ont déposé le cadavre d'une de leurs enfants sur le bas-côté et ont repris le volant. La voiture a roulé jusqu'au Maroc pour les vacances, et personne n'a jamais rien dit.

Le corps de la petite fille a été retrouvé au bord de l'autoroute A10, près de Suèvres © Maxppp - PHOTOPQR/LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Un lourd secret de famille. Il a fallu plus de trente ans pour que des enquêteurs percent le mystère de "la petite martyre de l'A10". Quand Inass a été découverte, personne n'a pu l'identifier. Elle avait pourtant un passeport, avait été inscrite auprès de la Caisse d'allocations familiales, et même dans une école maternelle. Mais la fillette n'avait jamais été scolarisée. Et bien sûr, ses parents n'avaient laissé sur elle aucun papier. Ils n'ont évidemment pas signalé sa disparition. Personne d'autre ne s'est inquiété pour Inass. Ce n'est qu'en 2016 que les gendarmes tombent sur une piste totalement inattendue. Lors d'une banale bagarre, un homme est interpellé, son ADN prélevé. Le bagarreur est un frère d'Inass. Son ADN matche donc avec celui d'Inass, déposé dans le FNAEG, le Fichier national automatisé des empreintes génétiques. Les gendarmes de la section de recherche d'Orléans ont ensuite retrouvé les parents d'Inass Touloub. Ils ont été entendus, placés en garde à vue, puis en détention provisoire en 2018.

Cour d'assises requise pour les deux parents d'Inass

Durant les quatre ans d'enquête, Ahmed et Halima Touloub ont été auditionnés plusieurs fois par les enquêteurs. Au début, la mère a seulement reconnu avoir "giflé" Inass, mais n'expliquait pas les autres blessures. Puis devant le juge d'instruction, elle a fini par lâcher : "Quand je la tape, je deviens une autre personne M. le juge, je ne me reconnais pas." Halima Touloub qui a aussi dit au juge : "Moi, mes enfants, je les aime, pourquoi cette petite, pourquoi j'ai tapé ma fille ?" Et elle a répété : "Moi, mes enfants, je les aime". La mère a été décrite par plusieurs de ses enfants comme "aimante", en effet. Avec des accès de colère et des gifles. Mais tous ses enfants et son mari évoquent une femme psychologiquement fragile et très instable. Le père a assuré que sa femme maltraitait ses trois filles, mais aucun de ses quatre garçons. Les violences auraient toujours eu lieu en son absence. Il s'est dit lui-même soumis aux violences de son épouse, a affirmé être sous son emprise et avoir peur d'elle. L'épouse, de son côté, a aussi assuré qu'elle subissait des violences de la part de son mari.

Ils sont toujours mariés officiellement, mais séparés depuis de longues années. Face aux enquêteurs, le père a affirmé que cela fait plus de trente ans qu'il "souffre par rapport à cette histoire", la mort enfouie de l'une de ses sept enfants. Au bout de quatre ans d'enquête, le procureur de la République de Blois, Frédéric Chevallier, estime donc qu'ils doivent être renvoyés l'un et l'autre devant la cour d'assises du Loir-et-Cher. C'est dans ce département, à Suèvres, que le corps de la fillette avait été abandonné par ses parents, au bord de l'autoroute A10.