35 minutes d'inédits : Daft Punk annonce une réédition de "Random Access Memories" pour les dix ans de l'album

C'est le dernier album de l'un des groupes les plus influents de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. "Random Access Memories", 74 minutes de musique entrées dans l'histoire parce qu'elles ont rassemblé dans un même album des musiciens à la pointe de l'électro, des pointures du rock et du rap, et des icônes de la musique comme Nile Rodgers ou Giorgio Moroder. Si les Daft Punk ont attendu 2021 pour se séparer, en laissant simplement sur les réseaux sociaux une vidéo nommée "Épilogue", leur dernier album remonte à 2013.

Cet opus contient notamment le tube planétaire "Get Lucky" et a obtenu cinq Grammy Awards l'année suivante, dont celui de l'album de l'année et de l'enregistrement de l'année pour "Get Lucky". Dix ans plus tard, la maison de disques des Daft Punk, Columbia, a annoncé ce mercredi la sortie, le 12 mai prochain soit quasiment dix ans jour pour jour après la sortie, d'une réédition, agrémentée de trente-cinq minutes de musique inédite "réparties sur neuf morceaux", essentiellement des démos et des prises de studio.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Beaucoup de versions de studio

Que contiennent ces inédits ? On y trouvera notamment des versions alternatives de plusieurs titres de l'album : une prise de "Get Lucky" issue du tout début des sessions d'enregistrement, les premiers essais de vocoder accompagnant Pharrell Williams sur "Leave yourself to dance", ou encore des chutes de studio de "Give Life Back to music" et une variation autour de "Fragments of time".

Les fans y trouveront aussi la version de "Touch" utilisée dans la vidéo "Épilogue", ainsi que deux démos de morceaux inachevés, "Infinity Repeating" et "Prime". Enfin, l'album sera enrichi d'un titre sorti en même temps que la version originale, mais seulement sur sa version japonaise, intitulée "Horizon".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les Daft Punk continuent à faire vivre leur musique

Ce n'est pas la première fois depuis leur séparation que les Daft Punk continuent à entretenir leur héritage et la postérité de leur musique. En 2021, de façon surprise sur Twitch, ils avaient diffusé un live jusqu'alors inédit. Et l'an dernier, à l'occasion des 25 de l'album Homework, ils ont aussi publié une réédition augmentée de l'album, agrémentée essentiellement de remixes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sur la chaîne YouTube qui lui est consacrée, le groupe poste aussi de nombreux contenus liés à ses vidéos, du making of de certains clips à des commentaires audio ou des story-boards. Alors qu'aucun des deux membres n'a pour l'heure laissé la porte ouverte à un retour, Thomas Bangalter sortant le 7 avril prochain son premier album solo de musique symphonique , le groupe continue d'exister par des bribes de ses archives.