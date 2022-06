4 questions sur la décision du Conseil d'État de confirmer l'interdiction du burkini à Grenoble

La municipalité de Grenoble n'aura pas eu gain de cause. Le Conseil d'État a donné raison ce mardi à la préfecture de l'Isère, qui s'opposait au nouveau règlement s'appliquant dans les piscines municipales grenobloises : de façon implicite, celui-ci autorisait le port du burkini, ce maillot de bain couvrant le corps et les cheveux. Une atteinte à la laïcité, selon la préfecture de l'Isère, qui avait saisi la justice. Le tribunal administratif avait rendu une première décision le 27 mai, que vient donc confirmer le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, qui évoque une autorisation "très ciblée" et "fortement dérogatoire à la règle commune".

Que dit la décision du conseil d'État ?

L'article 10 du règlement grenoblois n'évoquait pas directement le burkini, mais n'interdisait pas les tenues de bain "non près du corps", à condition qu'elles ne dépassent pas la mi-cuisse. Une formulation uniquement élaborée pour permettre le port de ce vêtement de bain à connotation religieuse, avait estimé le tribunal administratif, considérant qu'il y a avait là une atteinte au principe de neutralité du service public. La délibération du conseil municipal avait été suspendue .

Dans son ordonnance , le juge des référés du Conseil d'État confirme ce raisonnement. "Il apparaît que cette dérogation très ciblée répond en réalité au seul souhait de la commune de satisfaire à une demande d’une catégorie d’usagers et non pas, comme elle l’affirme, de tous les usagers", peut-on lire. "Il s’ensuit qu’elle est de nature à affecter tant le respect par les autres usagers de règles de droit commun trop différentes, et ainsi le bon fonctionnement du service public, que l'égalité de traitement des usagers."

Quel était l'argument de la mairie de Grenoble ?

Depuis le début, la municipalité de Grenoble affirme que le but de ce règlement est de permettre à chacun de s'habiller comme il le désire, dans l'enceinte de ses piscines municipales. "On doit juste permettre aux femmes de se vêtir ou de se dévêtir comme elles le souhaitent, qu'elles puissent se baigner seins nus comme les hommes, que l'on puisse porter des maillots couvrant pour se protéger du soleil, qu'on puisse exprimer à la piscine comme dans la rue ses convictions politico-religieuses", plaidait sur franceinfo le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle.

A l'audience mardi dernier, la ville de Grenoble avait soutenu que le nouveau règlement des piscines n'accordait "rien de préférentiel" et permettait "simplement à plus de monde d'en profiter".

Comment la décision du Conseil d'État a-t-elle été accueillie ?

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a salué sur Twitter une "victoire pour la loi séparatisme, pour la laïcité, et au-delà, pour toute la République". Il s'est également réjoui que la juridiction ait "sanctionné" le "communautarisme" du maire de Grenoble.

La mairie de Grenoble n'avait pas encore réagi ce mardi après-midi.

Quelles peuvent être les conséquences de cette décision ?

"Le Conseil d'Etat ne remet nullement en cause l'interdiction d'interdire le port du burkini dans l'espace public qu'il avait posé en 2016", a estimé auprès de l'AFP l'avocat de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) Patrice Spinosi, qui avait plaidé pour l'autorisation du burkini au côté de la mairie de Grenoble, lors de l'audience la semaine dernière. "Il se borne à préciser qu'un maire ne peut autoriser spécifiquement l'usage du burkini dans une piscine municipale tout en maintenant l'interdiction du port d'un maillot non moulant", a-t-il ajouté. "Concrètement cette décision concerne essentiellement la situation particulière de Grenoble et ne saurait être généralisée".